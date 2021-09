Tenkrát za Lužánkami, nic v Brně nebylo víc. Dvacet let od loučení s legendou

Brněnský stadion za Lužánkami nepovažovali za „fotbalový“ ani někteří z těch, kteří na něm kdysi hrávali. Z betonových tribun na hřiště to bylo daleko, neskýtal komfort pro diváky a nakonec ani pro hráče. Přesto se stal v českém sportu legendou. Když na něm bouřily desetitisíce lidí a domácí vyhrávali, nic v Brně nebylo víc. Je to přesně dvacet let, co se na něm první liga hrála naposledy.