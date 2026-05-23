Dva centry, dva góly, ale asistence Plavšič nemá. Hlavní je výhra, říká záložník Baníku

Baník v závěrečném dějství nadstavby vyhrál v Praze nad Duklou 3:0, odvrátil přímý sestup a soupeře poslal do druhé ligy. Sám o účast mezi elitou bude bojovat v baráži proti Táborsku.
„Mrzí mě, že jsem se nedostal mezi střelce, ale důležité je, že balon skončil v bráně a že z toho byly naše góly. Hlavní je, že jsme vyhráli,“ řekl Plavšič.
Jak náročné bylo utkání psychicky?
Věděli jsme, že tady musíme vyhrát, všichni jsme to měli v hlavách, ale přijeli jsme pro vítězství. Důležité bylo zachovat klid, což se nám podařilo.
Byl zlomový první gól ještě v úvodním poločase, který padl po vašem centru z pravé strany?
Jo, dal nám ještě větší sebevědomí. Věděli jsme, že pro nás bude výhoda, když půjdeme do vedení. Že se budeme cítit lépe. A tak tomu bylo.
Vnímali jste kampaň, kterou rozpoutal trenér Dukly Pavel Šustr po prohře v Teplicích 0:2, kdy označil výkon rozhodčích za slabý a naznačoval, že někdo jeho tým v lize nechce?
Samozřejmě jsme to viděli, ale nepouštěli jsme si to do hlav. Hlavně jsme věděli, že všechno je o nás, o tom, jak k utkání přistoupíme. Kvalita byla na naší straně a tu jsme potřebovali přenést na hřiště.
Jak náročné bude udržet koncentraci, abyste zvládli i nadcházející baráž s Táborskem?
Víme, že není konec. Dneska jsme udělali první krok a teď máme další dva zápasy. Na Táborsko se nachystáme, ale důležité bude, abychom si i odpočinuli, dobře zregenerovali. Uděláme všechno pro to, abychom Baník zachránili.
Na vaše venkovní zápasy jezdí hodně fanoušků, na Duklu jich dorazily snad čtyři tisíce. Hodně vám pomohli?
Neskutečně, byli skvělí. Hned druhý den po naší výhře nad Zlínem bylo na Dukle skoro vyprodáno. Všichni se těšili na ten zápas, my také, protože jsme věděli, že budeme mít kulisu, jako bychom hráli doma. Od začátku byli slyšet, takže jsme se opravdu cítili jako na domácím hřišti. Byli naším dvanáctým hráčem.
Pomůže vám v baráži, že minulé duely se Zlínem a Duklou jste museli vyhrát, že už jste odehráli vlastně dva ultimativní zápasy?
Ano, hlavně nám pomůže, že jsme oba zvládli a dali góly, protože ta produktivita nás poslední dobou trápila. Nemohli jsme dát gól, což se dneska podařilo, i když byly vlastní. Zvedne nám to sebevědomí, přistoupíme k těm zápasům maximálně koncentrovaně a doufám, že je vyhrajeme.
Čím to je, že před tím se vám vyhrávat nedařilo, ale poslední dva vypjaté duely jste zvládli?
Všichni jsme věřili, že kvalita v týmu je. Viděli jsme, jak makáme na tréninku, a doufali, že musí přijít chvíle, kdy se to k nám odrazí. Všichni jsme v tom byli spolu, věřili jsme, pracovali tvrdě a teď, když jsme to nejvíc potřebovali, začaly padat i nějaké góly.