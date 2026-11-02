SportBar: Sejk do Slavie? Varianta to bude, ale radši někoho jiného, říká Šmicer

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Sejk by byl v mnoha ohledech logickou volbou.
Čtyřiadvacet let, dravý, běhavý, zná českou ligu a aktuálně mu se šesti góly patří druhá příčka v tabulce střelců. Když navíc započítáte i jeho tři asistence, není v domácí soutěži produktivnějšího hráče. Problémem však, minimálně pro fanoušky, může být jeho sparťanská minulost.
Podívejte se na část o Václavu Sejkovi v podcastu SportBar:
„Překážka to asi není. Když to není přímý přestup mezi kluby a je to přes jiný klub, tak v tom problém nevidím, protože sportovní cesty zkrátka neodhadneš,“ pronesl Šmicer.
Ve Spartě působil Sejk od svých patnácti let, ale v A-týmu se nikdy naplno neprosadil a chodil po hostováních – to poslední bylo v nizozemském Heerenveenu, který ho letos v lednu odkoupil, ale obratem prodal do Olomouce.
Ale byl by teď ochotný jít do Slavie?
Když se v Edenu představil naposled, v dubnovém ligovém utkání skóroval, pak fanoušky dráždil provokativní oslavou a slávisté za to pro něj chtěli druhou žlutou kartu. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli vidět žluté karty?“ divil se.
Podcast SportBar
Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa ve SportBaru
- o návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží
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Nebo když před sedmi lety skóroval v dorosteneckém derby, zvedl dres, pod kterým měl na triku nápis „antislávisti“.
„Záleží, jak se chováš, když odcházíš z toho klubu. Byl tu Jurásek, který šel do zahraničí, pak se vrátil do Sparty, což mi absolutně nevadí. Ale taky záleží, co v tom klubu děláš a může tě to dohnat,“ připomněl Šmicer. „On si smazal sociální sítě, kde měl příspěvky ze Slavie. Já myslím, že za svou minulost by ses stydět neměl, ale jeho věc.“
Sejk by tak rozhodně nebyl první.
Sparta získala Matěje Juráska v létě z Norwiche, byť zatím pouze na hostování. Fanoušci na Letné ho hned v prvním zápase hlasitě vypískali a Jurásek se po závěrečném hvizdu šel ke kotli omluvit za svá předchozí nevybíravá vyjádření na adresu Sparty.
Podobné přijetí by nejspíš čekalo i Sejka. Případně i jiného útočníka, jenž by mohl připadat v úvahu – tím je Tomáš Čvančara, který rovněž působil ve Spartě, byť ne od mládežnických kategorií.
„I když měli sparťanskou minulost, takový je fotbalový život. Ale osobně bych spíš ve Slavii viděl toho Sejka než Čvančaru. Ale úplně nejradši bych viděl asi někoho jiného,“ uzavřel Šmicer.
Toho ve druhém díle podcastu SportBar doplnil ještě komentátor a hlas formule 1 v Česku Števo Eisele, jenž hovořil o motorsportu po vítězství Kimiho Antonelliho ve světovém šampionátu, a také Robert Rampa, hokejový novinář iDNES.cz, který se zabýval zejména problematikou návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží.