Představa nového Ďolíčku: unikát jako v Buenos Aires, místa mají být i ke stání

Podle současných představ klubu by měla přestavba probíhat za plného ligového provozu v pěti různých etapách.

A co přesně že by mělo vzniknout na konci?

Ucelený, propojený a ze všech stran uzavřený stadion.

Počítá se se základní kapacitou 7 795 diváků, narůst by mohla až na devět a půl tisíce v případě, že za oběma bránami vzniknou tzv. safe-standing místa, tedy bezpečný prostor ke stání.

Celý stadion bude zastřešený, výška by se měla přizpůsobit současné hlavní tribuně, která měří 15,7 metru. A unikátní by měla být především protilehlá tribuna u pošty.

„Pokud všechno dovedeme až do finále, budeme mít nejužší tribunu na uzavřeném stadionu v celé Evropě,“ culí se ředitel klubu Darek Jakubowicz.

Inspirací prý byla i proslulá La Bombonera v Buenos Aires, kde je doma Boca Juniors.

„Představa je taková, že bychom zachovali to, co na východní straně stadionu aktuálně vidíte a nad tribunou postavili tři nebo čtyři patra s balkony, ze kterých by mohly být sky boxy, televizní studia, komentátorská stanoviště a podobně.“

Pokud si to všechno zatím neumíte představit, možná vám pomůže schéma, které Bohemians na čtvrteční tiskové konferenci k rekonstrukci stadionu zveřejnili. Nebo jste čekali víc?

„Jak to bude celé vypadat, jsem chtěl naznačit i obrázkem, ale to mi architekt prozatím zakázal,“ prohodil Jakubowicz, ředitel klubu. Jeho otec Dariusz, jenž je předsedou představenstva, doplnil: „Dokud nebude spočítaná statika jednotlivých tribun, jasný tvar a všechno kolem, nechceme vypustit žádnou další studii. Přání architekta je, aby to, co půjde ven, skutečně odpovídalo realitě.“

Bohemians na podobě nového Ďolíčku spolupracují s profesorem Arnoštem Navrátilem, jenž v roce 1968 stavěl na jejich stadionu současnou hlavní tribunu.

„Společně jsme strávili už desítky, možná stovky hodin,“ naznačují Jakubowiczovi. „Víme, co všechno by měl a co musí stadion splňovat, ale zároveň máme spoustu omezení. Jsme v zastavěné části města, nemůžeme se posunout ani o milimetr mimo území, které je součástí nájmu.“

Právě dodatek k nájemní smlouvě, který Rada hlavního města Prahy schválila letos v listopadu, umožňuje Bohemians spustit modernizaci. Za vlastní peníze.

„Když jsme se v předminulé sezoně dostali do Evropy a dorazila delegace z UEFA, našla v Ďolíčku přesně osmdesát čtyři různých vad. Byl to zlom, abychom situaci začali radikálně řešit, protože brzy bychom možná nemuseli splňovat ani podmínky pro první ligu,“ vzpomíná Jakubowicz starší. „Pro Prahu není prioritou Ďolíček, ale jiné stavby. Proto jsme museli vzít celou věc do vlastních rukou.“

Klub si vyjednal, že na současném místě zůstane dalších 60 let a zároveň se bude o stadion starat zcela sám.

„Není to otázka rozumu, ale spíš srdce,“ přiznal Dariusz Jakubowicz, který zbohatl díky firmě Barvy a laky. „Když jsem do Bohemky vstupoval, slíbil jsem, že vyřeším konkurz, stabilizuju klub v první lize a následně zrekonstruujeme Ďolíček. Pak už klidně můžu odejít do důchodu.“

Dnes je mu devětapadesát a jeho syn řídí klub z pozice ředitele.

Ředitel Bohemians Praha 1905 Darek Jakubowicz (vlevo) se svým otcem Dariuszem Jakubowiczem předsedou představenstva.

„Jestli chce naše rodina podporovat fotbal, musí existovat i zázemí, kde ho hrát. Prostředky máme a jsme připravení je do Bohemky půjčit, i když vím, že taková stavba nemá návratnost,“ tvrdí šéf klubu. „Limitní částka, na kterou vidím a jsem schopen ji profinancovat, je tři sta až tři sta padesát milionů korun.“

Kdyby rekonstrukci financovalo město, vyšla by podle Jakubowicze klidně i na dvojnásobek. Navíc by jistě trvala i mnohem déle.

Nový stadion ve Vršovicích by měl splňovat i nejpřísnější kritéria UEFA, byť bude mít omezení v kapacitě. Ze všeho nejdřív by měla vyrůst tribuna ve Vršovické ulici u tramvají. Pokračovat by se mělo přestavbou míst, kde nyní sídlí domácí kotel.

„Třetí etapou by měla být sekce okolo hlavní tribuny, to bude nejnáročnější.“ tuší mladší z Jakubowiczů. „Ve čtvrté fázi bychom chtěli budovat úzkou tribunu u pošty a nakonec celý stadion propojit dohromady.“

Celou dobu by chtěli Bohemians na stadionu dál působit. „Než abychom utráceli peníze za další nájem jinde, to je raději vrazíme do rychlejšího průběhu rekonstrukce,“ představuje si Dariusz Jakubowicz.

Mimochodem, pozměnit by se měl v Ďolíčku i televizní pohled, protože Bohemians chtějí přemístit hlavní kameru, která snímá utkání, i komentátorské pozice naproti. Naopak na stejném místě by mělo zůstat oblíbené náměstíčko, tradiční místo setkávání fanoušků.

„Příští rok oslavíme sto dvacáté výročí klubu a věřím, že není nereálné začít. Byl by to obrovský úspěch,“ uvedl Jakubowicz starší. „Pro Bohemku je nový stadion otázka bytí a nebytí a já musím říct, že mě to v poslední době vážně chytlo.“

„Možná mě to bude trochu bolet, až se začne platit,“ pronesl Jakubowicz s úsměvem. „Ale věřte mi, že se hrozně těším. Bohemku bez Ďolíčku si totiž neumím představit.“