Hlavním trenérem v Hradci? Jako asistent mám větší přehled, netlačí se Hejkal

„Máte chuť v Hradci zůstat i v příští sezoně?“ uslyšel Hejkal po remíze 1:1 na Slavii.

„V pozici asistenta určitě,“ zareagoval nejprve stručně, než se na doplňující dotazy rozpovídal. A nejen o budoucnosti.

Hlavním trenérem Hradce byste být nechtěl?

Když jsem byl hlavní v Teplicích, tak mě to semlelo. Jako asistent mám větší přehled než hlavní kouč, který má větší zodpovědnost. Hlavní trenér může mít v mé osobě navíc oporu v tom smyslu, že ambice být hlavním trenérem nemám. Nechci mu lézt po zádech a cpát se na jeho místo. To není moje motivace. Jako asistent se cítím líp a Hradci Králové rád pomáhám v této pozici.

Vedení klubu vás přemlouvá, abyste změnil názor, je to tak?

Odpověděl jsem jim ale stejně jako vám. Když jsem přicházel s Mírou Koubkem před dvěma lety, tak jsem od začátku říkal, že ho střídat nebudu. Výjimkou je nějaká krátkodobá zdravotní pauza. Jako loni na podzim, jako nyní. Ale dlouhodobý záskok? Prostor dostane jiný trenér.

Tudíž vylučujete, že byste v příštím ročníku byl hlavním koučem Hradce Králové?

V tuto chvíli si myslím, že by to asi nebyla cesta.

Proberme ještě samotný zápas v Edenu. Čím si vysvětlujete, že Slavii opakovaně „škodíte“? O body jste ji obrali potřetí za sebou.

Ale my nechceme Slavii škodit. Jako Hradec hrajeme dvě sezony bez domova, buď venku, nebo v azylu. Když hrajeme se Slavií nebo Spartou, stadion, kam jindy přijede pár diváků, je plný. V super atmosféře se víc vyhecujeme, máme takové zápasy rádi.

Váš kolega Jaroslav Veselý z Bohemians minulý týden říkal, že receptem na úspěch v Edenu je ofenziva, donutit Slavii bránit. Splnili jste to?

Začali jsme podle představ, ale od dvacáté do pětašedesáté minuty měla Slavia tlak, to přiznám. Nicméně potom jsme byli i díky dvojici útočníků Vašulín, Trusa velmi nebezpeční, po jednom nebo dvou gólech jsme sahali. Byli jsme Slavii důstojným soupeřem.

Hrály v tom roli ještě nějaké faktory?

Musí se jich sejít několik. Musíte být dobře takticky připravení, musíte dát gól, jít do vedení. A také přežít nějaké šance. Když přidáte bojovnost, tak něco uhrát můžete. Je pravda, že Slavia měla v závěru drtivý tlak a brankář Bajza chytil loženku, ale bod máme. Jsme v prostřední skupině a jsme rádi, že sezona takhle dopadla.

Dali jste oba góly zápasu, jeden však do vlastní sítě. Budete nešťastníkovi Adamu Gabrielovi něco vyčítat?

Nezlobím se na něj, správně zavřel zadní tyč. Kdyby ji nezavřel, byl bych naštvaný víc. A k té naší vedoucí brance: když nevystřelíš, gól nedáš. Balon zaplaval, díky za to, bylo to dílem štěstěny.