Kalibr i na lavičce. Závidím Slavii, říká teplický kouč Hejkal

„Slavia má jedno z nejlepších mužstev, co tady za poslední léta běhá. Obrovská kvalita, každý post zdvojený, ztrojený. Každé střídání jim kvalitu zvýší, ne sníží. Jako teď. Když se utkání lámalo, vytasila kalibr Stocha a Van Burena a převzala otěže zápasu,“ viděl Hejkal.

On měl naopak možnosti omezené kvůli zranění Jindráčka a absenci Trubače s Kuchtou, kterým start zakázala jejich mateřská Slavia. „Závidím trenéru Trpišovskému, že má kam sáhnout a může se zápasem něco dělat. Což se stalo.“

Skláři nepatří mezi chuďase ligové scény, ale beztak si musí vystačit s užším kádrem co do kvality. A částečně vědomě, nechávají totiž prostor pro odchovance. „Trubač nám dnes asi v záloze chyběl, na podzim hrál ve výborné formě. Kuchtiče zatím moc neznám, ale snad od příště bude dávat góly,“ nadhodil hostující brankář Tomáš Grigar.

Dvakrát v 1. půli děkoval břevnu po Škodových nůžkách a pokusu Zmrhala, ale po přestávce konstrukci stejné branky trefovaly Teplice. Nejdřív se na břevno snesl Kučerův centr, pak Hora málem zmrazil většinu z 10 847 fandů v Edenu.

„Já myslel, že gól bude,“ doznal záložník Jakub Hora. „A když jsem viděl, jak míč letí do tyčky, prosil jsem: Aspoň se od ní odraz do brány! Kdyby ano, asi bychom už výhru udrželi, i když tlak by byl enormní.“

Enormní byl i tak. Po slávistickém střídání se stupňoval. „Navíc nám došly síly, máme mladý kádr. A ať chcete nebo ne, z tolika standardek asi bude rekrutovat nějaká šance, penaltová situace,“ bral to Hejkal jako logické vyústění.

Devět minut před koncem to přišlo. Jeřábek stáhl Škodu, po druhé žluté kartě dohrál, Souček panenkovským dloubáčkem proměnil penaltu a kličkující Van Buren minutu nato dovařil opařené skláře.

„Ne každý hráč umí vstupovat do zápasu, Stoch a Van Buren ano. Na unavenou obrany platila jejich čerstvost, rychlost, dravost,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho teplický kolega Hejkal se mračil: „Prohrát gólem zkraje 2. poločasu, mávnu rukou. Jenže my padli v závěru z penalty, která byla. A byla i hloupá. Na Jeřábka se nezlobím, uhlídat Škodu ve vápně je těžké. Ale vadí mi, že bude stát dva zápasy, pro mě je klíčový stoper.“

Trpišovský měl pro žlutomodré slova útěchy. „Musím soupeře vyzdvihnout. Byl důrazný, odhodlaný, fyzicky a běžecky připravený, napadal,“ lichotil kouč lídra.

Teplice neodjížděly z Edenu spekelnou bolestí hlavy. Naopak. „Nezklamali jsme. Nehráli jsme nějakého zanďoura, ale snažili jsme se napadat. Zápas nám ukázal, že jsme na jaro dobře připravení, že víme, co hrát,“ hledal pozitiva Hora.

V pátek na Stínadla dorazí Mladá Boleslav, pak se Teplice vydají do Karviné a přivítají Opavu. „Když tyhle tři zápasy zvládneme, budeme v pohodě,“ nepochybuje Hora. Skláři zůstali osmí. „Klíčové pro nás bude páteční utkání,“ míní Hejkal. „V Edenu jsme mohli, doma musíme, to se hraje vždycky hůř.“