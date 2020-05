Hejkal: Zkušení musejí hrát za Teplice a ne za sebe, tudy cesta nevede

Teplický trenér se na hráče hodně zlobil, nelíbilo se mu, že mužstvo nedokázalo navázat na sobotní výhru nad Libercem.

„Chtěl jsem, aby se něco takového podařilo častěji za sebou. Když ne třeba kvalitní výkon, tak alespoň týmový... To tam opět nebylo a strašně mě to mrzí. Je to o zkušených, musejí hrát fotbal za Teplice a ne za sebe,“ prohlásil a nezdráhal se být konkrétní.

„Rozdíloví hráči jako by nebyli, Kučera podal velmi špatný výkon, takhle bych mohl jmenovat dál. Zkušení hráči nebyli tahouny,“ reagoval Hejkal na otázky, které mu zaslali přítomní novináři. Na tradiční tiskové konference totiž zatím nemůžou.

Jak je možné, že v teplické obraně se objevovalo tolik mezer?

Obranná hra celého mužstva nebyla dobrá. Připravovali jsme se na získávání druhých balonů, nabírání Jindřiška. Ten místo toho strávil příjemný podvečer, balonu měl spoustu. Bohemka udržela každý nákop do Pulkraba, sklepávali si druhé balony, měli náběhy od Vaníčka, Vodháněla. Byli jsme na to připravení, ale nereagovali jsme.

Proč?

To je prostě problém Teplic: uděláme jeden výborný týmový výkon a hráči si řeknou, že to půjde samo. A ono to samo nepůjde. Pak to vypadá takhle.

Jak si vysvětlujete prospaných dvacet minut, během nichž jste dostali první dva góly?

Přístupem některých hráčů. Přitom vstup byl dobrý, byli jsme tři čtyři minuty na míči, měli jsme zakončení. Asi pak přišlo v hlavách uspokojení. Hráli jsme velmi špatně, hráli jsme pohodlný fotbal, který nebolí. Tudy cesta nevede.

Byla v kabině o přestávce bouřka?

Byla. Nechtěl jsem moc křičet, ale křičel jsem. Tento výkon nebyl hodný Teplic. Strašně mi vadí, že hráčům je kolikrát i jedno, že je takový vývoj. Ztratili jsme pokoru a zápas jsme si prohráli už v první půli. Kdybychom pak hráli tři dny, tak ten gól nedáme. Ačkoli ve druhé půli jsme hráli celkem dobře a zastavila nás až třetí branka Bohemky.

Vlastenec Nazarova, jednoho ze tří náhradníků, které jste do druhé půle poslal najednou.

Ten vlastní gól koresponduje s naším výkonem. Nebudeme hanit mladé Knapíky, Radosty a podobné, k tomu se musejí staří zkušení hráči postavit čelem a zopakovat dvě tři dobrá utkání po sobě. Takhle by to nešlo. Tři branky jsme si dali sami. Penalta byla jasná, nechápu, proč hráč stahuje Pulkraba, když to navíc Vondrášek má na hlavě. U druhé branky zase Kučera dělá věci, které jsme si neřekli, že dělat máme...

Upřímně: věřil jste o pauze ve zvrat?

No věřil! Pojďme hrát jako za stavu nula nula, pojďme dát kontaktní branku na 2:1 a bude to jiné. Pak dáme do hry Kubu Mareše, necháme s ním vepředu Řezníčka. Hra se začala obracet, byli jsme silnější na míči, Bohemka byla pod tlakem. Do třetího gólu... Pak to bylo jen čekání na konec.

Sáhl jste ke třem střídáním najednou o přestávce i proto, že vám pak díky dočasné úpravě pravidel zbývala další dvě?

Mít jen tři, tak třikrát o poločase nestřídám. Ale ti hráči - Radosta, Paradin, Kučera - se mi prostě nelíbili, bylo to z výkonnostních důvodů. Bohemka měla kvalitu, kdežto my ji neměli. Neměli jsme ji od těch, od nichž ji očekáváme! O to víc mě to mrzí.