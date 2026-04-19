Chance Liga 2025/2026

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

Petr Fojtík
  6:17
Už to vypadalo, že dohraje sobotní duel fotbalové ligy bez jediného úspěšného zákroku. Přesto se nakonec stal zlínský gólman Stanislav Dostál hrdinou domácího utkání proti Teplicím, když na brankové čáře zastavil v nastaveném čase gólovou hlavičku stopera Halinského a zachránil nováčkovi první ligový úspěch po čtyřech nezdarech v řadě.
Zlínský gólman Stanislav Dostál slaví domácí výhru v zápase s Teplicemi. (18. duben 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínští fotbalisté se radují z gólu Jakuba Černína.
Zlínský záložník Tom Ulbrich s míčem před Petrem Kodešem z Teplic
„Jsem rád, že jsem alespoň něco chytil. Penaltu jsem měl také na ruce, chyběl mi malinký kousek. Ale ten poslední zásah byl nejdůležitější,“ oddechl si Dostál, který se vrátil do práce po dvouzápasové zdravotní indispozici vydřenou výhrou 3:2, jenž udržela Zlín před závěrečným kolem základní části v prostřední skupině.

Jak vám bylo, když jste z prvních dvou střel inkasoval?
Krása… První gól trma vrma. Balon se odrazil a vykulil před hráčem, který ještě střílel pod padajícího Čerňu (Černín). Dáme gól ve třetí minutě a hned za pět minut inkasujeme. Potřebovali jsme vydržet delší dobu. Dostat soupeře pod větší tlak a ne že mu nabídneme ani ne šanci, kterou využije.

Pak vás z penalty překonal Bílek, který je v nich neomylný.
Bavil jsem před ní s Mildou Kopečným a byl jsem rozhodnutý, že půjdu doprava po mé ruce. Milda mi říkal, ať chvilku počkám, že se rozhoduje na poslední chvíli, že čeká na gólmana. O tu chviličku jsem tam byl později. Už jsem strašně dlouho penaltu nechytil a strašně moc jsem to potřeboval. Škoda.

Trnul jste v závěru, když vás Teplice i v desíti svíraly?
Měli bychom to dohrát daleko zkušeněji, klidněji, ještě když jsme měli o jednoho hráče navíc. Spoustu situací, po nichž se nám vracely balony, jsme řešili ukvapeně. Po posledních špatných výsledcích a herním projevu jsme byli pod tlakem. Ale pod stejným tlakem byly i Teplice. Na to, o co oběma týmům šlo, to bylo hodně otevřené utkání. Jsme šťastní, že jsme ho zvládli.

Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v nastaveném čase. Na začátku druhé půlky inkasoval z penalty od Michala Bílka. (18. duben 2026)

Je to velká úleva?
Potřebujeme ještě zvládnout příští zápas v Pardubicích. Máme to ve svých rukou. Škoda, že jsme neodskočili do prostřední skupiny dříve. Mohli jsme mít lepší bodový zisk. Jsme v poločase a jedeme dál. Nesmíme se uspokojit, že jsme po dlouhé době jednou vyhráli. Jedno vítězství z pěti zápasů je o ničem. Tohle mě fakt nebaví. Chtělo by to najet na bodovou vlnu, klidně i po remízách.

Za minulých pět kol jste dostali 16 branek. Čím to je?
V poslední době se v obraně točí hrozně moc hráčů. Zranil se Jugy (Jugas), nepodávali jsme stoprocentní výkony. Odšpuntovala to šestka na Baníku, kde jsme to v defenzivě těžce nezvládli. Je to i rotací, vzadu jsme hráli ve třech, ve čtyřech, trenéři hledají obrannou linii, která bude pasovat. Ale tolik branek je i na mě moc a kór na jaře, kdy padá málo gólů a v našich zápasech je to jak na hokeji.

Miroslav Knobloch to měl jako váš záskok v bráně složité, že?
Jasně. Oba zápasy byly těžké. Kdybychom Jablonec (0:3) dostali před reprezentační pauzou, kdy byli v lehké krizi, zápas by třeba vypadal úplně jinak. Dali se dohromady, mají silné mužstvo, perfektně se na nás nachystali a my jsme utkání nepojali moc dobře. První poločas nám hrozně utekl. Na Bohemce (1:2) se mi blbě hraje, i když to tam má tradici. Je to divné prostředí. Nechci nikoho hanit, ale náš stadion je proti Ďolíčku moderní stánek.

V jakém stavu jste se vrátil po dvouzápasové pauze?
Byl jsem stoprocentně připravený. Den před utkáním jsem podstoupil kontrolní sono, jestli je všechno zahojené. To mě pustilo do zápasu. Ale už celý týden jsem trénoval naplno.

Trpěl jste předtím v hledišti?
Doma s Jabloncem jsem trnul. V Praze jsem nebyl, s rodinou jsme si pustili zápas v televizi. Vždycky od ní odcházím, abych se nemusel dívat v kuse. Jsem nervóznější než na hřišti. Nemůžu to ovlivnit. Spoustu věcí bych řešil jinak, lépe. Je snadnější to hodnotit.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
