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Stadion U Nisy potřebuje opravy, vědí v Liberci. Ženy čeká pohárový azyl v Ústí

Michael Havlen
  7:04
CELKOVÝ POHLED. Poslední velká přestavba, při níž získal stadion U Nisy...

CELKOVÝ POHLED. Poslední velká přestavba, při níž získal stadion U Nisy současnou podobu, se udála v sezoně 2004/2005. Její součástí bylo zastřešení tribun za brankami, nyní stadion nabízí 9900 míst pod střechou. | foto: MAFRA

Při pohledu na fotbalové hřiště U Nisy se ani nechce věřit, že se tady za dva...
CHLOUBA. Chloubou stadionu U Nisy je Severní tribuna, která nabízí nejlepší...
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ÚDRŽBA. Starat se o trávník U Nisy není žádná legrace. V Liberci panuje chladné...
8 fotografií
Liberecký fotbalový stadion U Nisy má za sebou řadu velkých evropských večerů. Aby mohl v budoucnosti zažít další, bude muset projít proměnou a modernizací.

Evropský pohár žen odhalil nedostatky libereckého stadionu, které v domácí lize tolik nevyniknou. Podle generálního ředitele Slovanu Jana Nezmara areál v některých oblastech nevyhovuje současným požadavkům UEFA a potřebuje další investice.

Kvůli nejnutnějším opravám a úpravám hřiště odehrají fotbalistky Slovanu příští domácí evropské utkání v azylu v Ústí nad Labem. Uspořádat předchozí pohárový zápas proti Sarajevu se podle Nezmara podařilo až po vyřešení několika problémů v posledních dnech před utkáním, a to s výhradami UEFA.

„Pravidla UEFA se v posledních letech posunula a stadion, který byl dlouhé roky zvyklý evropské poháry pravidelně hostit, dnes v některých oblastech současným nárokům jednoduše nevyhovuje,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web.

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Evropské nároky se od roku 2020, kdy U Nisy naposledy hráli poháry muži, zpřísnily. Nejde přitom jen o trávník, ale také o zázemí týmů, rozhodčích či novinářů, televizní přenosy a bezpečnost i pohodlí diváků.

„Nechci z toho dělat nějakou katastrofickou zprávu. U Nisy je pořád krásný fotbalový stadion s výbornou atmosférou a pro Slovan je to samozřejmě domov,“ zdůraznil Nezmar. Velká část areálu už ale podle něj současným požadavkům nestačí.

Některé menší úpravy chce klub zvládnout během reprezentační přestávky. S většími investicemi bude potřebovat pomoc města, kterému stadion patří. „Poslední větší investicí byla U Nisy výměna střechy hlavní tribuny, která však bohužel nevyřešila předchozí problémy se zastíněnou částí hrací plochy, což musíme řešit nákupem pojízdných lamp. Do tribuny navíc stále zatéká, což způsobuje velké problémy s elektroinstalací,“ upozornil Nezmar. Některé části stadionu podle něj dosluhují a přibývá havárií, které komplikují tréninky i zápasy.

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Právě nejnutnější opravy zázemí spolu s úpravami hřiště po letní instalaci hybridního trávníku přinutí ženský tým dočasně opustit Liberec. Norský Rosenborg přivítá v dalším kole Evropského poháru ve středu 23. září od 17 hodin v Ústí nad Labem. „Mrzí nás to především kvůli fanouškům. Evropský zápas by měl být svátkem a samozřejmě bychom byli nejraději, kdyby ho naše hráčky mohly odehrát doma U Nisy,“ dodal generální ředitel Slovanu. Na nedávný evropský zápas žen přišlo k Nise patnáct stovek diváků.

Klub chce teď s městem probrat, co bude se stadionem dál. „Pokud je ambicí Slovanu znovu pravidelně bojovat o evropské poháry, měli bychom mít také stadion, na kterém je budeme schopni odehrát,“ řekl Nezmar. Představě, že by se tým do Evropy probojoval, ale domácí zápasy musel hrát daleko od Liberce, se chtějí U Nisy vyhnout.

Vedení Slovanu uvažuje, že by stadion od města odkoupilo. V takovém duchu opakovaně mluvil majitel klubu Ondřej Kania. Vedle rekonstrukce stadionu plánuje také nákup okolních pozemků, kde chce vybudovat další tréninková hřiště.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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