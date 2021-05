POHLED: Plavšič pod palbou. Míří do Slavie a už teď čelí výhrůžkám

Po úterku je jasno: ve Spartě, kde odkopal čtyři sezony, už od léta pokračovat nebude.



„Jeho agent oznámil klubu, že hráč neakceptuje nabídku na pokračování spolupráce,“ stojí v klubovém prohlášení. „Jednání mezi Spartou a agentem Igorem Gluščevičem byla ukončena.“

Situace je o to pikantnější, že Gluščevič je bývalý sparťanský útočník a že Plavšiče z Letné nasměruje do Slavie, což je podle informací MF DNES už víc než týden hotová věc.

A tak se dá očekávat, že drobného Srba čeká perné období. Na Spartě má smlouvu do konce června a je otázka, co s ním vlastně ve zbytku sezony bude.

Využije ho ještě kouč Pavel Vrba, který na něj chtěl sázet a hodně stál o jeho setrvání?

Budou mu věřit spoluhráči, kterým se v kabině před pár dny dušoval, že se Slavií nejedná a že jeho srdce bije pro Spartu?

A co fanoušci? Když už jich teď aspoň pár může na tribuny, asi by si Plavšič i při zápasech vyslechl mnohé.

Proto je celkem evidentní, komu emotivní kauza nejvíc zavaří.

Od vlastních fanoušků to kromě hráče schytává i sparťanské vedení, částečně právem.

S nabídkou smlouvy pro Plavšiče otálelo dlouho, podle některých zdrojů až do konce minulého týdne, kdy už měl mít dávno podepsáno u rivala.

Otázkou ovšem je, jestli vůbec bylo v silách, možnostech a plánech Sparty rychlonohého záložníka udržet. Coby posila z rozhazovačné éry kouče Stramaccioniho pobíral plat kolem milionu měsíčně, což je v současných - výrazně skromnějších - sparťanských poměrech extrémní částka.

A že by Plavšič na hřišti vynikal natolik, že by si zasloužil v porovnání se spoluhráči tak štědrou odměnu, to se zrovna říct nedalo.

Z toho vyplynula win-win situace pro Slavii. Její kouč Jindřich Trpišovský se v Plavšičovi už před časem zhlédl, díky končící smlouvě odpadalo složité licitování o přestupové částce a ještě se naskytla šance oslabit rivala.

Kdo by po ní neskočil?

Jediným, proti komu se tedy situace může otočit, je sám Plavšič.

Ne proto, že odchází zadarmo po skončení smlouvy.

Dokonce ani ne proto, že by měl od léta kopat u rivala. Můžete hořekovat, že se vytrácí klubismus, ale v zájmu kariérního posunu by se i tenhle krok dal pochopit.

Záložník Srdjan Plavšič slaví čtvrtý gól Sparty v zápase Evropské ligy proti Celtiku.

Jenže ne ve chvíli, kdy chybí upřímné a férové vysvětlení.

Až se přestup do Edenu potvrdí, Plavšičovi se bude těžko obhajovat zpráva na Instagramu z minulého týdne, ve které fanoušky ujišťoval: „Se Slavií jsem smlouvu nepodepsal ani jsem s nimi nejednal o žádné nabídce.“

Těžko se bude bývalým spoluhráčům při derby dívat do očí.

A nikdo mu neodpáře, že v nedůstojném divadle sehrál hlavní roli.