Hofmann: Nejvíc jsem naštvaný na sebe, moje penalta nás stála dva body

„Všechno odbráníme, odhlavičkujeme, sami máme z brejků velké šance. Ale moje penalta rozhodla zápas. Kdybych dal gól na 2:0, už by bylo po zápase. Takto jsme se strachovali do konce a stálo nás to dva body, je to pro nás tragédie,“ vyčítal si 29letý Hofmann.



Cítil jste větší zodpovědnost coby kapitán?

Na hřišti je to pro mě pořád stejné. Bez ohledu na pásku se snažím hru organizovat.

Na penaltu jste byl určený?

Je nás tam víc, ale Vlasta před zápasem vypadl ze sestavy a Mára Havlík měl nakopnutý kotník z prvního poločasu. Naopak já jsem dal první gól a kluci řekli, ať jdu. Věřil jsem si, že gól dám, ale bohužel jsem zklamal. Na tréninku penalty dávám, ale trénink není zápas.

Věděl jste, kam penaltu dáte?

Chtěl jsem kopat na tu stranu, ale výš. Šlo to přesně do výšky, kam brankář chtěl.

Jak jste viděl vyrovnávací gól Boleslavi?

Poslední nákop, poslední útok. Stál jsem od toho dva metry, Klíma šel do našeho gólmana a on mu to vyboxoval do ruky. Přišlo mi, že se kryje a má zvednutou ruku nad hlavou. Ale možná jsem to v té rychlosti viděl špatně.

Sporných situací bylo v zápase hodně, že?

Jednoznačně. U našeho druhého gólu vlastně ani nevím, co se tam stalo. Mával sice ofsajd, ale co vím, tak určitě nebyl. Navíc byl mávnutý dost pozdě.

Jste víc naštvaní na rozhodčího, nebo sami na sebe?

Já osobně jsem momentálně nejvíc naštvaný na sebe. Mohl jsem to rozhodnout, celkově jsme mohli dát druhý gól a nemuseli jsme teď nadávat na rozhodčího. Ale na druhou stranu, jestli nám mávne takový ofsajd v 50. minutě, je to taky špatně.

Lidé z týmu mluví i o křivdě kvůli způsobu vedení zápasu.

Je to těžké hodnotit, ale na konci mi přišlo, že každý kontakt byl proti nám. Tlačil je do koncovky, aby měli šanci. Ale je to mladý rozhodčí, prakticky ho vůbec neznám. Přišlo mi, že hráči Boleslavi na něj vytvářeli tlak a on jim podlehl, tím nás zatlačil.