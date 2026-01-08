Máme jasný plán, který i uskutečníme. Rosický o přestupech i cílech pro jaro

Chance Liga 2025/2026

Když sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil o cílech pro jarní část ligy, do řeči mu skočil vedle sedící František Čupr, výkonný místopředseda představenstva. „Tomáš už má rezervovaný hotel v Lipsku,“ prohodil se smíchem druhý muž klubu po majiteli Danielu Křetínském. „Ale to už jsem říkal, když jsme tady remizovali s Rakówem,“ reagoval Rosický.
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu zimní přípravy v lednu 2026. | foto: ČTK

Úsměvná historka v souvislosti s finále Konferenční ligy, které se uskuteční v květnu právě v Lipsku, ukazuje, že sparťané vstoupili do nového roku v dobré náladě, navzdory sedmibodovému manku v lize na Slavii.

„Zbraně v lize určitě neskládáme. Chceme vyhrát pohár a jsme ve hře v Konferenční lize,“ zdůraznil Rosický. „Víme, že Slavia má náskok. Musíme být připravení, až začne klopýtat.“

Právě, nejdřív musíte přestat klopýtat vy. Na podzim jste ztratili spoustu bodů, dokonce i doma.
Když tady byl trenér Brian Priske poprvé, tak první půlrok byl taky všelijaký. Pak jsme stoupali, tým se lepšil. Očekávám, že se to stane i letos. Věřím, že máme před sebou pěkné jaro.

Trenér Brian Priske k zimním změnám

„Jsem rád, že přišel útočník Vojta, potřebujeme víc gólů. Dáme vědět, až bude něco dalšího, momentálně toho moc není. Chce to čas. Já jsem spokojený, jak kádr vypadá, ale během ledna se změny očekávají.“

V závěru podzimu jste po několika nepřesvědčivých výkonech a výsledcích zmínil, že u některých hráčů může být problém nedostatečná motivace. Jak jste to řešil?
Já jsem mluvil o dlouhodobé motivaci, to jsou rozdílné věci. Na podzim jsme solidně začali, ligu vedli, a pak přišel měsíc, kdy jsme propadli. To je pro nás ukazatel toho, že musí přijít změny. A taky je to ukazatel pro hráče, jak se do budoucna chovat.

Kolik změn v zimním přestupním termínu uděláte?
Přesné číslo neřeknu, ale s Brianem máme jasný plán, který je v pohybu a uskuteční se.

Bude jedním z nových posil středopolař? Po odchodu Laciho a Sadílka máte dlouhodobě zraněného Kofoda, navíc v úvodu jara nemůžete počítat ani se zraněným Enemem.
Ano, plán byl, že středového hráče přivedeme. Máme Kairinena s Mannsverkem, jsme spokojení i s vývojem Patrika Vydry. Ale je jasné, že ještě někoho potřebujeme.

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Řešili jste i situaci mezi brankáři? Sám jste říkal, že s jedničkou Peterem Vindahlem nepanovala vždy spokojenost. Oponoval jste v tomhle trenérovi Priskemu, který za Vindahlem stojí?
S Brianem si oponujeme pořád. A ano, situaci řešíme pravidelně. Víme, že Vindahl je dobrý brankář, věříme mu. Ale taky platí, že od něj očekáváme víc. Můžeme se dohadovat, jestli se něco chytat dalo nebo ne. Ve Spartě jsou očekávaní nejvyšší a my potřebujeme, aby nás Peter v určitých situacích podržel víc.

Zatím jedinou posilou v zimním termínu je útočník Matyáš Vojta z Mladé Boleslavi. Jaké s ním máte plány do budoucna?
Aby za Spartu dával co nejvíc gólů, když to zjednoduším. Ten jeho příběh k nám je delší. Sledovali jsme ho dlouho. Když ho srovnám před rokem a nyní, tak ve všech činnostech, které od útočníků vyžadujeme, udělal pokroky.

Bylo těžké ho získat? Ukazuje to suma kolem sta milionů, které jste za něj zaplatili.
Chtěl bych zdůraznit, že jsem s ním poprvé mluvil, až když jsme dostali od jeho klubu svolení. My ctíme dohody. Samozřejmě, že se vědělo, že o něj máme zájem. A že jsme ho přesvědčili, aby šel k nám, to bylo až po domluvě s Boleslaví. Při jednání jsme byli rychlí a agresivní. Co stojí nebo nestojí, komentovat nebudu. Ale vždycky porovnáme různé možnosti. Když si vezmete podobné útočníky v jeho věku, tak tu cenu bychom zaplatili i za srovnatelné hráče. Je produktivní a je předpoklad, že u nás se do šancí bude dostávat víc.

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Také jste zmínil, že na rozdíl konkurence nehodláte nakupovat cizince do rezervního týmu. Znamenal jste, že fanouškům se to nelíbilo?
Mě nezajímá, co dělá konkurence. My máme jasnou cestu a strategii. I u nás se cizinec objeví, není pro ně zavřeno. Ale nebude se dít to, co dělají ostatní. Máme svou cestu. Věříme, že kluky, které vychováváme odmala, dostaneme minimálně do ligy. Kdybychom do béčka kupovali hráče ze zahraničí, tak k čemu bychom pak akademii měli? Když jsme hráli důležitý pohárový zápas na Legii, tak jsme v sestavě měli čtyři odchovance. A to mě těší.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejčtenější

