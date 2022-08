Zlínský Dostál je rád, že chytá: Raky měl problémy v přípravě a vyšlo to na mě

„Jsem rád, že chytám. Jednička, dvojka... Raky (Rakovan) měl problémy v přípravě a vyšlo to na mě. Deklaroval jsem, že budu bojovat o místo v bráně. Beru to, jak to je, zápas od zápasu,“ říká Dostál o své pozici.

Čistého konta na podmáčeném terénu si ale musíte cenit, ne?

Byla to spravedlivá nula, oni něco měli, my také, i když my jsme měli vyložených šancí asi více. Terénu jsem se před zápasem trošku bál. Jakmile přestalo pršet, voda za půl hodiny ze hřiště odtekla a zlepšilo se to. Ale když jsme šli ráno na rozcvičku, stály tam kaluže. Nakonec to bylo dobré.

Po přestávce se přitom zase hustě rozpršelo.

To už ani tak nevadilo. I když u východní tribuny se voda vždycky drží. Na pohyb to bylo těžší. Šlo vidět, jak odlétaly drny. Ale kluci to zvládli.

Pro brankáře je takové počasí obzvláště nebezpečné, viďte?

Je to nepříjemné. Ale zaplavat balon může, i když je sucho. Každopádně míče jsou rychlejší, hlavně střely po zemi.

Nejtěžší zákrok jste vytáhl proti tutovce Škody. Jak jste ji viděl?

Balon dvakrát propadl, než se k němu dostal. Snažil jsem se jen, abych se dostal co nejrychleji a nejblíže k němu a co nejvíce mu zmenšil střelecký úhel. Naštěstí to vyšlo a vnějším nártem jsem balon vyrazil.

Bod nakonec berete?

Doma bychom chtěli samozřejmě vyhrávat. Ale byl to první zápas a důležité je, že jsme neprohráli a můžeme se od něčeho odpíchnout, protože když to srovnám s minulým týdnem (porážka v generálce s Prostějovem), bylo to sto a jedna. Takhle musíme pracovat a třeba ty šance začneme postupně využívat.

Teď ale jedete na Slavii a pak na Baník.

Budou to supertěžké zápasy venku, ale je pořád začátek sezony a větší šance na překvapení. Kdo by čekal, že Baník prohraje doma se Sigmou 0:3. Všechno je možné a nemusíme házet flintu do žita. Pojedeme zápasy odmakat.