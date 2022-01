Rosický: Jaro je pro hráče obrovská šance. Řeší, jak dál s Dočkalem či Vrbou

Tomáš Rosický s předstihem také řeší případné pokračování trenéra Pavla Vrby, který má v klubu smlouvu už jen na půl roku.

„S trenérem se bavíme denně o všech možných situacích. On moc dobře ví, jak to vypadá,“ prohlásil Rosický na čtvrteční tiskové konferenci.

Jaká je tedy situace ohledně trenéra Vrby?

Jak už jsem odpověděl. Bavíme se o tom.

Po podzimu jste třetí tři body za první Slavií. Čekal jste víc? Nebo jste spokojený?

Vidím, že se neustále posouváme. Po delší době jdeme do jara ve třech frontách. Jsme v Evropě, jsme ve hře v poháru a hrajeme o titul. Ale taky tam jsou velmi varovné signály, na které si musíme dát pozor.

Myslíte zápasy v Plzni či na Slovácku?

Ano, hlavně na Slovácku, tam to byl pro mě šok. Strašný výkon. Nebylo se čeho chytit. Na jaře budeme mít program tak nabitý, že musí být koncentrace na každý trénink, na každý detail. Prostor pro zaváhání nebude vůbec. Je jen na nás, aby k tomu už nedošlo. Ale taky chci říct, že když tým spadnul do krizových momentů, tak se z nich dostal. To mi udělalo radost. Jen musíme zamezit tomu, aby se krizové momenty už nestaly.

Sparťanský začátek jarní části 5. února: Budějovice venku

9. února: Slavia venku (Mol Cup)

12. února: Plzeň doma

17. února: Partizan Bělehrad doma (Konferenční liga)

19. února: Jablonec venku

24. února: Partizan venku (Konferenční liga)

V únoru začnete sezonu v Budějovicích, pak mátě pohárové derby na Slavii, doma v lize Plzeň a v Konferenční lize jdete na Partizan Bělehrad.

Fanoušci se mají na co těšit. Náš program je hodně zajímavý. Máme začátek, kde se může ukázat, jak na tom jsme. Já tuhle sezonu vidím jako obrovskou příležitost pro hráče ukázat se, že na Spartu mají. V kariéře se často nestává, že na jaře hrajete tři soutěže.

Na startu přípravy máte v kádru třiatřicet hráčů, nováčkem je jen útočník Čvančara z Jablonce. Nastanou další změny? Neodejde Hložek?

Řeknu to obecně, jsme připravení na případné doplnění kádru na všechny pozice. Tak to musí být. Pro mě je zásadní, aby trenér byl s kádrem spokojený. Priority, které jsme měli, jsme splnili už před začátkem přípravy. Okruh hráčů, které sledujeme, je široký. A když se naskytne možnost jako třeba v případě Haraslína, tak po ní půjdeme. Tipů je hodně a finance hrají vždycky roli.

Máte v plánu přivést hráče do základní sestavy, nebo spíš jen na zvýšení konkurence na určitý post?

Hledáme atributy, který nás vylepší a které v týmu nemáme. Jako v případě Čvančary. Chyběla nám určitá typologie hráče, což nám Tomáš splňuje. Vysoký, pohyblivý útočník, který se prolíná řadami. Je to mladý kluk, má potenciál. Zapadá do našich představ.

Fotbalový útočník Tomáš Čvančara je novou posilou pražské Sparty. Na Letné podepsal v prosinci 2021 víceletý kontrakt.

A dál?

Jsme aktivní, budeme aktivní, ale tím nic neříkám. Změny v kádru budou, ale momentálně blízko k nějaké dohodě nejsme.

Ani s Yirou Sorem z Baníku Ostrava, o kterého máte zájem?

Víte dobře, že k hráčům, kteří nepůsobí ve Spartě, se nevyjadřuju. Ale tady je to ve spojení s Davidem Lischkou. Sor je hráčem, kterého si nelze nevšimnout. Ostrava má v kádru hráče, kteří jsou pro nás zajímaví. Pro Ostravu jsou zase zajímaví hráči u nás. To je klasický fotbalový byznys.

Baník chce údajně za nigerijského fotbalistu třicet milionů korun. I jiné kluby si v poslední době v rámci české ligy říkají za hráče horentní sumy.

Beru to jako realitu, je to otázka nabídky a poptávky. Každý si svého hráče může ohodnotit, jak chce. Myslím si, že vztahy Sparty a Baníku jsou naprosto korektní. Uvidíme, co se stane.

Fanoušci se jistě obávají, aby neodešel Hložek. Zůstane pro jaro?

Doufejme, že ano. Nechceme o něj přijít. Jsme ochotni se o jeho odchodu bavit v létě.

Pro třetí dávku do síně slávy Fotbalová Sparta ve spolupráci s hlavním městem od 10. ledna otevře na stadionu na Letné v síni slávy očkovací centrum. Poslouží jen těm, kteří mají zájem o třetí posilující dávku vakcíny proti covidu-19. „Chceme plné stadiony a bouřlivou atmosféru. Věřím, že i třetí očkovací dávka pomůže k tomu, abychom se covidu zbavili,“ řekl generální sparťanský ředitel František Čupr. Na Letné mohou dostat vakcínu pouze dospělí, očkovat se bude látkou od společnosti Pfizer. Registrace on-line na adrese https://registrace.mzcr.cz/. „Jsem rád, že Sparta přišla s tímhle nápadem. My jako město jsme poskytli své zkušenosti,“ poznamenal pražský primátor Zdeněk Hřib. Praha, městská část Praha 7 i Sparta si od akce slibují, že přesvědčivé například nerozhodné fanoušky. K vakcíně obdrží i překvapení od klubu, prohlédnou si také trofeje, které Sparta vybojovala. Po Spartě představila otevření očkovací centra i Slavia, i v Edenu se začne se třetí dávkou od 10. ledna.

V osmnácti byl nejlepším střelcem ligy, po podzimu je jejím nejproduktivnějším hráčem a to v létě po Euru neměl takřka vůbec žádnou dovolenou. Co předvede na jaře?

Já na toho kluka nechci nakládat příliš velkou zátěž, ale všechno zvládl velmi dobře. Minulou sezonu dával góly, teď je připravuje. Hložek je jasně nejlepší hráč v lize. Říkám to i cíleně, protože to s ním nic neudělá, je výborně nastavený.

Po sezoně končí smlouvy kapitánovi Dočkalovi, útočníkovi Pulkrabovi či obránci Štetinovi. Už teď mohou kdekoli podepsat smlouvu od léta a odejít zadarmo. Řešíte jejich situaci?

S Bořkem jsem mluvil už během podzimu, staví se k tomu velmi rozumně. Čas na další debaty bude i během jara. Sám říká, že uvidí, jak bude hrát. Přece jen na podzim byl dlouho zraněný. Pro něj je zásadní, aby udělal dobrou přípravu.

Pulkrab?

Situace u něj je trochu jiná. Během sezony se vyprofiloval jako ten, který má pro Spartu cenu. Ví, že v lednu ho nikam nepustíme a během jara se budeme bavit, co dál. A Štetina? Můžu potvrdit, že je zřejmě na odchodu. S každým mluvím na rovinu. Lukáš ví, že mu smlouvu neprodloužíme a má svolení si hledat angažmá.

Jak jste se postavili k brankáři Nitovi po jeho rozhovoru pro rumunská média? Poté, kdy v závěru podzimu přišel o místo jedničky, se nevyjadřoval zrovna lichotivě.

Jeho rozhovor byl v pár ohledech nešťastný. Já nemám problém s tím, když je hráč nespokojený se svým vytížením a řekne to. Ale některé výroky byly zbytečné. Jako ty, že by se to nestalo českému hráči, že se trenérovi nelíbí jeho obličej. Trenér si to s ním vyříkal, mají čistý stůl. Florin nepožádal o uvolnění, takže se o místo popere. Změna, která se stala, se ukázala jako naprosto správná. Holec dlouho čekal na šanci a po jeho nástupu tým ze šesti zápasů pět vyhrál.

Pryč je Karlsson, jedna z vašich prvních akvizici v roli sportovního ředitele Sparty. Měl jste s ním bližší vztah? A nechtěl jste ho udržet?

Já mám užší vztah s každým hráčem. Myslím si, že to byl dokonce můj první transfer, druhý byl Hašek. Myslím si, že David se povedl, byl produktivní, jak by křídlo ve Spartě být mělo. Dlouho jsme jednali o nové smlouvě, ale nemohli se dohodnout. Rozdíl byl obrovský, takže bylo jasné, že se neshodneme. Chtěl domů, nebo zkusit něco jiného. S trenérem jsme měli dohodu, že když David dostane nabídku, která bude zajímavá i pro Spartu, tak ho uvolníme.

V přípravě zkusíte čtyři hráče z béčka Suchomela, Ryneše, Patráka a Sejka. Kolik z nich by mělo zůstat v áčku?

Béčko v druhé lize předčilo moje očekávání v tom, jaký vliv soutěž na hráče bude mít. Pro kluky je výborné, jak to zvládají, jak se zlepšují. Osvědčilo se nám, že v létě jsme do áčka vzali Gabriela, trénoval s prvním týmem a pravidelné vytížení měl v druhé lize. U těch čtyř to může být podobné. Jsou na rozhraní. Šanci jim chceme dát, bude jen na nich, jak ji využijí. Jestli zůstanou v áčku a budou hrát za béčko. Nebo si vyhodnotíme, že už je to na hostování v jiném klubu první ligy. A nebo to bude na áčko Sparty.