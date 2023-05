Hejkal: Byl bych rád, kdybych tady za rok seděl a Hradec byl zase osmý

„Byl bych rád, kdybych tady za rok seděl a Hradec byl zase osmý,“ uvedl kouč po posledním zápase sezony, v němž Hradec vyhrál 3:2 v Liberci. V sezoně, která byla výrazně ovlivněna čekáním na nový stadion s imperativem, který nad týmem hodně dlouho visel: otvírat novou arénu druholigovým zápasem totiž nikdo nechtěl.

Hradec po návratu do ligy sezona 2021/2022 základní část: 6. místo – 40 bodů nadstavbová část: zisk 4 bodů, celkově 44 konečné umístění: 6. místo

*sezona 2022/2023 základní část: 8. místo – 38 bodů nadstavbová část: postup přes Mladou Boleslav (0:0 a 2:0), zápasy o 7. místo: Hradec – Liberec 0:4 a Liberec – Hradec 2:3 konečné umístění: 8. místo

„Jsme rádi, že jsme to takto dohrávali. Třeba i v kontextu toho, co se v neděli dělo v Brně vzhledem k boji o záchranu a kdo sestoupí,“ poznamenal trenér, jenž v roli asistenta kouče Miroslava Koubka Hradec po návratu mezi elitu před dvěma lety tým provedl oběma sezonami. Tu letošní končil v pozici hlavního kouče poté, co pro Koubka kvůli zdravotním problémům předčasně skončila. „Hradec Králové byl obě sezony bez domácího prostředí a v první byl šestý a v druhé osmý,“ váží si Hejkal dvouleté práce, která v obou těžkých sezonách mužstvo dovedla k výborným umístěním.

Posledním vystoupením v sezoně Hradečtí sice klání o konečnou sedmou příčku ve svůj prospěch nepřeklopili, protože v prvním zápase v domácím, dva roky trvajícím azylu, prohráli 0:4. Úspěch v Liberci jim však zajistil příjemný odchod na dovolenou. Okořeněnou pomyšlením, že jde o historický úspěch klubu, který ligový zápas na hřišti tohoto soupeře vyhrál po dlouhých 29 letech.

„Tohle potěší, ale hlavně jsme sezonu zakončili ve velkém stylu,“ poznamenal útočník Matej Trusa. Právě jemu loučení se sezonou přineslo další příjemné povzbuzení. Pro borce, jenž je právě v polovině svého dvouletého hostování z Plzně, šlo o jeho první ligové trefy nejen v barvách Hradce, ale v celé fotbalové kariéře.

Hradecký Matej Trusa překonává libereckého brankáře Huga Jana Bačkovského.

Východočeské mužstvo se po dvou letech vrátí na domácí stadion, jenž je v těchto dnech a týdnech dokončován. Kouč Hejkal by u toho neměl chybět, i když ne v roli, ve které dokončoval právě skončenou.

Klub totiž místo Koubka angažoval Jozefa Webera a Hejkal se podle svého přání vrací na post asistenta, na níž bude působit i s dalšími členy stávajícího realizačního týmu. Záležitost složení kádru se bude řešit, jasné zatím je, že hostování skončí Matěji Rynešovi, který se vrací do kádru čerstvých šampionů z pražské Sparty.