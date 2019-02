Olomoucký manažer Minář: Čekám, že budeme na jaře daleko lepší

Proto jste přivedl zkušeného stopera Beneše, který se jeví výborně. I to vám dodává klid, že rychle opustíte nebezpečné pásmo?

Mám pocit, že poslední dny je přebenešováno. Chtěli jsme zkušeného hráče, ale nechtěl bych, aby měl být Beneš spása. Beneš to musí ukázat na hřišti, aby potvrdil veškeré věci, které čekáme. Obranná fáze je práce celého mužstva, to není jenom na Benešovi, který to může zkvalitnit. Ale nechtěl bych, abychom si při jeho prvním zaváhání zase týden četli, jak jsme si ho chválili. Už ho nechme být, abychom ho nedostávali zbytečně pod tlak.

Ten ale musí zvládat.

Ano, už prokázal, že je to ligový hráč, věřím tomu, že nám pomůže, ale nemůžeme to mít postavené, že jenom Beneš, Beneš, Beneš.

Jeho příchodem máte splněno?

Netajíme se tím, že bychom chtěli ještě zvýšit konkurenci ve středu hřiště, ale není to jednoduché. Dokud nám to přestupové okno umožňuje, budeme se snažit. Úplně splněno ne, ale neříkám, že za každou cenu někdo přijde.

Překvapilo vás, že odchovanec Olomouce Kamil Vacek upřednostnil Bohemians?

Z naší strany zase kolem Vacka velká aktivita nebyla. Po nějakých komentářích, které k tomu byly, jsme to radši hned ukončili.

Co očekáváte od jarní části?

Že budeme daleko bezpečnější k vlastní bráně a daleko nebezpečnější k soupeřově. Podzim se nám hlavně v první fázi hodně nepovedl, ale věřím, že mužstvo má kvalitu, abychom byli na mnohem lepším umístění, než jsme. Očekávám, že budeme daleko daleko lepší.

Máte papírově nejlepší kádr za dobu, co jste v Olomouci?

To jsem si myslel, že mám minulou sezonu, když nám to šlapalo, hráli jsme za éru, co tady jsem, nejlepší fotbal, dosáhli jsme nejlepšího úspěchu. Podle tohoto podzimu si řeknu, že zase tak dobrý kádr, který je téměř stejný, nebyl... Je potřeba si taky říct, jak jsme byli na podzim zdravotně limitovaní. Tým má kvalitu, ale musíme být zdraví.

Olomouc je sympatická tím, že v základní sestavě má často až osm odchovanců. Jsou výsledky někdy daní za to?

Nebavme se o tom, že máme nejmladší kádr, my to někdy schováváme za to, že jsou to odchovanci, ale my už máme vyzrálý mančaft. Pokud budeme zdraví, jsem přesvědčený, že je ve velmi dobré ligové kvalitě. Jsem tady pět let a první tři roky jsem se trápil - byli tam starší hráči, některé jsme přiváděli, protože jsem chtěl za každou cenu něco udělat. Ekonomicky nebyla kondice taková, že bychom to mohli stabilizovat příchodem tří hráčů do základní sestavy. Hodně kritické bylo, že jsem musel každý rok osmi až deseti hráčům prodlužovat smlouvy, nechtěli prodloužit o víc než o rok. Teď je kádr lepší, protože je stabilizovaný, máme všechny hráče pod smlouvami, můžeme si dovolit v létě uvažovat o tom, že někdo odejde.

Smlouvu jste prodloužili s nadaným stoperem Václavem Jemelkou. Jaké bylo jednání?

S Vaškem je krásné jednání, protože má sportovní stránku postavenou na prvním místě než veškeré ekonomické věci. Bere to tak, že je vděčný, že může hrát ligu, a že pokud ji bude hrát dobře, může se někam dostat, věkem má čas. Nespěchá v hlavě, je skromný, nevymýšlí. Cítí, že když bude zdravý, tak se mu další transfer postupnými kroky podaří. Vašek je tady pod smlouvou do roku 2022, nemá žádnou klauzuli, není ničím limitovaný, je rád, že je v Sigmě.