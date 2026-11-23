Pro Priskeho to byla druhá štace ve Spartě a zdaleka ne tak povedená jako ta první.
Do klubu se vrátil loni v létě, v minulém ročníku s týmem skončil druhý v lize, mužstvo neuspělo v domácím poháru a v Konferenční lize vypadlo v osmifinále.
Současná sezona se vyvíjí mnohem hůř: po patnácti kolech je Sparta až čtvrtá, navíc s propastnou třináctibodovou ztrátou na Slavii.
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Tým v letní kvalifikaci neprošel do Ligy mistrů, když nestačil na Lyon. V Evropské lize má po čtyřech zápasech jednu výhru, jednu remízu, dvě porážky a ne zrovna optimistické vyhlídky.
V domácím poháru ostudně vypadl doma s podprůměrnou Ostravou. Vrcholem zmaru byla nedělní porážka s Libercem (1:3).
„Tvoříme něco nového, chce to čas,“ opakoval Priske.
Spartu v létě opustilo několik opor, což je jedna z příčiny současných potíží. Odešli první stoper Sörensen, klíčový záložník Kairinen i spousta gólů v podobě útočníků Haraslína, Kuchty a Rahmaniho.
Noví hráči je zatím nahradit nedokázali.
Drhne i herní projev, změna systému v některých zápasech nepřináší šance. Když tým prohrává, nedokáže zápas otočit.
Jak se hráči trápí, doléhá na ně chatrná psychika a nedokážou své ani týmové výkony pozvednout.
Proti dřív oblíbenému trenérovi se navíc postavili i radikální fanoušci, kteří žádali jeho odchod.
Od vedení Sparty je to druhý zásah do realizačního týmu během současného ročníku. Na začátku září své pozice museli opustit vedoucí fyzické přípravy Ian Colle a trenér po standardní situace Jack Wilson. Nahradil je Christian Clarup, přísný chlapík a Priskeho kolega z jejich prvního angažmá.
To začalo v létě 2022 a bylo mimořádně úspěšné. Sparta po osmi letech vyhrála titul, v další sezoně ho obhájila a k tomu přidala triumf v poháru. Priske na vlastní žádost v létě 2024 odešel do Feyenoordu Rotterdam.
Ale tam byl v průběhu jara 2025 odvolán a v létě znovu nastoupil do Sparty. Tu mezitím vedl jeho bývalý asistent Lars Friis. S týmem postoupil do Ligy mistrů, ale v ligové soutěži Sparta ztrácela na Slavii i Plzeň a když prohrál finále poháru v Olomouci, byl odvolán.