Hejkal: První půle, to byl zlý sen. Naše pohybová kultura byla žalostná

„První poločas z naší strany, to nemělo se systémem ani s fotbalem nic společného. Po naší vyvedené přípravě by mě ani ve snu nenapadlo, co tady předvedeme,“ rozčaroval hrůzostrašný start teplického kouče Stanislava Hejkala.

Severočeši odcházeli do kabin vypískání hrstkou fanoušků za stavu 0:3. Hned začátek byl pro Teplice strašidelný. Sigma je téměř pět minut nepustila z vlastní půlky hřiště, pak navíc musel mimo trávník Shejbal, který po souboji utrpěl krvavý šrám, a vedení hostů bylo na světě. Sladký nacentroval z pravé strany a nabíhající Juliš prostřelil Grigara.

Pětadvacetiletý útočník se v lize trefil skoro po třech letech hned v prvním soutěžním utkání za Sigmu, kde hostuje z pražské Sparty. Skláři se pak cítili poškozeni po zákroku na Jakuba Mareše na hranici pokutového území, ale sudí nezapískal ani trestný kop, natož penaltu.

„Prohlíželi jsme si záznam a penalta to byla jasná. Ale nebyl to hlavní důvod naší porážky. Byla to daň za to, co jsme si dovolili předvést první poločas,“ zuřil teplický kouč.

„Na nápor Olomouce jsme dlouho nedokázali reagovat, i když v kádru máme sedm nebo osm hráčů kolem 30 let. Naše pohybová kultura během 1. poločasu byla naprosto žalostná. Troufám si tvrdit, že to celé bylo jen o pohybu. Naše náběhová aktivita nebyla žádná, neudrželi jsme míč, soupeř byl živější a pohyblivější,“ viděl Hejkal. „Co mi strašně vadí, že když jsme prohrávali 0:2 a chtěli jsme udělat v poločase nějaké změny, tak jsme si netaktickými kroky nechali dát gól v nastavení 1. půle. To rozhodlo utkání. Za stavu 0:2 bychom se třeba mohli o něco ještě pokusit, ale 0:3, to pro nás byla rána.“

Druhý gól Sigmy před oficiálně nahlášenými 2 247 diváky zařídil z dorážky Houska, v nastavení 1. půle Juliš s přehledem zakončil brejk dvou na jednoho a poprvé v ligové kariéře dal dva góly.

„Dva góly hned v prvním utkání? To si musíte vysnít. Říkal jsem i manželce, že asi dnes budu potřebovat rychlý gól. Když nedám šanci, začnu o sobě pochybovat. Když ale dáte ve 5. minutě gól z prvního kontaktu s míčem, tak vám to pak běhá samo,“ zářil Juliš.

Druhý poločas měl očekávaný průběh. Hostující Sigma už se nikam nehnala, Teplice byly aktivnější, ale v koncovce selhávaly. Prosadil se až v 79. minutě Vondrášek, který zápas začínal jako náhradník. Další možnosti zahodili Žitný, Trubač a v úplném závěru i Vondrášek, a tak desátá Sigma po výhře 3:1 odřízla jedenácté Teplice od skupiny o Evropu už o pět bodů.

„Určitě jsme si ten začátek představovali jinak, musíme si to rozebrat a jít dál. Ještě je dost zápasů, v nichž to můžeme napravit,“ vyzývá teplická posila Lukáš Mareček.