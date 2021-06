Třaskavý přesun stvrzen podpisem. Plavšič odešel ze Sparty do Slavie

„Přišel jsem do Slavie, abych byl úspěšný a abych vyhrával co nejvíc trofejí. Snem je účast v Lize mistrů. Do každého tréninku a zápasu dám svoje maximum, budu všechno dělat na sto procent,“ prohlásil Plavšič.

„Srdjan je stále mladý hráč s velkým potenciálem, který věříme, že u nás naplno uplatní. Jedná se o hráče, který splňuje požadavky trenérů,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Jiří Bílek. „Věřím, že dobře zapadne do našeho klubu a společně dosáhneme dalších úspěchů. Přeji mu, aby se mu podařila aklimatizace na hřišti i mimo něj.“



Plavšič odkopal ve Spartě čtyři sezony. Další přidá v barvách nenáviděného konkurenta.



Byl to poprask, když začátkem května, dva dny před pohárovým semifinálovým derby pražských „S“, unikla zpráva o tom, že nevysoký záložník po vypršení smlouvy míří na druhý břeh Vltavy. Podle zdrojů iDNES.cz měl být tou dobou už dokonce domluvený na podmínkách v Edenu.

Samotný hráč to popřel. Fanouškům přes sociální sítě vzkázal, že se Slavii nic nepodepsal a že jedná o nové smlouvě se Spartou. Realita byla ale jiná.

„Nám řekl, že si nic takové neděje, nemáme důvod mu nevěřit. Já to na základě nějakých informací v médiích řešit nebudu. Já se ho zeptal, on řekl, že to tak není, tím to pro mě skončilo,“ řekl tenkrát sparťanský trenér Pavela Vrba.



V pohárovém derby dokonce srbský rychlík nečekaně nastoupil, pak už si však za Spartu nekopl. Na Letné asi věděli své. Klub pak vzápětí ohlásil, že po sezoně odejde.

„Agent Srdjana Plavšiče oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce. Jednání mezi Spartou a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena.“

Plavšič už delší dobu patří mezi oblíbence slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, vedení klubu tak neváhalo jednat. Díky končící smlouvě odpadalo složité licitování o přestupové částce a ještě se naskytla šance oslabit rivala.



Sparťanské barvy oblékl Plavšič poprvé v létě 2017, byl jednou ze zahraničních posil v éře italského trenéra Andrey Stramaccioniho. Na rozdíl od většiny tehdejších akvizic neúspěšného kouče vydržel v jejím kádru dodnes, střídal slabší období se silnějšími, pod novým trenérem Vrbou obvykle nastupoval v základní sestavě.

Má obdivuhodné zrychlení, velmi solidní techniku, nebojí se soubojů jeden na jednoho, ale mohl by být produktivnější, v 79 zápasech nejvyšší soutěže nastřádal jen sedm branek a jedenáct asistencí.

Je druhou letní posilou Slavie, která dříve v tomto týdnu oznámila příchod útočníka Ivana Schranze z Jablonce.

Na severu Čech naopak zůstal obránce či stoper Jaroslav Zelený, jenž ve třetím celku uplynulé sezony hostoval a patřil mezi klíčové postavy. Pomohl k účasti v Evropské lize a podepsal tříletou smlouvu. Na roční hostování s automatickou opcí na přestup do Jablonce v rámci kompenzace odešel také Tomáš Malínský.