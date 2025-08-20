Chance Liga 2025/2026

Baník vítá zpět Plavšiče, vytoužená posila však v pohárové kvalifikaci nepomůže

Autor:
  10:43
Fotbalová Ostrava vítá vytouženou posilu. Po dvou letech se do klubu vrací srbský krajní záložník Srdjan Plavšič, který přichází zatím na roční hostování. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést, stálo to mnoho úsilí a jednání, ale cítíme, že kádr potřebujeme posílit,“ prohlásil sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Srdjan Plavšič už v dresu Baníku Ostrava si zpracovává balón v zápase s Pardubicemi. | foto: ČTK

Baník ve středu odcestoval k úvodnímu utkání závěrečného předkola Konferenční ligy do Celje, kde však devětadvacetiletý levý křídelník nastoupit nemůže. Není totiž na soupisce, která se pro poslední část kvalifikace uzavřela už minulý pátek.

Pokud Baník postoupí, tak v říjnu v základní fázi soutěže už v sestavě být může.

Plavšič strávil čtyři roky ve Spartě, sezonu ve Slavii, další v Ostravě a poslední dva roky v Čenstochové.

V polském klubu však i vinou zranění takřka nenastupoval, v minulém ročníku zasáhl jen do sedmi zápasů. Letos naskočil do úvodních dvou kol, ale pak znovu zůstal na lavičce náhradníků.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plavšič zpátky v Baníku, odejde Kairinen do Německa?

Vrací se tam, kde mu to šlo nejlíp. V ročníku 2022/23 hrál Plavšič stabilně, za Baník dal pět gólů, na sedm přihrál, fanoušci ho milovali.

„Věříme, že to v něm pořád je. V Ostravě už tenkrát skvěle zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého, na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu, byl rozdílovým hráčem. Důležité bylo i to, že i on chtěl do Baníku znovu jít. Přejeme si, aby to spojení fungovalo stejně jako před necelými třemi lety,“ citoval Mikloška klubový web.

Rodák z Nového Sadu se do Česka vypravil v létě 2017 po mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Sparta ho získala z Crvené zvezdy Bělehrad, s níž vzápětí vypadla v pohárové kvalifikaci.

Plavšič během čtyř let střídal dobré momenty s těmi nevýraznými, často byl náhradníkem, víc šancí dostal až v posledních dvou sezonách. Ale právě v závěru čtyřletého období klub naštval.

Před pohárovým derby v závěru jara 2021 pronikly ven informace, že se od léta stane hráčem Slavie. On kabině i veřejně popřel, že by ve Slavii podepsal smlouvu. Nicméně po zápase byl z kádru vyřazen a po sezoně skutečně do Slavie přestoupil.

Vrba k případu Plavšič: Řekl mi, že nic nepodepsal. Tím to pro mě skončilo

Ani tam však neprorazil, byť za sezonu naskočil do 38 zápasů, většinou však jako náhradník. Až během hostování v Ostravě se stal oporou. I proto ho ze Slavie vykoupil Raków Čenstochová, kde podepsal smlouvu do léta 2026.

Baník si zamiloval, ve volných chvílích se do Ostravy vracel a bývalým spoluhráčům fandil z tribuny. Nyní s nimi bude znovu sedět v kabině.

Přichází i jako náhrada za kapitána Ewertona, který před pár dny odešel do Egypta.

Pro Baník je čtvrtou letní posilou pro Christianu Frýdkovi z Liberce, brankáři Viktoru Budínském z Pardubic a Christovi Tiehim z Diósgyöru. Navíc se z hostování v Zalaegerszegu vrátil Ladislav Almási.

Vstoupit do diskuse

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Baník vítá zpět Plavšiče, vytoužená posila však v pohárové kvalifikaci nepomůže

Fotbalová Ostrava vítá vytouženou posilu. Po dvou letech se do klubu vrací srbský krajní záložník Srdjan Plavšič, který přichází zatím na roční hostování. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést,...

20. srpna 2025  10:43

Čas na vysněný přestup? Sparta řešila nabídku na Kairinena z bundesligy

O jeho odchodu se mluví dlouho, teď může mít sparťanský záložník Kaan Kairinen namířeno do bundesligy. Finský reprezentant se během minulé sezony netajil tím, že by si v Česku rád vykopal lepší...

20. srpna 2025  10:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Plavšič zpátky v Baníku, odejde Kairinen do Německa?

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  10:17

Parta hic - anebo parta nic? Uvidíme, zda se nepopereme, vyhlíží Habanec

Dva krachy v řadě včetně prvního domácího ochladily ústeckou fotbalovou euforii a trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec je v napětí, jak tým zareaguje. Zda bude dál v kabině parta hic –...

20. srpna 2025  8:47

Sigmo, teď máš šanci jít dál. Švédský expert analyzuje soupeře z Malmö

Až ve čtvrtek od 19.00 rozehrají ve Švédsku fotbalisté olomoucké Sigmy úvodní zápas závěrečného předkola Evropské ligy, málokdo bude Hanáky v souboji s Malmö považovat za favorita. Není se co divit....

20. srpna 2025  8:18

Vukadinovič o probuzeném Artisu: Podmínky máme jako v top ligové šestce

Dvě facky jako od Heleny Růžičkové pořádně mlaskly a fotbalový Artis Brno dokonale probraly. Probuzení spícího obra odnesli druholigoví lídři: nejdřív remíza s vedoucí brněnskou Zbrojovkou, v...

20. srpna 2025  7:07

Guľa exkluzivně. O jednání s Rosickým i o Rize, proč dala Sparta přednost Priskemu?

Premium

Květen 2022. Vzpomínáte? Sparta hledala trenéra, který by chřadnoucí fotbalovou značku pozvedl, a pozvala si Adriána Guľu. „Bylo to pro mě vyznamenání,“ vzpomíná na jednání kouč, jenž se ve čtvrtek...

20. srpna 2025

Rangers klopýtli s Bruggami, k senzační účasti v LM se přiblížil kyperský Pafos

Fotbalisté Rangers v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů prohráli doma 1:3 s Bruggami. K premiérové účasti v milionářské soutěži nakročil kyperský Pafos, který zvítězil 2:1 v Bělehradě...

19. srpna 2025  23:12

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Mým cílem je velká brněnská akademie, říká nový majitel Zbrojovky Kačena

Za Zbrojovkou projel kus republiky, konkrétně 220 kilometrů. Na kole! Jen aby zhlédnul zápas proti Spartě Praha B a ještě jednou se na vlastní oči ujistil, co kupuje. Miliardář Vojtěch Kačena po...

19. srpna 2025  19:06

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších...

19. srpna 2025  16:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.