Opět jsme si utkání pokazili sami, konstatoval slovácký stoper Hofmann

Ve druhém poločase jste i v deseti byli aktivnější a díky vašemu gólu jste snížili na 1:2. Co chybělo k vyrovnání?

I v těch deseti jsme hráli dobrý fotbal a byli lepší. Měli jsme i další šance, jenže rozhodla třetí branka, která utkání zlomila pro Baník (v 84. minutě se trefil Kaloč – pozn. red.). Škoda, mohli jsme z toho i po špatném začátku vyválčit aspoň bod. Bohužel.

Doplatili jste na Kalabiškovo vyloučení?

No... Ty jeho žluté karty byly hned po sobě. Teď se nám ta vyloučení celkem opakují. Je to nepříjemné, sil není tolik, když i s pohárem hrajeme systémem čtvrtek–neděle. Ale v lize si to sami děláme těžší. Možná by se i s tím stavem 0:2 dalo něco dělat, pokud bychom byli v plné sestavě.

Nedoplácíte na náročný program?

Dneska to s ním nemělo nic společného. Z hráčů, kteří ve čtvrtek v Nice odehráli celé utkání, byli dnes v základu jen dva. Nebylo to o fyzických silách, i v deseti jsme byli nebezpečnější.

Takže v čem je problém, když vás výhra v Nice měla psychicky povzbudit?

Nemyslím si, že by začátek zápasu byl z naší strany průšvih, že by Ostrava měla šance. Přišly dvě situace. Při první si Kuzma (Kuzmanović) naváděl míč a ani nevím, jak se to seběhlo, že se Almási dostal za nás. Při té druhé šlo spíše o naši nekoncentrovanost. Necháme domácí rychle rozehrát standardku a koukáme po sobě, že se už hraje. Nebylo to tím, že by se někomu nechtělo. Z týmu jsem cítil, že výhra v Nice nám dodala energii, věřil jsem, že to zvládneme, ale opět jsme si utkání pokazili sami.