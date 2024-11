Kdyby platily jen české góly. Nebo trefy cizinců? Ligové pořadí, jak ho neznáte

Nejvyšší soutěž se o víkendu přehoupne do druhé poloviny základní části.

Chance Liga Program a výsledky

Netradičně nabitý je také prosinec, kdy se hrají čtyři kompletní kola včetně jednoho vloženého. Nastal ideální čas ponořit se do málo známých a dost možná nečekaných ligových faktů?

Unikátní pohled na tabulku Chance Ligy nabízí na pár kliknutí specializovaný server Transfermarkt.

Pořadí, do něhož se započítávají buď výhradně góly domácích hráčů, nebo cizinců, si můžete pro zajímavost vygenerovat i u dalších ligových soutěží. My jsme to za vás udělali v Česku.

Ligová tabulka s góly českých hráčů 1 Slavia Praha 15 11 4 0 22:2 37 2 Sigma Olomouc 15 9 2 4 21:14 29 3 Mladá Boleslav 15 8 4 3 17:11 28 4 Viktoria Plzeň 15 7 4 4 14:8 25 5 Baník Ostrava 15 4 10 1 9:6 22 6 Bohemians Praha 1905 15 5 6 4 13:11 21 7 Hradec Králové 15 5 6 4 9:7 21 8 Jablonec 15 4 8 3 6:3 20 9 Slovácko 15 4 7 4 7:8 19 10 Slovan Liberec 15 4 5 6 11:9 17 11 Karviná 15 4 5 6 8:15 17 12 Teplice 15 4 4 7 11:14 16 13 Pardubice 15 3 7 5 10:14 16 14 Sparta Praha 15 3 6 6 5:9 15 15 Dukla Praha 15 3 4 8 8:15 13 16 Dynamo Č. Budějovice 15 0 2 13 1:26 2

Asi nepřekvapí, že ryze domácké tabulce vévodí Slavia, suverén ligy. Druhá je Olomouc a třetí Boleslav, což jsou dva týmy s výraznou převahou českých fotbalistů.

Sparta, která naopak od začátku sezony využila už patnáct cizinců (včetně Slováka Haraslína), což je nejvíc ze všech, je ve stejném pořadí s pouhými pěti nastřílenými góly až třetí od konce. Třikrát se trefil stoper Vitík a jednou Ryneš s Wiesnerem, jinak v dresu mistra zatím pálí výhradně borci s jiným než českým pasem.

Můžete namítnout, že v kontextu posledních let nejde o novinku, ale to není tak docela pravda. Vždyť v uplynulých sezonách měli ve Spartě co do počtu odehraných ligových minut i vstřelených branek pořád navrch čeští fotbalisté.

Ligová tabulka s góly zahraničních hráčů 1 Sparta Praha 15 11 2 2 22:10 35 2 Slavia Praha 15 9 6 0 14:3 33 3 Viktoria Plzeň 15 7 8 0 10:0 29 4 Baník Ostrava 15 7 5 3 16:10 26 5 Jablonec 15 6 6 3 14:7 24 6 Slovan Liberec 15 5 7 3 12:9 22 7 Karviná 15 5 7 3 9:6 22 8 Hradec Králové 15 2 10 3 3:4 16 9 Bohemians Praha 1905 15 3 7 5 5:8 16 10 Teplice 15 3 7 5 9:13 16 11 Slovácko 15 2 8 5 3:10 14 12 Mladá Boleslav 15 2 7 6 4:8 13 13 Dukla Praha 15 1 9 5 3:12 12 14 Dynamo Č. Budějovice 15 2 5 8 4:13 11 15 Pardubice 15 1 7 7 2:8 10 16 Sigma Olomouc 15 0 7 8 1:10 7

Například v prvním roce pod dánským trenérem Brianem Priskem zařídili 53 z celkových 76 gólů. V minulé sezoně to bylo méně, ale pořád většina: 45 tref z 82. Snadno si dopočítáte, že aktuální příspěvek českých hráčů ve Spartě je také vzhledem k letním odchodům Krejčího s Kuchtou ve srovnání s cizinci takřka nulový.

Víc gólů od cizinců než domácích fotbalistů napočítali kromě Sparty od začátku ligy také v Budějovicích, Jablonci, Karviné, Liberci a v Ostravě, která má v kádru nejproduktivnějšího zahraničního hráče celé soutěže Ewertona (9+3). Mimochodem, vlastní branky se do žádné z tabulek nepočítají.

Zajímavý je také pohled do ostatních evropských zemí.

Například v Premier League, nejkosmopolitnější soutěži vůbec, by tabulce sestavené výhradně dle anglických gólů vévodil Brighton a současný lídr z Liverpoolu by byl až šestnáctý.

Mezi hráči anglické ligy je více než 66 % ze zahraničí. V tomto ohledu může Anglii konkurovat jen italská Serie A (65,5 %) a portugalská Primeira Liga (62,5 %)

Českou ligu tvoří cizinci z necelé třetiny. Mezi deseti evropskými top ligami, kam se Chance Liga vzhledem k posledním výsledkům klubů v pohárové Evropě řadí, je to nejméně. Nejblíž je španělská La Liga (41 %).