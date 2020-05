Trenér Hejkal: Odlepili jsme se ze spodních pozic a začneme se zvedat

„Sedm hráčů jsme měli mimo hru, šest z toho ze základní sestavy, Řezníček ještě ráno hrát neměl, ale zvládli jsme to. A odlepili se ze spodních pozic,“ odfoukl si Hejkal po sobotní výhře 2:0 v prvním zápase během pandemie koronaviru.



Zvláštností bylo hodně, co vás osobně zaujalo či zarazilo?

Byl to zvláštní zápas. Přišel jsem na stadion, kde bylo deset pořadatelů a třicet kamer, jinak nikdo. Dostali jsme manuál, že trenér před zápasem a o poločase nemůže do kabiny, tomu vůbec nerozumím. Chápu, že ministerstvo zdravotnictví to myslí dobře, ale někdo to musí korigovat. (Pozn.: Od pondělí už to neplatí).

Fandilo se aspoň z amplionů, co jste tomu říkal?

Díky bohu za to, protože když slyšíte ozvěny, kopnutí do míče, hlasy na hřišti, je to zvláštní. Kdyby to nebylo na hlavním stadionu, řeknete si, že to je přátelské utkání. I když jsme vyhráli, říkal jsem si, jestli to nevalíme rychle, fotbal se hraje pro diváky.

S jakou taktikou jste šli do zápasu po extrémně dlouhé pauze a ještě s týmem, který nebyl na trávníku nikdy pohromadě?

Chtěli jsme hrát z bloku, mít ho na naší polovině. Pokud na Liberec vylezete, mají rádi míče za obranu na velmi rychlé Malinské a Pešky. Když mají prostor, využívají ho, což ukázali na Spartě. Chtěli jsme čekat na ztrátu míče ve středu hřiště, v 1. půli jedna byla, Trubač dal krásnou přihrávku na Kučeru, vedli jsme 1:0 a od toho jsme se odpíchli. Do 2. půle jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0, od 60. do 80. minuty tam byla pasáž, kdy jsme byli pod tvrdým tlakem. Liberec mohl snížit, trenérovi Hoftychovi se povedl tah s Beranem místo Balty, hru oživil. Ustáli jsme to, a jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce. V naší situaci, kdy je sedm hráčů mimo hru a z toho šest ze základní sestavy, je to super.

Jak těžké bylo poskládat sestavu?

Bylo to složité. Na tréninku se zranil i Řezníček, ráno mi říkali, že čtrnáct dní nemůže hrát... A nakonec dal gól. Vypadli nám hráči ze základu se svalovými zraněními Shejbal a Mareček. Máme velké problémy s levou stranou, mimo jsou Petr Mareš, Hyčka, Shejbal. Řešili jsme, že Radosta půjde poprvé od začátku nalevo a Vondrášek také zleva, kde nikdy nehrál. Kuba Mareš je vykartovaný, Ljevakovič nemocný, Vyhnal je dlouhodobě zraněný. Naštěstí se nám povedlo dát injekcemi dohromady aspoň toho Řezníčka, ale i tak nám chybělo šest hráčů ze základu.

Nenasadila vám improvizovaná sestava brouka do hlavy, když restart ligy tak úspěšně zvládla?

Vítězný tým se nemění, ale zase jsme měli tři vynucená střídání, Kodeše, Kučeru i Radostu, tak uvidíme, jak to bude a kdo mi do středy přijde. Když jsem to v kabině počítal, tak moc alternací nemám. Vrací se jen Kuba Mareš.

Baráži jste se vzdálili o pět bodů. Jak vám výhra pomůže?

Pomůže, každé vítězství se počítá. Liberec je kvalitní tým, mohl jít na 4. místo, kdyby u nás vyhrál. Jsem rád, že jsme dali dva góly; když se nám to povede, většinou vyhráváme. Bohužel se nám to povedlo jen třikrát. Gólů máme už 21, což je paráda. Myslím, že se to začne zvedat. Měli jsme velice kvalitní zimní přípravu, ale hráči se uspokojili a mysleli si, že to půjde samo. Pak jsme dostali tvrdou lekci s Olomoucí, z níž jsme se už nezvedli, zastavila to až pandemie. Dali jsme se dohromady a teď snad půjdeme nahoru.

Premiérových 13 minut v lize prožil David Černý. Futsalový reprezentant přitom hrál loni jen krajský přebor.

Trénuje s námi, nastoupil v přípravě s Ústím. Otestovali jsme šest hráčů z béčka na covid-19, můžeme je využít. Kováče, Šupa nebo Emmera. Chtě nechtě na ně přijde řada.