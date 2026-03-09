Chance Liga 2025/2026

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

David Čermák
Jiří Čihák
,
  18:15
Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho neužívám,“ vyznal se minulý týden Ruud Gullit, legendární nizozemský záložník. „Jediné, o co se hráči snaží, je vytvářet rohy a auty. Současný fotbal je absolutně příšerný. Můžu jen doufat, že po téhle cestě nepůjde dál.“
Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil jako náhradník za zraněného Jindřicha Staňka. | foto: ČTK

Radost slavistických fanoušků z výhry nad Spartou.
Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.
Tomáš Chorý proměňuje penaltu v 57. minutě.
Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.
38 fotografií

Abyste se nedivil, pane Gullite!

Standardní situace, to je fotbalová zbraň budoucnosti. Vlastně už současnosti, což naposledy ukázalo nedělní derby mezi Slavií a Spartou.

Pět střel na bránu, čtyři góly. Všechny po standardkách, pokud souhlasíte, že se do nich počítají i penalty.

Hrálo se jen devětatřicet minut čistého času, což je i s přihlédnutím k celkem patnáctiminutovému nastavení zoufale málo.

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Fotbalový půvab přebily emoce, souboje, poločasový kopanec slávistického fyzioterapeuta do sparťana Kuchty. A hlavně situace, kterým Angličané říkají set pieces. Nebo taky dead ball, v češtině mrtvý míč.

„Pamatuju doby Karla Brücknera, kdy se říkalo, že standardky rozhodují. A je to tak i teď,“ uznal po zápase Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. „Máte možnost dostat před bránu top hlavičkáře, třeba i z defenzivy. V minulosti jsme v tomhle ohledu strádali, ale kluci, kteří se o standardky teď starají, odvádějí skvělou práci.“

Zajímají vás čísla? Tak tedy:

V české lize na jaře padá po standardkách téměř třicet procent gólů. Protiútoky? Kombinace? Centrované míče? Patnáct procent a méně.

Radost slavistických fotbalistů po gólu Mojmíra Chytila na 2:1 v utkání se...
Patrik Vydra slaví se spoluhráči úvodní gól zápasu proti Slavii.

I když odečtete penalty, slávisté už v sezoně zvládli ze standardních situací 14 gólů, sparťané o jeden méně. V rámci top deseti evropských lig patří ke špičce a je pravděpodobné, že se brzy přehoupnou přes 15 tref, což byl pro ně standard minulých dvou sezon.

A co teprve Anglie! Ta jako by se vezla na retrovlně a vracela se na počátek tisíciletí.

V Premier League, považované za nejlepší ligu světa, extrémně narostl nejen počet tref z rohů a přímých kopů, ale taky dlouhých autových vhazování.

Gólů hlavou padá nejvíc za posledních pětadvacet let, naopak ubylo krátkých přihrávek na úkor nákopů. Slabší týmy i díky tomu leckdy vyrovnávají rozdíly v kvalitě.

Není to zrovna líbivá móda. Ale když teď frčí, co naděláte?

Nedá se rozporovat, že standardky jsou poctivá fotbalová disciplína. Vynikat v nich, to chce kumšt, spoustu drilu, taky nápaditost.

Aby všechno zacvaklo do sebe, potřebujete mít situaci dokonale zažitou, nesčetněkrát zafixovanou z tréninku. Přesně vědět, kdy se vytasit s jakým signálem. Kdy koho zablokovat. Jak načasovat náběh.

Tak vypadá fotbal podle šablony. Bez geniálního vnuknutí, improvizace, kouzla okamžiku. Zato s mimořádným účinkem.

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Slavia by sotva derby vyhrála, nemít dvoumetrového ramenáče Chorého. Soupeři ho nesnášejí, protože provokuje a pošťuchuje, ale taky proto, že ve vápně je téměř nehlídatelný. Jako byste chtěli odšoupnout z cesty masivní mostní pilíř.

A kdy jindy tuhle extrémní sílu využít než při standarkách?

Jakmile na ně přijde řada, jako by se evropský fotbal na pár sekund měnil v americký, plný smluvených signálů a připravených pozic. Nebo v basketbal, kde fungují bloky a clony, aby zakončující hráč získal prostor. A než se všechno připraví podle secvičených not, trvá to, takže zápasy ztrácejí spád.

I proto se od nové sezony chystá úprava pravidel. Jakmile rozhodčí usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje, na ruce začne odpočítávat pět sekund.

Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR

Aut pak může otočit, u rohu nařídí odkop od brány a naopak. Ale že by se na standardky kvůli tomu přestalo dbát, s tím moc nepočítejte.

Nemělo by vás překvapit, že v realizačních týmech už často mají místo specialisté, kteří se jim věnují na plný úvazek. Vždyť i sparťanského kouče Briana Priskeho kdysi do této role lákal Pep Guardiola, trenér Manchesteru City.

Za úspěchy Arsenalu, který specifickou disciplínu piluje k dokonalosti, zase stojí francouzský expert Nicolas Jover: ve smlouvě má bonus za každý gól, který standardka přinese.

Stoper Gabriel z Arsenalu střílí v nastaveném čase utkání proti Newcastlu vítězný gól.

Proč ne? Pokud se můžete něco perfektně naučit, je to právě rozehrávka z předem určeného místa. Čím víc je fotbal sešněrovaný taktikou a minimem času i prostoru, tím větší význam mají situace, které se dají nadrilovat.

V Česku jako jeden z prvních jejich kouzlo vytěžil olomoucký mazák Brückner. Po nocích si překládal odborné články z německého časopisu Fussball und Training, a když ho nad ránem napadlo nové schéma, vzbudil asistenta a zavelel: „Vstávej, jdeme si kreslit!“

Teď sílu mrtvého míče objevuje celý svět. I když to fotbal bolí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
