Baník vítá zpět Plavšiče, vytoužená posila však v pohárové kvalifikaci nepomůže

Baník ve středu odcestoval k úvodnímu utkání závěrečného předkola Konferenční ligy do Celje, kde však devětadvacetiletý levý křídelník nastoupit nemůže. Není totiž na soupisce, která se pro poslední část kvalifikace uzavřela už minulý pátek.
Pokud Baník postoupí, tak v říjnu v základní fázi soutěže už v sestavě být může.
Plavšič strávil čtyři roky ve Spartě, sezonu ve Slavii, další v Ostravě a poslední dva roky v Čenstochové.
V polském klubu však i vinou zranění takřka nenastupoval, v minulém ročníku zasáhl jen do sedmi zápasů. Letos naskočil do úvodních dvou kol, ale pak znovu zůstal na lavičce náhradníků.
Vrací se tam, kde mu to šlo nejlíp. V ročníku 2022/23 hrál Plavšič stabilně, za Baník dal pět gólů, na sedm přihrál, fanoušci ho milovali.
„Věříme, že to v něm pořád je. V Ostravě už tenkrát skvěle zapadl do našeho prostředí, fanoušci ho přijali za svého, na hřišti navíc dlouhodobě ukazoval kvalitu, byl rozdílovým hráčem. Důležité bylo i to, že i on chtěl do Baníku znovu jít. Přejeme si, aby to spojení fungovalo stejně jako před necelými třemi lety,“ citoval Mikloška klubový web.
Rodák z Nového Sadu se do Česka vypravil v létě 2017 po mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Sparta ho získala z Crvené zvezdy Bělehrad, s níž vzápětí vypadla v pohárové kvalifikaci.
Plavšič během čtyř let střídal dobré momenty s těmi nevýraznými, často byl náhradníkem, víc šancí dostal až v posledních dvou sezonách. Ale právě v závěru čtyřletého období klub naštval.
Před pohárovým derby v závěru jara 2021 pronikly ven informace, že se od léta stane hráčem Slavie. On kabině i veřejně popřel, že by ve Slavii podepsal smlouvu. Nicméně po zápase byl z kádru vyřazen a po sezoně skutečně do Slavie přestoupil.
Ani tam však neprorazil, byť za sezonu naskočil do 38 zápasů, většinou však jako náhradník. Až během hostování v Ostravě se stal oporou. I proto ho ze Slavie vykoupil Raków Čenstochová, kde podepsal smlouvu do léta 2026.
Baník si zamiloval, ve volných chvílích se do Ostravy vracel a bývalým spoluhráčům fandil z tribuny. Nyní s nimi bude znovu sedět v kabině.
Přichází i jako náhrada za kapitána Ewertona, který před pár dny odešel do Egypta.
Pro Baník je čtvrtou letní posilou pro Christianu Frýdkovi z Liberce, brankáři Viktoru Budínském z Pardubic a Christovi Tiehim z Diósgyöru. Navíc se z hostování v Zalaegerszegu vrátil Ladislav Almási.