STALO SE 4. KVĚTNA: Titul den po prohře. Jak Sparta naposled slavila

Úplně sami poslední krok udělat nedokázali, sparťanům po první porážce v sezoně v Teplicích tenkrát ke stvrzení prvenství pomohla i ztráta nejbližšího pronásledovatele z Plzně. Stalo se druhý den 4. května 2014 v Jablonci, do konce ročníku chyběla tři kola.

Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

„Zápas jsem sledoval a byl jsem pořádně nervózní. Na druhý poločas už jsem se skoro vlastně ani dívat nemohl,“ líčil tehdy útočník David Lafata.

Deset bodů náskok, čtyři kola do konce a lepší bilance ze vzájemných zápasů. Před nimi duel 27. dějství v Teplicích, které byly z formy.

„Titul Spartě i Víťovi přeju, ale ne u nás. Sparta je ve velké pohodě, my uděláme všechno pro to, abychom jí to sportovně znepříjemnili a oslavy oddálili. A i kdyby u nás nevyhrála, tak je pro ni definitivní zisk titulu jen otázkou dalšího zápasu,“ říkal tehdejší teplický trenér Zdeněk Ščasný.

Oslavy oddálily nejen Teplice. Byli to sparťanští fanoušci, kteří obsadili velkou část stadionu. První světlice na hřišti ve druhé minutě, první přerušení utkání ve čtvrté minutě. A pak ještě několikrát.

O další dvě minuty později už kapitán Lafata k bouřícímu davu promlouval mikrofonem. Když se začalo hrát, daly Teplice gól. Do poločasu další dva a bylo jasné, že rozhození sparťané si ten den své neuhrají, po Hušbauerově snížení podlehli 1:3.

„Spartě se ten zápas nepovedl. Na hřišti ani na tribunách,“ pronesl na tiskovce zklamaný Lavička.

Ideální sestava mistrů 2014 Vaclík - Kadeřábek, Jakub Brabec (Švejdík), Holek, Costa - Dočkal, Vácha, Hušbauer, Matějovský, Krejčí - Lafata. Další důležití hráči: Bednář, Vacek, Mareček, Přikryl.

Za necelých čtyřiadvacet hodin však už přece jen propukla sparťanská radost. Jakmile skončil nedělní zápas v Jablonci a Plzeň z manka vymazala jen bod, bylo hotovo. Od televizního přenosu sparťané vstali a rozjeli se za oslavami.

„Věřím, že titulem to nekončí, že je to jen zastávka. Tenhle tým toho může dosáhnout daleko víc,“ předpovídal Lavička.

O dva týdny později Sparta triumfovala i v domácím poháru, když po velkém drama přemohla Plzeň až v desáté sérii penaltového rozstřelu. A v polovině července si ji podala i v Superpoháru (3:0).

„Měli jsme ofenzivní sílu. Mimořádně herně a hlavně střelecky se dařilo Josefu Hušbauerovi. Jistotu gólů, ale i velkou pracovitost pro tým nám dával kapitán David Lafata. Pavel Kadeřábek a Costa dokonale splňovali roli moderních krajních obránců. Vzpomínám si na zápas, kdy jeden náš krajní obránce centroval do vápna a druhý krajní bek střílel branku,“ řekl Lavička pro sparťanský web.

Jak zkušení parodovali kouče Před závěrečným zápasem ligového ročníku 2013/2014 přišli za sparťanským trenérem Vítězslavem Lavičkou starší a zkušení hráči. „Poradu před zápasem si uděláme sami,“ navrhli. Kouč souhlasil. „Na tabuli jsme napsali jen sestavu a zbytek porady jsme nechali na hráčích. V mojí více než dvacetileté praxi trenéra to bylo poprvé, co jsem tohle udělal, ale nelituji. Hráči, kteří tehdy promluvili, parodovali nás trenéry a společně jsme se tomu zasmáli. A pak jsme ten zápas suverénně vyhráli,“ připomněl výhru 4:1 nad Jihlavou. Sparta byla už jistým mistrem tři kola před koncem.

K titulu výrazně přispěly i další opory: brankář Vaclík, stoper Holek, středopolaři Dočkal, Matějovský, Vácha, křídlo Krejčí, střelec důležitých gólů Bednář. Mimochodem, první dva starty v lize si připsal osmnáctiletý Patrik Schick, v duelu v Teplicích dokonce debutoval.

Byla to sparťanská sezona snů, od té doby klub na trofej čeká.

„Měli jsme i v té příští touhu a ambici to zopakovat. Stará pravda říká, že je těžké dojít na vrchol, ale o mnoho těžší je se tam pak udržet. Moc bych však Spartě přál, aby něco takového v budoucnu zopakovala, nebo ještě překonala,“ podotkl Lavička, v současné době kouč polské Vratislavi.

Tenkrát jeho tým ročník začal špatně, v 2. předkole Evropské ligy vypadl s neznámým švédským Häckenem. A v klubu byl neklid, kouč Lavička v ohrožení.

„Následný tlak ze strany vedení i fanoušků byl veliký. Byl jsem si vědom, že po takovém neúspěchu bývá trenér odvolán, ale vedení mě i celý trenérský tým podrželo. Vím, že mě mohli odvolat a zřejmě k tomu bylo i blízko, ale podrželi mě,“ vzpomínal Lavička.

„Vnitřně jsem cítil a vnímal jsem to tak i od hráčů, že pokud chceme sezonu zachránit, tak bude zapotřebí být maximálně úspěšní na domácí scéně. To znamená vyhrát titul a ideálně i pohár. To se pak krok po kroku začalo postupně dařit. Hráči v těžké chvíli ukázali správnou sebereflexi uvnitř klubu i směrem ven.“

Od té doby Sparta byla v lize nejlíp druhá (2015 a 2016) a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy (2016). Jinak nic. V současném ročníku, který byl v březnu přerušen, je zatím devátá s reálnou šancí na třetí místo. V domácím poháru je v semifinále.