Rosický ve Spartě zůstává, oznámil šéf Čupr. Sezonu jsme ale domrvili, kritizoval

Že Rosický zůstává, je v současné chvíli konkrétní a nejdůležitější sdělení z klubu, který v závěru sezony prožívá těžké chvíle.

Po čtyřech porážkách za sebou mu vážně hrozí, že si poprvé od roku 1982 nezajistí účast v evropských pohárech.

„Tomáš, stejně jako já, si je vědom toho, že jsme spoustu věcí domrvili. Teď je zapotřebí je zase napravit a ne před nimi utíkat,“ citovaly Čupra klubové účty na sociálních sítích.

„Když něco uděláte dobře, můžete z toho mít radost. Ale když něco pokazíte, první myšlenkou rozhodně nemůže být to, že z toho utečete.“

Čtyřiačtyřicetiletý Rosický působí ve vedení klubu od ledna 2018, kdy ukončil aktivní hráčskou kariéru. Nejdřív jako poradce právě sportovního ředitele Zdeňka Ščasného, o rok později jeho pozici převzal.

Souhlasíte se setrváním Tomáše Rosického ve funkci sportovního ředitele? celkem hlasů: 1 Ano 0 %(0 hlasy) Ne 100 %(1 hlas) Nevím 0 %(0 hlasy)

Postupně mužstvo přebudovával a vybíral trenéry. Václav Jílek neuspěl, Václav Kotal vyhrál pohár, což byla po šesti letech první trofej, kterou Sparta získala. Pavel Vrba s týmem postoupil do jarní části evropských pohárů, ale doma prohrál finále poháru a v lize na titul zase nedosáhl. Až s Brianem Priskem od června 2022 to bylo terno.

Než dánského kouče do Sparty přivedl, Rosický nabídl v květnu rezignaci, ale klubový šéf Křetínský ji nepřijal.

Pod Priskem sparťané během dvou let dvakrát ovládli ligu a jednou pohár. Když loni v létě Priske odešel do Feyenoordu Rotterdam, Rosický ukázal na jeho asistenta Larse Friise.

Postup do Champions League po devatenácti letech naznačil, že to mohla být dobrá volba. Ale později tým začal sbírat porážky a nakonec z toho může být jedna z nejslabších sezon v samostatné české lize.

„Pokud bych měl hodnotit sezonu jedním slovem, použil bych slovo zmar. Tato sezona je naprosto prachbídná. Vyhráli jsme dva tituly, dostali se do ligové fáze Ligy mistrů, ale to už je dávno zapomenuto. Není nic staršího než loňský titul. Pokud to někdo cítí jinak, žije v naprosté lži, protože to, co v tuto chvíli předvádíme, je naprosto katastrofální,“ prohlásil Čupr.

Mužstvo se nevyrovnalo s loňskými změnami. S odchodem Priskeho ztratil tým i výborného asistenta Friise, který se přesunul na pozici hlavního kouče. A zároveň přestupem kapitána Ladislava Krejčího přišel o duši kabiny, na podzim chyběl i Jan Kuchta.

Nepovedly se nové posily, stínem zůstal nejlepší hráč minulé sezony Veljko Birmančevič, přispěly k tomu i zdravotní potíže. Zranění trápila i Lukáše Haraslína, dalšího stěžejního hráče. A nešlo to ani dalším oporám Filipu Panákovi, Martinu Vitíkovi či Kaanu Kairinenovi.