Sparta má pokračovatele Briana Priskeho od pátečního večera. Pět dní trvalo „bezvládí“, tým dočasně vedl Lukáš Bláža, jenž zůstal jedním z Deilových asistentů.
„Když jsem v pondělí řekl, že mým úkolem je jmenovat nového trenéra během pár hodin, tak jsem si pěkně naběhl,“ poznamenal Sivok s úsměvem na sobotní mimořádní tiskovce, kam vzal i nového kouče.
Jak jste na Ronnyho Deilu přišel?
Jako klub máme trenéry dlouhodobě vytipované. Není to tak, že když odvoláme Briana, tak teprve začneme hledat. Tak jako mapujeme neustále hráče, máme připravené i trenéry. Jednal jsem se čtyřmi kandidáty, u Ronnyho byl časový posun, proto to možná trvalo déle.
Nevadil vám jeho nedávný skandál z Izraele, kdy se nevhodně choval k řidičce taxi a byl vyšetřován policií?
To byla jedna z prvních věcí, kterou mi hned řekl, že ten případ tady je. Zjišťovali jsme, jak je to závažné. V Izraeli jsem hrával, mám tam známé mezi hráči, funkcionáři, novináři. Ptal jsem si jich na to. Když jsme zjistili, o co jde, nebránilo nám, abychom dál pokračovali v jednáních.
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S kterými dalšími adepty jste jednal?
Jména říkat nebudu, nechám si je pro sebe, třeba někdy na příště. Definitivně jsem se rozhodl ve čtvrtek, kdy jsme se na všem domluvili.
Koho přesně jste hledal?
Máme klubovou filozofii, kterou se chceme prezentovat. Máme postavený tým na určitý styl hry, takže do toho musíte hledat i trenéra. Dostával jsem spoustu typů od agentů a známých, ale člověk se nemůže řídit jen tímhle. Musí mít představy, aby k nám zapadl. Vedli jsme osobní rozhovory, abych ho poznal. Dal jsem mu zadání, aby zhodnotil tři naše zápasy. Pak jsem se pro něj rozhodl. Splňuje všechno, co Sparta žádá. Herní filozofie, doručení trofejí, vyhrál jich šest ve třech zemích. Je to vhodný trenér, já ho vybral a věřím mu.
Jaké jsou jeho první úkoly? Co by měl hned změnit?
Vyhrát čtyři zbývající utkání do konce podzimu. Dodat týmu energii, která nám hrozně chybí. Nemyslím si, že máme špatné hráče, ale nemáme tým. Potřebujeme probudit lídry. Po podzimu si sedneme a řekneme si, co uděláme v zimě. Určitě se něco stane.
Hráči ve zbývajících duelech bojují o svou budoucnost?
Přesně tak. Když jsem hráčům v pondělí oznámil, že skončili Brian s Tomášem Rosickým, tak jsem jim zároveň řekl, že hrají o své triko. Netýká se to jen hráčů, ale celé sportovní struktury v klubu. Každý hraje o sebe.
Také jste už oznámili změny ve skautingovém a datovém oddělení.
Nechci je moc komentovat, ale mojí pravou rukou se stal Martin Petráš. Všichni ho dobře znáte, dělal tady kapitána, vyhrál dva tituly a dva roky dělal pro Spartu externě. Někdo z vás psal, že podniká v gastru a realitách. Kdo z vás to byl? Tomu jsem se musel smát. Martin působil jako agent, má spoustu kontaktů a zkušeností, které využijeme. Bude mít pod sebou skauting a datové oddělení, zodpovídat se bude přímo mně.
Do jaké míry se na výběru nového trenéra podílel odstupující sportovní ředitel Tomáš Rosický? Nahradil jste ho ze dne na den a najít pro Spartu hned nástupce Priskeho nemohlo být pro vás jednoduché.
Tom mě na to dlouhodobě připravoval. Ale myslel jsem si, že k tomu dojde za jiných okolností. Že vyhrajeme titul a on se posune dál do dalšího klubu. Postupně mi tu agendu předává. Měl jsem nějaké indicie už minulý týden, že by se něco mohlo stát. Ale dozvěděl jsem se to až po zápase s Libercem. Pro mě je výhodou, že jsem v tom systému čtyři a půl roku pracoval a vím, kde jsou díry. Uvidíte, brzy nastanou změny. Já byl denně na Strahově, měl jsem na starosti hráče a realizační tým, ale neměl jsem rozhodovací pravomoci. Rád bych, abyste moji práci hodnotili až ode dneška.
Když se chystáte udělat změny, znamená to, že s lidmi v klubu nejste spokojený?
Viděl jsem, kde máme mezery, a budu se je snažit opravit. Chápu, že dneska všechno jede podle dat, ale já se chci taky spolehnout na vlastní oko, přivést do týmu víc sparťanství, charakter, emoce. Nevím, jak tady dlouho budu, ale můžu slíbit, že si to udělám podle sebe.
Jaké jsou podle vás důvody, proč se mužstvo dostalo do takového srabu?
Když nejsou výsledky, hráči o sobě začnou pochybovat. Hrál jsem to taky a vím, že to tak je. Máme hodně nových kluků, v létě jsme kádr otočili vzhůru nohama. Prvním úkolem je, abychom našli lídry, aby se ukázalo, že tady jsou. A pak v zimě přivedli hráče, kteří budou posilami okamžitě. Aby měli mentální sílu a tým zvedli. V jakém to bude rozsahu, zatím říct nedokážu.
Na co nový trenér přišel, když analyzoval hru Sparty?
Když zhodnotil tři zápasy, byl to jeden z klíčových bodů, proč jsem se pro něj rozhodl. Trefil to přesně tak, jak jsem to viděl i já. Poznal jsem, že je lídr. To byl další bod. Nejde mít jen trenéry, kteří správně popíší, co se děje. Ale musí mít v sobě lídrovství a dokázat to přenést na tým.
Jak by měla Sparta v nejbližší budoucnosti vypadat? Měla by mít v kádru víc Čechů?
Myslím si, že Češi a cizinci jsou plus minut půl na půl. Já chci vítěznou Spartu. Hrál jsem za ni, byl jsem od táty vychovávanej jako sparťan. A je pro mě čest, že můžu klub reprezentovat v téhle roli. Chci aktivní, dynamický styl. Chci vyhrávat, dominovat. Máme tým postavený na přímočarosti, ale to jsme nevyužili. Čas nemáme, vyhrávat musíme okamžitě. A taky chci, aby naše hra lidi bavila.