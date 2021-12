Jel za Berbrem, domlouval se s Rogozem. Hradecký ředitel: Mám čisté svědomí

Jméno sedmačtyřicetiletého funkcionáře, vystudovaného stavebního inženýra několikrát figuruje v policejním spisu s názvem Akce Šváb, který se týká korupce ve fotbale a do něhož měly iDNES.cz a MF DNES možnost nahlédnout.

Jedná se o záznamy telefonátů s Rogozem, vládcem fotbalového Vyšehradu, nebo komunikace s všemocným místopředsedou Berbrem. Třeba v srpnu 2019: „Dobry den Nacelniku, v patek mam nuz na krku.. Jsme bidny.“

Server iDNES.cz přináší veškeré citace tak, jak jsou uvedeny ve spisu. Korupční aféru kolem Berbra a Rogoze vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Právě Sabou je jeden z nejvýše postavených a stále aktivních prvoligových funkcionářů, jehož jméno se v souvislosti s rozsáhlou kauzou objevuje.

Neznamená to, že se nutně musel namočit do bahna. V telefonních odposleších najdete řadu jmen od funkcionářů před rozhodčí až po hráče. Samotný Sabou nyní v reakci na uniklé informace tvrdí: „Mám čisté svědomí a naprosto odmítám jakékoli nečestné jednání.

„Chtěli jsme to koupit právě“

Podle spisu se Sabou ozval Berbrovi poprvé 8. srpna 2019. Tři dny před druholigovým zápasem mezi jeho Hradce Králové a Varnsdorfem.

Reakce na textovku zmíněnou v úvodu už ve spisu není, Hradec nicméně zmíněné utkání vyhrál vysoko 8:0. Do té doby byl přitom v tabulce předposlední a měl skóre 3:5.

Jméno Sabou se na scéně objevuje znovu o několik týdnů později. Před zápasem devátého kola mezi Hradcem a Vyšehradem spis přináší jeho komunikaci s obviněným Rogozem. Chce se s ním sejít a zve ho na kafe.

Rogoz: „Dobře. Je to možný. Když nám to chcete prodat... Tak v pohodě.“

Sabou: „To nechceme, my by jsme to chtěli koupit od vás právě.“

Rogoz: „Tak to od nás můžete koupit. Nejsme úplně drahý. Klidně to od nás kupte.“

Hradec pak duel vyhrál 1:0.

„Uznávám, že takto vypsané útržky z telefonických rozhovorů vypadají hloupě. Mimo jiné proto, že není slyšet tón hlasu – kdy se směju, kdy něco myslím ironicky nebo jako vtip,“ reaguje s odstupem více než dvou let Sabou.

Cesta za Berbrem? Prý slušnost

Před Vánoci 2019, kdy už bylo dávno po podzimní sezoně, se opět spojil s Berbrem. Zjišťuje, kdy má čas, aby se za ním zastavil a osobně mu popřál hezké svátky. Navrhují si termíny s tím, že místo setkání si upřesní.

„Ok super. Nechci vás otravovat. Říkám, ale jste na mě hodnej,“ uvádí spis Sabouova slova.

A aktuální vysvětlení? „Pokud jde o cestu za Romanem Berbrem, jel jsem před Vánoci za jedním z čelních představitelů našeho fotbalu, kterým tehdy byl. Podobně jsem navštívil i další vysoce postavené osoby, nejen v rámci fotbalového prostředí. Ve funkci ředitele jsem chránil svůj Hradec a považoval jsem to za slušnost v rámci udržování dobrých vztahů.“

Už v lednu roce měl být Sabou znovu v čilé komunikaci s Rogozem. Řešili společně přestup Milana Černého z Hradce do Vyšehradu.

Rogoz: „Ještě pomůžeš tady bambulákům z Vyšáku, což se ti taky může někdy hodit. Jednou řekneš: Ty vole půjčka za oplátku. No a budu muset přijít a řešit to taky. Nějak no, je to takový. Vždyť to znáš, hraje se to tejden.“

Sabou: „To není na telefon.“

Rogoz: „Přesně tak.“

Poté Sabou zmiňuje Rogozovi: „Potřeboval bych vyhrát na velkém stadionu.“

Policie se podle spisu domnívá, že Rogoz zřejmě Sabouovi naznačuje, že pokud uvolní Černého do Vyšehradu, tak by za to mohl chtít nějakou pomoc od Rogoze, což může být například ovlivnění zápasu, možná Vyšehrad - Hradec?

Rogoz: „To bys potřeboval.“

Sabou: „Asi jo, jestli budu chtít hrát baráž.“

Rogoz: „Jestli budete chtít hrát baráž.“

Sabou: „No.“

Rogoz: „Tak musíte hrát na nějakým stadionu a ten váš může bejt... (smích)“

„Roman Rogoz mi telefonoval několikrát zejména v době, kdy jsme řešili přestup Milana Černého v lednu 2020,“ potvrdil Sabou a doplňuje: „Hlášky o kupování a prodávání zápasů jsou právě tím případem hloupých vtipů. Nikdy k ničemu takovému nedošlo, prostě jsem jen přistoupil na jeho styl komunikace a mluvil jsem s ním stejně.“

Sabou také 6. ledna 2020 upozornil Rogoze v běžné komunikaci na to, že mu poslal „srandovní sms“ přes aplikaci Signal, která umožňuje nastavení, aby se zprávy po určité době automaticky smazaly.

Naposledy se oba podle spisu spojili v polovině loňského května, kdy si domlouvají schůzku. „Sabou chce mluvit i o věcech mimo, není to do telefonu,“ píše se ve spisu.

Mimochodem, že něco „není na telefon“ říká Sabou Rogozovi i dřív. Proč?

„Někdy mluvil tak nesrozumitelně, že jsem prostě chtěl hovor ukončit. Tak jsem řekl například tohle, že to není na telefon. A hovor jsem ukončil,“ vysvětluje.

V dotčené sezoně Hradec skončil ve druhé lize až čtvrtý a na barážové příčky nedosáhl. Prohrál i jarní zápas proti Vyšehradu, o kterém se Sabou s Rogozem s předstihem bavili, když dojednávali Černého přestup.

Bylo to ve 23. kole, po němž byl Hradec jen bod od baráže. Ta se však nakonec kvůli covidu v týmu prvoligové Opavy stejně nehrála.

Z nejvyšší soutěže tehdy nikdo nesestoupil, liga se rozšířila o dva týmy - mezi elitu postoupily Pardubice jako vítěz druhé ligy a Brno. Hradec měl na oba kluby výraznou ztrátu.