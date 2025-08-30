Chance Liga 2025/2026

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Petr Fojtík
  9:00
Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.
Stanislav Levý

Stanislav Levý | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Jan Kalabiška (číslo 91) proměnil v závěru prvního poločasu sobotního zápasu...
Zlínský záložník Joss Didiba si kryje míč před Lukášem Letenayem z Liberce.
Liberecký stoper Ange N’Guessan v hlavičkovém souboji s Tomášem Poznarem
Zlínští fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Liberci.


„Na rozdíl od jiných odborníků, kteří předpovídali, že bude hrát o záchranu, jsem byl opačného názoru,“ přiznává Levý, který trénoval oba týmy z východu Moravy.

Zlín má 13 bodů. Šokuje vás, jak dobře si vede?
Nečekalo se, že bude na začátku tak úspěšný. Těží z euforie po postupu a ze Stanislava Dostála v bráně, který byl ve druhé lize garantem, že tým nedostával moc gólů. Formu si přenesl i do první ligy a mužstvo několikrát podržel. Má další zkušené hráče, vepředu Tomáše Poznara. Je překvapením, kde jsou a kolik získali bodů, ale až teprve těžké zápasy ukážou, kam patří. Příště hrají na Spartě, která má za sebou středeční odvetu poháru v Rize. Jsem zvědavý, jak se bude Zlín herně prezentovat.

Fotbalisté Zlína vyhráli v Karviné 1:0 a gólman Stanislav Dostál si připsal svoji 39. nulu v nejvyšší soutěži. (srpen 2025)

Je reálné, aby na Spartě bodoval?
Hodně bude záležet na tom, jakým způsobem Sparta k utkání přistoupí. Minule proti Dukle trenér Priske hodně protočil sestavu. Postavil hráče, kteří normálně nehrají v základu.

Když Zlín postoupil před deseti lety do první ligy, měl po šesti kolech 12 bodů a byl rovněž třetí. Dají se obě sezony srovnat?
Jedině počtem získaných bodů a umístěním. Od té doby uplynula dlouhá doba, kádr je úplně jiný.

Tři mohykáni jsou ale v týmu pořád. Kromě Dostála obránce Kopečný a kapitán Poznar. Co říkáte na jejich výdrž?
Standa mě nepřekvapuje, byl oporou Zlína i v minulých sezonách. Poznara dobře znám. Je to typ útočníka, který do mužstva přesně pasuje. Návrat Kopečného byl otázkou, ale ukazuje svojí silou a nasazením, že zapadá do mužstva a systému hry.

Pane učiteli, vy jste skoro první! Kdo řídí zlínskou fotbalovou senzaci

V čem vidíte největší sílu Zlína?
V obraně, která je organizovaná a disciplinovaná. Zlínská hra je založená na bojovnosti a maximálním nasazení. A jak jsem zmiňoval, mužstvo se může spolehnout na Dostála. Hodně práce odvedl trenér brankářů Martin Juřička, který vypiplal několik kvalitních gólmanů. I když je Standa zkušený brankář, z jeho práce těží.

Za herní projev schytává Zlín také kritiku. Není to od soupeřů laciné?
Každý by chtěl, aby proti němu hrál ofenzivně, kombinačně, ale počítají se výsledky a ty Zlín dělá na rozdíl třeba od Mladé Boleslavi, kterou chválí za herní projev, ale inkasovala 16 branek. Její obranná činnost je katastrofální a proto je tam, kde je a Zlín nahoře. Pro oko diváka není jeho hra pohledná, ale není korektní jakýmkoliv způsobem výkony Zlína shazovat.

Může se udržet v horní půlce tabulky, nebo bude padat postupně dolů, jak mu mnozí předpovídají?
Důležité je, že si vytvořil bodový polštář, od kterého se může odrazit. Nečekám, že zůstane nahoře, ale ani nepředpokládám, že by spadl do skupiny o záchranu. Nejspíše se usadí v prostředí skupině s tím, že se budou chtít vyhnout poslední šestce.

Tým dobře posílil. Vidíte v tom práci nového sportovního ředitele Pavla Hoftycha?
Nevím, jak přesně jsou v klubu rozdělené role. Jsou tam Zdeněk Grygera, majitel Zdeněk Červenka. Ale je fakt, že v létě přivedli zkušené hráče, kteří okamžitě zapadli do základní sestavy. Za všechny bych zmínil stopera Křapku, který přišel z Bohemky. Vytipovali si hráče, kteří jim chyběli, aby hráli v soutěži důstojnou roli.

Liberecký stoper Ange N’Guessan v hlavičkovém souboji s Tomášem Poznarem

Zlín trénuje Bronislav Červenka a Slovácko Jan Kameník. Je vám sympatické, že oba týmy vedou místní kouči?
Mají výhodu, že znají region, mentalitu lidí, fanoušky, vědí, jak reagují. Ale nedělám rozdíl, jestli je trenér domácí, nebo cizí, rozhoduje kvalita práce. Pak se prosadí i mimo svůj region. Tam se vždy ukáže jejich síla.

Teď ke Slovácku, které má jen pět bodů. Je to pro vás překvapení, nebo se to dalo čekat?
Slovácko je pro mě velké zklamání. Na rozdíl od jiných odborníků, kteří předpovídali, že bude hrát o záchranu, jsem byl opačného názoru. V mužstvu je spousta kvalitních a zkušených fotbalistů. Jsem zklamaný ze způsobu hry, jak se prezentuje. Vrátili fotbal do doby prešovského betonu.

Vidíte to jako záměr, nebo spíše to vychází z vývoje jednotlivých zápasů?
Těžko říct. Už ve Vyškově měl trenér Kameník hru založenou na defenzivě. Od té se musí začít, je to základ úspěchu. Znovu připomenu Boleslav, která každý zápas inkasuje tři góly. Pak soupeře nepřestřílíte. Takže organizovaná obrana ano, ale co předvádělo Slovácko 70 minut v zápasech se Slavií, v Plzni nebo naposledy na Baníku, to byl absolutně neatraktivní způsob hry. Musí být v ofenzívě více odvážné, hráče na to má: Krmenčíka, Havlíka, Jurošku...

Zmínil jste Marka Havlíka, o němž se ještě před dvěma lety mluvilo v souvislosti s reprezentací. Teď vypadá bez šťávy.
Vím, jaký má vztah k regionu, že je to domácí typ. Ale přiznám se, že jsem nepochopil, když po vynikajícím podzimu 2023, když mu za půl roku končila smlouva, neudělal krok jinam. I když má svůj věk, měl jít do kvalitnějšího nebo zahraničního týmu. I tohle mu uškodilo. Je otázka, co po něm trenér chce, ale také mi připadá zabrzděný.

Ještě před třemi lety hrálo Slovácko evropské poháry. Proč šlo tak razantně dolů?
Trenér Svědík vyždímal z mužstva absolutní maximum, využil zkušených starších hráčů. Čekalo se, že dojde k velké generační obměně, ale klub zůstal někde mezi. Hlavní je, že hráči nenavázali na předchozí výkony.

Hodně se mluví o tom, že majitelé do týmu neinvestují tolik jako konkurence.
Jako poradce přišel v létě Tomáš Skuhravý, ale nevím, jaké mají ambice, cíle, kam směřují. To musí zodpovědět fanouškům sami. Každopádně progres není vidět.

Co říkáte na posilování mužstva?
Je otázkou, kdo má skauting na starosti a jak probíhá. Když jsem viděl v minulé sezoně juniorský tým Slovácka, říkal jsem si, že by z fleku mohl hrát mistrovství Afriky. Do ligového týmu přišlo hodně zahraničních hráčů, ale nedá se říct, že by ho obohatili.

Má se Slovácko bát o prvoligovou příslušnost?
Pořád vidím v týmu hodně zkušených hráčů, kvalitních a s vyšším potenciálem, než aby hráli o záchranu. Jsem přesvědčený, že se zvedne a půjde nahoru.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Poláci v národním pořadí nahánějí české kluby, rozhodnout mohou vzájemné duely

Tři zápasy, nula vstřelených gólů, žádný bod do národního koeficientu a jeden klub z kola ven. České fotbalové kluby po dohrání kvalifikací evropských pohárů si boj o udržení klíčové desáté pozice v...

29. srpna 2025  17:24

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  16:34

