Rosický před jarní částí: O titulu se nebavme, když je před námi i Plzeň

Sparta je po podzimu až třetí s třináctibodovou ztrátou na vedoucí Slavii. „O titulu se nemůže bavit, když je před námi ještě Plzeň,“ prohodil Rosický.

Ale o tom, že by si z tribuny sestoupil na lavičku, během podzimu nepřemýšlel. „Těch momentů, kdy mi nebylo dobře, bylo hodně. Snažím se pracovat s chladnou hlavou, i když je to někdy těžké. Ale zase když trpíte v těžkých situacích, tak se o sobě nejvíc naučíte. Věřím, že se kluci vrátí mnohem lepší, než když se nedařilo. Ale sám jsme nepřemýšlel o tom, že bych se měl někam dosadit.“

O čem ještě sparťanský sportovní ředitel mluvil?

O odchodu asistenta Jense Askoua. „Rozhodli jsme se k tomu po našich důkladných analýzách. Nebylo to jednoduché. Jens je skvělý chlap a dobrý trenér, ale jednou z příčin našich výsledků na podzim byla defenzíva. Standardní situace, přepínání po ztrátách míče, kdy naše struktura nebyla optimální. Při brejcích soupeře jsme byli otevření, dostávali spoustu gólů. Samozřejmě do toho vstupuje taktická disciplína hráčů, k tomu jsme měli hodně zraněných a kvůli tomu na pozicích stoperů velkou rotaci. Přitom stopery moc nestřídáte.“

O Askouově nástupci Michalovi Vávrovi. „Udělal velký pokrok, je to systémová plynulá návaznost. Bude se věnovat především defenzívě. Je to kluk, kterého chcete mít v týmu. Fotbalem žije od rána do večera. Rostl vedle Briana Priskeho i teď vedle Larse Friise. Věřím, že svou roli zvládne, je pracovitý a inteligentní.“

O čerstvé posile Uchennovi. „Pravda, moc toho v lize neodehrál a my nejsme zvyklí dělat přestupy po tak malém vzorku zápasů. Ale zaujal nás, proto jsme do toho šli. Částky za přestupy se zvyšují i mezi kluby v české lize, když mají víc peněz z televizních práv. Kdybychom ho nepřesvědčili, aby šel k nám, tak půjde do jiného českého klubu nebo do zahraničí.“

O přetahované o Uchennu se Slavií. „Nešlo o žádné přetahování, ve smlouvě měl výstupní klauzuli. Nikoho jsme ani nepřepláceli. Nabízeli jsme mu podmínky i platformu, jak hráče rozvíjíme. Jinde by asi dostal víc, ale on si vybral Spartu.“

O případných dalších změnách v kádru. „Počítáme, že pohyb v kádru nadále bude. Ale zemětřesení, že by přišlo devět hráčů, nečekejte.“

O konkrétních jménech posil. „Moc dobře mě znáte, takže víte, že vám nic neřeknu. K hráčům, kteří nehrají za Spartu, se nevyjadřuji. Měl by přijít jeden krajní hráč, bavíme se ještě i někom pro ofenzivní část.“

O možnosti dát za hráče peníze nad české poměry. „Kvůli finančnímu fair play není možné, abychom kupovali hráče za deset milionů eur. A ani není reálné, abychom získali hráče například z Plzně, které bychom chtěli.“

O možném odchodu opor Vitíka, Preciada, Birmančeviče či Kairinena. „Momentálně nesedíme nad žádnou nabídkou, ale vyloučit nemůžete nikdy nic. Snažíme se, abychom byli připraveni na odchod kohokoli.“

O návratů odchovanců Vydry a Ševínského z hostování. „Počítáme s tím, že zůstanou. Nejsou tady jen na přípravu. Hodně jsme řešili jejich vytíženost a řekli jsme si, že je správný čas je začít zabudovávat do mužstva. Řešili jsme ze všech stran i to, co je nejlepší pro ně. Pokud by na jaře odehráli v lize na hostování dalších patnáct zápasů, určitě by jim to neuškodilo. Ale cítíme, že našemu týmu můžou dát to, co nám na podzim chybělo.“

O Solbakkenovi s Tucim, kteří si po loňském příchodu místo v sestavě nevybojovali. „Všechno se musí vidět v kontextu vývoje a celého týmu. Markus je velmi dobrý hráč. Samozřejmě, že on čekal, že bude hrát víc. My taky. Když před ním přišel Kaan Kairinen, ve středu pole nebyla konkurence tak velká. Markus přišel do vítězného týmu, na jeho pozicích hrají reprezentanti, což je rozdíl. Indrit se od nás dostal do albánské reprezentace, u nás to má těžké.“

O příčinách mnoha podzimních zranění. „Je to pro nás velké téma. V předchozích dvou sezonách to pro nás vypadalo velmi dobře, měli jsme jednoho, maximálně dva zraněné najednou. Pak to má trenér vždycky jednodušší. Teď jsme třeba neměli k dispozici osm devět hráčů ze základní sestavy. Analyzujeme to zleva zprava, monitorujeme, testujeme, jestli jsme neudělali chybu.“

O Cobbautovi, který by mohl být jedním z lídrů. „Má k tomu předpoklady, respekt spoluhráčů. Bohužel toho odehrál velmi málo. Nemá historii svalových zranění, ale u nás za půl roku už tři. Musíme přijít na to, proč se to děje.“