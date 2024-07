Rosický o kádru Sparty: Jsme s ním spokojení, ale dveře nezavíráme

Imanol García a Mathias Ross v úterý podepsali smlouvy a ve středu se Spartou poprvé trénovali.

„Vypadali dobře, i testy nám ukázaly jejich solidní připravenost. Do zápasů nastoupí hned, jakmile si budeme jistí, že pro ně nastal správný čas,“ řekl kouč Lars Friis.

I kvůli mistrovství Evropy nemohl mít kouč posily z Athletiku Bilbao a Galatasaraye Istanbul v přípravě dřív.

„Musíte si uvědomit, že dostat do Česka hráče, kteří hrají v elitních ligách, jako loni Birmančeviče a nyní Imanola, nebo patří do základní sestavy reprezentací na velkých turnajích, což je případ Preciada a Laciho, není jednoduché. Zabere hodně času je přesvědčit, že Sparta je pro ně dobrý krok,“ upozornil Rosický. „Během týdne to prostě nejde, možná v počítačovém manažeru, ale ne v reálném životě.“

Třetí letní posila kosovský útočník Ernal Krasniqi je s týmem už dva týdny.

„Jsme postavení tak, jak jsme chtěli. Ale to neznamená, že už nikdo nepřijde, nebo nikdo neodejde. Ale momentálně jsme s spokojení, s jakým kádrem do sezony jdeme,“ podotkl Rosický.

Příchod dánského stopera Rosse je podobný těm, které Rosický v minulých obdobích realizoval, například jako v případě Hancka či Haraslína.

„Mám tyhle přestupy rád. Mladý kluk jde do velkého klubu příliš brzy, nehraje v základní sestavě, má malé vytížení. My jsme o Mathiasovi věděli už době, kdy hrál v Aalborgu. Samozřejmě teď hrálo roli i to, že ho zná náš trenér. Hráče vybíráme společně,“ podotkl Rosický.

„Imanol hrál dva roky druhou španělskou ligu. Když jsme ho v březnu viděli proti Barceloně, kde hrál na Yamala a Rafinhu, tak je předpoklad, že by to mohl zvládnout i u nás,“ řekl Rosický.

Odešel kapitán Ladislav Krejčí, což byl v posledních dvou ročnících, v nichž Sparta získala titul, stěžejní hráč. Vedle něj klub uvolnil Adama Karabce s Michaelem Ševčíkem na hostování do druhé bundesligy.

Lars Friis, trenér fotbalistů Sparty na tiskové konferenci.

„Přestože jsme nezůstali ve stejném složení, tak v kabině je pořád spousta hráčů, kteří získali titul a se Spartou byli úspěšní,“ zdůraznil Friis.

I on má novou roli, z asistenta se posunul na pozici hlavního kouče, na níž nahradil Briana Priskeho.

Z ambicí však Sparta neslevuje. „To ani nejde, nejvyšší cíle jsou součástí Sparty,“ pronesl Friis.

Do nového ročníku vstoupí v pátek proti Pardubicím, v úterý se představí v Dublinu v úvodním utkání 2. předkola Champions League proti tamnímu Shamrocku Rovers.

„Pořád mluvíme o tom, že chceme, aby Sparta po dlouhé době hrála Ligu mistrů. Jednu šanci máme hned před sebou. Druhou v lize. Po dvou titulech se pokusíme dosáhnout na hattrick,“ přeje si Rosický. V ligové soutěži se po sedmi letech hraje právě o přímý postup do příštího ročníku Champions League.

„Je nám jasné, že to bude náročná sezona, ale jiné cíle ani mít nemůžeme. Věříme, že máme kvalitu na to, abychom o ně mohli bojovat,“ podotkl Rosický.