Vzduch se pročistil, tým pracuje skvěle, vidí teplický trenér Hejkal

„Vzduch se pročistil, tým pracuje skvěle. Cítím, že atmosféra je dobrá, ale podpoříte to jedině tím, když budete vyhrávat,“ uvědomuje si Hejkal. Teplice odstartují ligu v sobotu na hřišti Příbrami.



Začínáte v Příbrami, pak máte doma Slavii. Los vám moc nepřál.

Los celkově považuji za příšerný! Mít v prvních šesti zápasech doma mistra ligy, Boleslav a aspiranta na titul Plzeň, to je hodně těžké. Každý zápas bude těžký a v Příbrami obzvlášť, tam se všeobecně hraje špatně. Musíme se nachystat na bojovnost a nasazení ze strany domácích. Je to specifický mančaft, proti kterému se hraje špatně, ale víc bych to nechtěl rozebírat.

Ať to posily rozbalí na hřišti, přeje si sportovní ředitel Vachoušek Jakub Mareš, Rusové Paradin s Nazarovem a Španěl Royo, to jsou zatím nejvýraznější posily fotbalových Teplic. Sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek věří, že sklářům pomohou do vyšších pater prvoligové tabulky. „Hledali jsme hlavně charakterní hráče, kteří přinesou do kabiny pohodu, dravost a chuť něco dosáhnout, což se snad podařilo. Do týmu kluci zapadli dobře a teď už záleží jen na nich, aby se poprali o místo v základu a zvýšili konkurenci, která tady byla potřeba,“ uvědomuje si Vachoušek. Jak složité bylo dotáhnout příchody posil? „Dost, ale na druhou stranu mě těší, že se takoví hráči rozhodli pro Teplice, jsou tady a mají podepsané smlouvy. Teď už záleží na nich, co ukážou na hřišti.“ Vachoušek věří, že síla teplického kádru je nyní dostatečná na to, aby se pral o příčky, kde se bude bojovat o evropské poháry. „Asi je zbytečné říkat si, že chceme za každou cenu skončit do šestého místa, ale důležité je, abychom se pohybovali v té prostřední skupině. Můj cíl je být do osmého místa, a když to půjde, tak z toho vymačkat co nejvíc,“ přeje si. V hledáčku má Vachoušek ještě další dva hráče. „Když se podaří ta dvě jména dotáhnout, budeme na každém postu zdvojení a pak by se složením kádru panovala velká spokojenost. Víme, že podzim je dlouhý a kádr musí být trochu širší.“ Vachoušek vsadil na cizince, což v Teplicích poslední dobou nebylo až tak obvyklé. „U nás je to trochu specifické v tom, že cizinec tady má trochu potíže zapadnout, protože neumí jazyk a je pro něj složité se ho naučit. Proto novým hráčům hledáme učitele, je v jejich zájmu alespoň základům češtiny brzy rozumět. Myslím, že kluci vzali nové hráče velmi dobře a snaží se jim pomáhat, my teď po nich budeme chtít, ať to pořádně rozbalí na hřišti!“

I loni Teplice začínaly v Příbrami, dobrý zápas skončil remízou 1:1. Bral byste stejný výsledek?

Byl by bod zvenku, ale vždy se musí zohlednit vývoj utkání. Kdybychom vyrovnávali v závěru, tak bych to asi bral, ale jinak jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Na remízu hrát nejde, to se ani nedělá.

Jak se proměnil tým Příbrami?

Jsou tam odchody, hlavně Matoušek, to je znát. Ale přišla tam kvalita, třeba Zeman, navíc udrželi Rezka. Už to není jen o bojovnosti, myslím, že kouč Nádvorník to předělává na techničtější hru.

Co říkáte na to, jak se přes letní přestávku proměnil teplický tým?

Změn je dost, jsou tam čtyři odchody a možná až devět příchodů, s tím panuje spokojenost. Určitě dojde k nějakým změnám v základní sestavě, ale na druhou stranu nás postihla zranění posil. Manuel Royo je mimo hru, Nazarov už přišel s lehkým zraněním, doléčuje se, tak uvidíme, zda bude k dispozici už na zápas s Příbramí.

Jaké budou ambice týmu?

Po tom infarktovém konci loňské sezony máme ambice pořád stejné, hrát minimálně v prostřední části ligové tabulky. Viděli jsme, že se z ní dá dostat do Evropy, což ukázala Mladá Boleslav. A zase naopak jsme viděli, jaké obrovské problémy měly týmy, které spadly do skupiny o záchranu. Bohemku dělilo od baráže snad pět vteřin, kdyby to tam Jindřišek na poslední chvíli neuklidil, tak nevím, jak by to dopadlo.

Vy jste prožili divoký závěr sezony hlavně kvůli domácí porážce 0:8 s Mladou Boleslaví ve skupině o Evropskou ligu. Jaká je nálada v týmu nyní?

Dobrá. Samozřejmě se řešil odchod obránce Kroba, který byl přeřazen do rezervy, vyříkával jsem si to s ním i s jeho rodiči několikrát telefonicky, už se k tomu nechci vracet. Všichni vědí, jak to bylo. Teď všichni začínají s nulou na kontě a my budeme chtít od začátku něco urvat i přes ten těžký los.

Jaký plánujete systém hry s ohledem na změny v kádru, ke kterým došlo?

Museli jsme reagovat na to, že jsme nedávali góly, respektive je dávali jen Kuba Hora, Pavel Moulis, když byl zdravý, a Kuchta. Potřebovali bychom víc branek od hráčů, jako je Žitný, Kučera, Jindráček. Reagovali jsme příchodem útočníka Mareše a ještě hledáme dalšího útočníka, takže je možné, že bychom mohli hrát i na dva hroty. Každopádně chceme být víc nebezpeční.



Kromě Kroba měl nabídku odejít do Jablonce i váš nejlepší střelec Jakub Hora. Nakonec jste ho neuvolnili a on to nesl docela těžce. Už jste si to vysvětlili?

S Kubou jsem měl nastavená jasná pravidla. Řekl jsem mu, že mu přeju angažmá, a pokud nabídka přijde, budeme o tom jednat. Také ale věděl, že pokud nastoupí do přípravy Teplic, že ho už do žádného českého celku, vyjma Sparty, Slavie či Plzně, nepustíme. Pokud by přišlo zahraničí, dalo by se o tom uvažovat, ale přišel Jablonec a podle naší dohody jsem řekl, že ne. Chápu Kubu, měl fantastickou sezonu, dát 11 gólů z pozice krajního záložníka je velká věc. Mám pocit, jestli jeho manažer nezaspal, neumím si to vysvětlit. Ale jiné nabídky nepřišly, tak je prostě tady.

Kromě českých hráčů dorazily i tři zahraniční posily, jak se dorozumíváte?

Máme tady dva hráče z Krasnodaru a já v roce 1989 maturoval z ruštiny, takže jsme to oprášili, není to problém. A Španěl Royo komunikuje v angličtině. Snažíme se, aby se ti hráči naučili co nejdříve základům češtiny, ti ruští hráči už si ty základní povely zažívají.

Royo i Nazarov vypadli z přípravy kvůli zranění, jak velká komplikace to pro vás je?

Mrzí mě to. Nazarov přišel už s lehkým zraněním k nám, ale je to Rus a chtěl s tím hrát. Trochu nám to tajil, ale naše lékařské výsledky ukázaly, že by ještě hrát neměl. Vypadal velmi dobře, proto mě to mrzí, že ještě asi nebude. Má zajímavé věci a zase je to trochu jiný typ hráče než ti, co jsme tady dosud měli. Aspoň že Paradin je k dispozici, může alternovat na kraji obrany i zálohy, je to univerzál a já jsem rád, že je tady.

Co čekáte asi od největší letní posily Jakuba Mareše?

Vůdcovství na hřišti i v kabině. Budu od něj čekat i góly. Přeju si, aby ty zkušenosti, co nasbíral ve Spartě, Boleslavi, Dukle, na Slovensku a v Polsku, teď Teplicím vrátil.

Říkal jste, že klub jedná ještě se dvěma hráči. Věříte, že se příchody podaří dotáhnout?

Jeden hráč už s námi trénuje, jméno prozradit nemůžu, ale ten dopadne určitě. V případě toho druhého mám od něj příslib, záleží na dohodě klubů. Vedení musím poděkovat, nespali jsme a pracovali jsme na těch hráčích, které jsme chtěli. A zatím se to jeví dobře.

Liga byla letos kvůli novému systému extrémně dlouhá a letní přestávka velice krátká. Jak jste se s tím vypořádali?

My jsme končili ještě docela brzy, zrovna třeba náš sobotní soupeř Příbram to měl mnohem složitější, zachraňovali se až v baráži. Ale jinak je pravda, že ta dlouhá sezona byla náročná, musíte si odpočinout hlavně psychicky od lidí, co potkáváte celý rok. A pak zvolit dobré schéma přípravy. My jsme jako jedni z mála nebyli v zahraničí, zvolili jsme soustředění v Písku, kde to známe a jsou tam kvalitní plochy. Mrzí mě jen, že nám vypadl jeden těžký soupeř, na poslední chvíli nám zápas odřekla Austria Vídeň. Ale jinak jsem spokojený, uvidíme, jak se ten model osvědčí.