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Sparta během dne učinila zásadní řez a do zbytku sezony půjde s obměněným sportovním vedením i realizačním týmem. Velení nad nejdůležitějším klubovým úsekem přebírá Tomáš Sivok, jehož úkolem je teď najít nového trenéra.
Na což i Štěpánek netrpělivě čeká.
„Jsem sparťan a samozřejmě sleduju daleko víc fotbal než hokej, protože bratránek Jarda Blažek za Spartu chytal. Situace dospěla do bodu, kdy to bylo neudržitelné. Výkony zaostávaly hodně daleko za očekáváním a Sparta není tým, který má být v tabulce takhle nízko, ale má hrát o titul,“ líčil sedmačtyřicetiletý někdejší tenista.
„Ten řez přijít musel. Patrně to dospělo do rozměru, kdy musel být i takto radikální. Uvidíme, jaké kroky budou následovat,“ zamyslel se.
Nicméně pozice ředitele Rosického se zastával.
„U nás se hrozně rychle do legend kope. Tomáš dal Spartě všechno, co mohl. Důležité je koukat na to, s čím mohl pracovat, stejně jako Pavel Nedvěd u reprezentace. Nemůžou kolegové hned říkat, že to dělá blbě. Nastolili nějakou cestu a to prostě nejde za dva měsíce,“ navázal na fotbalovou reprezentaci pod vedením španělského kouče Santiho Denii.
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„Pro všechny je to nekomfortní, ale nemůžeme hodnotit po šesti zápasech. Já bych třeba před Deniou smeknul, že vůbec naši reprezentaci bral, když nebyla v nejlepším rozpoložení. Vzal to a věděl, že ho čeká v elitní Lize národů peklo. Fandím tomu a musíme tomu dát čas,“ doplnil.
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„Což volně platí i o Spartě, kde mi ale přijde, že dlouhodobě něco chybí. Když se něco zlepší, něco jiného nefunguje. Vždycky chybí pár kostiček mozaiky. Buď nestřílí nebo se Brunes trápil. Dřív to bylo zase něco jinýho. Což postupně dospělo do stavu, že se musel udělat řez a musí přijít svěží vítr,“ líčil Štěpánek, který se dotknul i složení mužstva.
„Rád bych si tam představil sparťany s tím velkým srdcem. Na hřišti na druhou stranu vidím málo Čechů, takže pro cizince je velmi složité pochopit, co to Sparta je. Těch kostiček je tam hrozně moc a doufám, že se podaří vrátit klub tam, kam patří,“ dodal.
Koho by si v týmu představoval?
„Od bratránka pamatuju takové hráče jako Siegl, Novotný, Řepka, trenéři Hašek se Strakou. Prostě sparťani s velkým S. To jsou lidi, kteří Spartou žijí. Kteří ji dýchají, snídají, obědvají a večeří.“
„Nakonec můžete vyměnit hráče, můžete vyměnit trenéra, můžete vyměnit celé vedení, to můžete dělat pořád dokola, ale přece jenom v týmovém sportu to vždycky potřebuje čas,“ uzavřel.