Chválím za přístup a organizaci hry. Hlavně ale neusnout! velí kouč Teplic

„Plus tři body do tabulky pravdy, to je vynikající a důležitý vstup do sezony,“ tvrdil teplický kouč Stanislav Hejkal. „Ale znám náš tým, nesmí usnout na vavřínech. Vždyť to vlastně ani vavříny nejsou.“



Teplicím pomohly rohové kopy, daly z nich první dva góly. Nejdřív Nazarov bombou do šibenice, po přestávce debutant Heidenreich hlavičkou. Pečetil Řezníček po brejku a souhře s Marešem, až pak Příbram ze standardky zásluhou exteplického Rezka korigovala.

Hejkal našel dva zlomové momenty. Nejdřív úvodní gól, po němž Příbram musela změnit koncept hry. „Ale jinak to v první půli od nás nebyl dobrý výkon, to musím říct upřímně,“ nezastíral.

„Druhý zlom byl gól na 2:0, pak jsme dominovali, než jsme inkasovali. Mrzí mě nejvíc, že jdeme sami na brankáře, můžeme zvýšit na 4:0, ale neproměníme a strachujeme se až do konce.“

Příbramský kouč Pavel Horváth však uznal: „Zasloužená prohra, Teplice měly i další šance.“

Hejkal ví, že je co zlepšit. „Představuju si naši hru trošku jinak. Co mi třeba vadilo, že kombinace Heidenreich, Nazarov, gólman Grigar a Grigar nákop se objevila dost často, a to my hrát nechceme,“ nabádá skláře ke kombinační hře. „Tým bych pochválil za přístup, organizaci hry, chuť zvítězit.“

V neděli Teplice prověří nováček z Pardubic, hraje se v jeho azylu v Ďolíčku. Budou už fit tři marodi? „Knapíka řešíme s doktorem, to není v řádu dnů. Shejbal myslím na Pardubice bude horko těžko, ale budeme dělat, aby byl. Kozák snad na Pardubice bude.“