Teplický trenér Hejkal nemůže být po remíze spokojený: Od týmu čekám víc

Teplice posunul zpátky do elitní ligové desítky, teď drží právě strategickou 10. figuru o bod před Opavou, jež v pondělí dohrává domácí partii s Plzní a která v neděli dorazí právě na teplická Stínadla. Důležitá bitva o pozici ve střední skupině.

Po propadáku s Mladou Boleslaví zamíchal Hejkal se sestavou sklářů, vrátili se do ní uzdravený Kučera s Jindráčkem, stopera hrál Shejbal místo Hoška, v základu vyběhl Hyčka.

Jenže 1. půle hostům nevyšla, což korunoval gól Karviné ve druhé nastavené minutě. Po rohu míč propadl na zadní tyč ke zcela nekrytému kanonýrovi Wágnerovi.

„Byli jsme zaskočení, přestože jsme přesně věděli, že budou hrát dlouhé balony na Wágnera. On je uhrával a my byli všude pozdě. Domácí sice neměli nějaké velké gólovky, ale pak jsme si nepohlídali Wágnera, což byla naše hrubá chyba,“ nevymlouval se Hora.

Hejkal litoval: „Začalo to přesně tak, jak jsme nechtěli. Domácí byli v tlaku, dali gól a my museli dotahovat.“ Povedlo se to i díky střídání. „Domácí byli nebezpečnější, měli celý poločas víc ze hry. Museli jsme udělat o přestávce korektury v sestavě, potřebovali jsme lepší rozehrávku. Proto šel dolů Ljevakovič a místo něj naskočil Trubač, který to oživil. Právě tam se utkání lámalo.“

V 72. minutě Krivák ve vápně nedovoleně zastavil Moulise a Hora penaltu proměnil. Pálil ostře doprostřed branky, Berkovec si na míč jen sáhl. „Penalta byla,“ nevykroucel se Ján Krivák. Hora si na ni věřil: „Věděl jsem, že budu kopat doprostřed, gólman zůstal stát a neměl to.“

V posledních 35 minutách se Teplice probudily. „V kabině trošku zvedl hlas brankář Grigar, trenéři nás uklidňovali a říkali, jak máme hrát. Hru jsme vyrovnali, ale měli jsme lépe vyřešit brejky. Byli jsme hodně v ofsajdu,“ našel pihu Hora.

Teplice opustil 29letý Jan Vošahlík, záložník odešel do druholigového Prostějova. „Po zranění potřebuje hrát. V létě mu končila smlouva, kterou jsme neměli v plánu prodloužit, proto jsme mu umožnili přestup,“ vysvětlil sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.