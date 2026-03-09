Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

Abyste se nedivil, pane Gullite!
Standardní situace, to je fotbalová zbraň budoucnosti. Vlastně už současnosti, což naposledy ukázalo nedělní derby mezi Slavií a Spartou.
Pět střel na bránu, čtyři góly. Všechny po standardkách, pokud souhlasíte, že se do nich počítají i penalty.
Hrálo se jen devětatřicet minut čistého času, což je i s přihlédnutím k celkem patnáctiminutovému nastavení zoufale málo.
Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách
Fotbalový půvab přebily emoce, souboje, poločasový kopanec slávistického fyzioterapeuta do sparťana Kuchty. A hlavně situace, kterým Angličané říkají set pieces. Nebo taky dead ball, v češtině mrtvý míč.
„Pamatuju doby Karla Brücknera, kdy se říkalo, že standardky rozhodují. A je to tak i teď,“ uznal po zápase Jindřich Trpišovský, kouč Slavie. „Máte možnost dostat před bránu top hlavičkáře, třeba i z defenzivy. V minulosti jsme v tomhle ohledu strádali, ale kluci, kteří se o standardky teď starají, odvádějí skvělou práci.“
Zajímají vás čísla? Tak tedy:
V české lize na jaře padá po standardkách téměř třicet procent gólů. Protiútoky? Kombinace? Centrované míče? Patnáct procent a méně.
I když odečtete penalty, slávisté už v sezoně zvládli ze standardních situací 14 gólů, sparťané o jeden méně. V rámci top deseti evropských lig patří ke špičce a je pravděpodobné, že se brzy přehoupnou přes 15 tref, což byl pro ně standard minulých dvou sezon.
A co teprve Anglie! Ta jako by se vezla na retrovlně a vracela se na počátek tisíciletí.
V Premier League, považované za nejlepší ligu světa, extrémně narostl nejen počet tref z rohů a přímých kopů, ale taky dlouhých autových vhazování.
Gólů hlavou padá nejvíc za posledních pětadvacet let, naopak ubylo krátkých přihrávek na úkor nákopů. Slabší týmy i díky tomu leckdy vyrovnávají rozdíly v kvalitě.
138 - 17.6% of the goals scored in the Premier League this season have come via corners (138 / 783), the highest percentage in a season in Premier League history. Set. pic.twitter.com/a0SdMPA3lm— OptaJoe (@OptaJoe) March 2, 2026
Není to zrovna líbivá móda. Ale když teď frčí, co naděláte?
Nedá se rozporovat, že standardky jsou poctivá fotbalová disciplína. Vynikat v nich, to chce kumšt, spoustu drilu, taky nápaditost.
Aby všechno zacvaklo do sebe, potřebujete mít situaci dokonale zažitou, nesčetněkrát zafixovanou z tréninku. Přesně vědět, kdy se vytasit s jakým signálem. Kdy koho zablokovat. Jak načasovat náběh.
Tak vypadá fotbal podle šablony. Bez geniálního vnuknutí, improvizace, kouzla okamžiku. Zato s mimořádným účinkem.
Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský
Slavia by sotva derby vyhrála, nemít dvoumetrového ramenáče Chorého. Soupeři ho nesnášejí, protože provokuje a pošťuchuje, ale taky proto, že ve vápně je téměř nehlídatelný. Jako byste chtěli odšoupnout z cesty masivní mostní pilíř.
A kdy jindy tuhle extrémní sílu využít než při standarkách?
Jakmile na ně přijde řada, jako by se evropský fotbal na pár sekund měnil v americký, plný smluvených signálů a připravených pozic. Nebo v basketbal, kde fungují bloky a clony, aby zakončující hráč získal prostor. A než se všechno připraví podle secvičených not, trvá to, takže zápasy ztrácejí spád.
I proto se od nové sezony chystá úprava pravidel. Jakmile rozhodčí usoudí, že tým rozehrávku zbytečně protahuje, na ruce začne odpočítávat pět sekund.
|
Deset sekund na střídání i limit na rohy. Fotbal schválil novinky, změny čekají i VAR
Aut pak může otočit, u rohu nařídí odkop od brány a naopak. Ale že by se na standardky kvůli tomu přestalo dbát, s tím moc nepočítejte.
Nemělo by vás překvapit, že v realizačních týmech už často mají místo specialisté, kteří se jim věnují na plný úvazek. Vždyť i sparťanského kouče Briana Priskeho kdysi do této role lákal Pep Guardiola, trenér Manchesteru City.
Za úspěchy Arsenalu, který specifickou disciplínu piluje k dokonalosti, zase stojí francouzský expert Nicolas Jover: ve smlouvě má bonus za každý gól, který standardka přinese.
Proč ne? Pokud se můžete něco perfektně naučit, je to právě rozehrávka z předem určeného místa. Čím víc je fotbal sešněrovaný taktikou a minimem času i prostoru, tím větší význam mají situace, které se dají nadrilovat.
V Česku jako jeden z prvních jejich kouzlo vytěžil olomoucký mazák Brückner. Po nocích si překládal odborné články z německého časopisu Fussball und Training, a když ho nad ránem napadlo nové schéma, vzbudil asistenta a zavelel: „Vstávej, jdeme si kreslit!“
Teď sílu mrtvého míče objevuje celý svět. I když to fotbal bolí.