Koukal jsem na vás v Lize mistrů, chci si ji zahrát. Plavšič poprvé o Slavii

„Myslím, že někteří fanoušci mě už znají,“ představil se do kamery klubové televize s nesmělým úsměvem.

„Nechci nic slibovat, protože to nemám rád. Musím jenom říct, že do každého tréninku a zápasu dám svoje maximum, budu všechno dělat na sto procent.“



Plavšič během čtyřletého působení na Letné čelil Slavii hned desetkrát, což z ní dělá jeho nejčastějšího protivníka v kariéře. Pětadvacetiletý srbský rychlík ji ani jednou neporazil, před dvěma lety se během derby v Edenu blýskl překrásným vyrovnávacím gólem na 1:1.

Trenér Trpišovský tenkrát prohlásil: „Myslím, že se to nedalo chytat. Balon uhnul snad o dva a půl metru.“

Teď bude Plavšiče, kterého si v minulých letech oblíbil, sám koučovat.

„S trenérem jsem se viděl, něco málo jsme probrali,“ prozradil Plavšič. „Znám i některé kluky, některé uvidím, až přijedu na soustředění. Hodně se na přípravu těším.“



Ve Spartě od příchodu z Crvené zvezdy Bělehrad zažil tři neúspěšná předkola Evropské ligy: nejdřív ještě v létě 2017 rovnou proti někdejšímu zaměstnavateli, pak se Suboticou a Trabzonsporem. Loni na podzim čtyřikrát v této soutěži nastoupil v základní skupině.

Se Slavií by rád okusil tu prestižnější kontinentální soutěž.

„Můj sen byla odmalička Liga mistrů. Doufám, že se Slavií se to podaří a budeme ji hrát,“ uvedl Plavšič.



Slavii v létě čeká třetí předkolo Champions League, díky tomu má jistotu minimálně základní skupiny nově vzniklé Konferenční ligy.

Pokud by překonala aspoň prvního soupeře (bude nasazená), čeká ji aspoň skupina Evropské ligy. V závěrečném play off by mohla z těžších soupeřů narazit na Young Boys Bern, Crvenou zvezdu Bělehrad, či dobře známé skotské Rangers.

Ligu mistrů hrála Slavia naposledy na podzim 2019, ze „skupiny smrti“ s Interem Milán, Barcelonou a Dortmundem projít nedokázala, ale vysloužila si uznání za sympatické výkony.

„Dřív jsem některé zápasy Slavie viděl, nejvíc jsem koukal, když jste hráli Ligu mistrů. Ty zápasy se mi hodně líbily. Proti Interu a proti Barceloně to byly skvělý zápasy,“ líčil Plavšič.