Liberecké ambice byly jiné, ale v krizi nejsme, tvrdí Gebre Selassie

Slovan Liberec pod novým majitelem Ondřejem Kaniou zatím zdaleka nepředvádí to, co se od něj očekávalo. Celek s neskrývanými ambicemi je v tabulce aktuálně až jedenáctý a na kontě má pouhé čtyři výhry.

„Naprosto chápu, že nejste spokojení s dosavadním průběhem sezony, tak jako nikdo tady v klubu. Ale nejedná se o nějakou krizi,“ vzkazuje sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie fanouškům ve videorozhovoru postaveném na jejich dotazech. „Faktem je, že ztrácíme dva body na pozice, kde bychom na konci sezony chtěli být. Musíme udělat všechno pro to, abychom v posledních podzimních zápasech posbírali co nejvíc bodů, abychom se na ty pozice dostali, nebo aby se nám nevzdálily na větší počet bodů.“

Při vyrovnanosti středu tabulky Slovanu schází dva body na deváté Slovácko, ale také na Hradec Králové, jemuž patří šestá příčka ligy. O další dva body vpředu je věčný rival Jablonec. Teď Liberec čekají tři těžké venkovní zápasy v Olomouci, na Slavii a v Mladé Boleslavi.

„Když se podívám do předešlých sezon, z pohledu bodů se nějak moc nevymykáme. To samozřejmě není pozitivní, ale zároveň se nejedná o nějakou katastrofickou sezonu, i když ambice na začátku byly pochopitelně jiné,“ říká Gebre Selassie s tím, že mladý tým trpí značnou nevyrovnaností výkonů.

Co dalšího v rozhovoru pro fanoušky řekl?

O svém pobytu na lavičce během zápasů

„Zažil jsem v bundeslize, že sportovní ředitelé většiny týmů bývají při zápasech na lavičce. Je to fajn, když máte bližší kontakt s tím, co se kolem týmu děje během zápasu, abyste si utvořili přesný obrázek. Zároveň je super, že s generálním ředitelem Honzou Nezmarem, který zápasy sleduje svrchu, máme ty dva pohledy, které si potom společně můžeme analyzovat.“

O svém proslovu v kabině po debaklu s Jabloncem 0:5

„Byl to jeden z těch momentů, kdy se mi nepodařilo udržet emoce, byl jsem k hráčům velmi kritický. Výsledek je jedna věc, ale od hráčů mi chyběla osobní hrdost nenechat se takovým způsobem převálcovat v tak důležitém domácím zápase. Byla to velká lekce. Tým se pak vzpamatoval, už v zápase na Spartě hra vypadala velice slušně a v domácím utkání jsme pak dokázali bodovat naplno. Poté ale přišel zase pokles výkonnosti.“

O pozici trenéra Kováče

„Aktuálně ji má pevnou, ale i Kovy ví, že fotbal je výsledkový sport, a kdyby se nám dlouhodobě nedařilo, asi bychom to nějak řešili. Doufám ale, že k takové situaci nedojde. Jsme přesvědčení, že Kovy je ten správný trenér pro náš mladý tým. V minulosti dokázal, že umí s mladými hráči pracovat a posouvat je.“

O letních přestupech

„Retrospektivně si můžeme říct, že nám v týmu schází určité zkušenosti. My jsme se pokoušeli přivést zkušenější hráče, ale z různých důvodů se nám to nepodařilo. Aktuálně intenzivně pracujeme na doplnění toho, co nám na podzim scházelo.“

O odchodu útočníka Kulenoviče

„Do letní přípravy jsme šli s tím, že post útočníka máme vyřešený. Interně jsme si u Luky stanovili cenu, za kterou by dávalo smysl ho prodat. Ani jsme nečekali, že taková nabídka přijde. Když přišla, dlouho jsme ji zvažovali a nakonec jsme uznali, že by se nemusela opakovat, hráč navíc vyjádřil přání odejít, tak jsme mu to umožnili. Věděli jsme, že můžeme mít v ofenzivě určitý problém, nicméně jsme přivedli do útoku dost hráčů, kteří na začátku sezony prokazovali svoji výkonnost, problémy jsme měli spíš s defenzivou.“

O vyhlídkách na zimní posílení

„Určitě se budeme poohlížet nejen po útočníkovi. Není pozice v týmu, na kterou bychom se aktuálně nekoukali a neanalyzovali ji. Budeme se snažit kádr doplnit a je to i vzkaz pro současné hráče, kteří mají dostatečnou porci zápasů na to ukázat, s kým počítat můžeme a kdo už nesplňuje to, co bychom potřebovali.“

Theodor Gebre Selassie, sportovní ředitel FC Slovan Liberec

O budoucnosti záložníka Frýdka v klubu

„V zápase s Jabloncem, kde šlo do kytek všechno, co mohlo, bohužel dostal zbytečnou červenou kartu. Teď mu trest končí a situace je otevřená. Určitě dostane prostor, aby ukázal, že pro nás může být platným hráčem.“

O zimním soustředění

„Po pár letech nastane změna. Nepoletíme na soustředění do Turecka, ale do Španělska. Trenér s ním má dobrou zkušenost, tak mu chceme vytvořit co nejlepší podmínky, aby se mohl s týmem co nejlíp připravit na jarní část sezony.“