Oklepat se a udělat bod, velí kouč Hejkal před duely s Libercem a Slavií

Co by mělo stačit Hradci Králové ke spokojenosti v součtu středečního a nedělního zápasu, posledních dvou v základní části letošního ročníku 1. fotbalové ligy? Na to trenér týmu Stanislav Hejkal odpověděl hned po sobotní trpké porážce 0:1 na hřišti úhlavního rivala z Pardubic: „Musíme se z toho oklepat a v posledních dvou utkáních udělat alespoň bod, i když v posledním kole jedeme na Slavii. Chceme se vyhnout poslední skupině a zůstat v prostřední.“