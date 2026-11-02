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Chance Liga 2026/2027

SportBar: Sejk do Slavie? Varianta to bude, ale radši někoho jiného, říká Šmicer

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Podcast   18:00
Je pravděpodobné, že v zimě bude fotbalová Slavia shánět útočníka. A je dost možné, že bude zvažovat i exsparťana Václava Sejka, jenž aktuálně působí v Olomouci. „Sejk hraje dobře a určitě to varianta bude. Slavia potřebuje útočníka místo Chorého, protože jediný čistokrevný hroťák tam je akorát Chytil,“ zamyslel se ve druhém díle podcastu SportBar na iDNES.cz její bývalý hráč a někdejší reprezentant Vladimír Šmicer.

SportBar – pořad iDNES.tv

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Sejk by byl v mnoha ohledech logickou volbou.

Čtyřiadvacet let, dravý, běhavý, zná českou ligu a aktuálně mu se šesti góly patří druhá příčka v tabulce střelců. Když navíc započítáte i jeho tři asistence, není v domácí soutěži produktivnějšího hráče. Problémem však, minimálně pro fanoušky, může být jeho sparťanská minulost.

Podívejte se na část o Václavu Sejkovi v podcastu SportBar:

„Překážka to asi není. Když to není přímý přestup mezi kluby a je to přes jiný klub, tak v tom problém nevidím, protože sportovní cesty zkrátka neodhadneš,“ pronesl Šmicer.

Ve Spartě působil Sejk od svých patnácti let, ale v A-týmu se nikdy naplno neprosadil a chodil po hostováních – to poslední bylo v nizozemském Heerenveenu, který ho letos v lednu odkoupil, ale obratem prodal do Olomouce.

Ale byl by teď ochotný jít do Slavie?

Když se v Edenu představil naposled, v dubnovém ligovém utkání skóroval, pak fanoušky dráždil provokativní oslavou a slávisté za to pro něj chtěli druhou žlutou kartu. „Vám to jako vážně přišlo moc? Teď to nemyslím vůbec útočně. Fakt byste za to chtěli vidět žluté karty?“ divil se.

Podcast SportBar

Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa ve SportBaru
O čem ještě mluvili?

- o návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží
- o Arsenalu, který čeká Slavii
- o nejmladším formulovém šampionovi Kimim Antonellim
- o tom, jak se nejsnadněji dostat na závody formule 1
- o možnostech pořádat závod F1 v Česku

Pravidelný podcast o aktuálním dění ve sportovním světě vychází každý týden. S hosty a s tématy, které vás zajímají. Očekávejte ho vždy se začátkem týdne na iDNES.cz.

Nebo když před sedmi lety skóroval v dorosteneckém derby, zvedl dres, pod kterým měl na triku nápis „antislávisti“.

„Záleží, jak se chováš, když odcházíš z toho klubu. Byl tu Jurásek, který šel do zahraničí, pak se vrátil do Sparty, což mi absolutně nevadí. Ale taky záleží, co v tom klubu děláš a může tě to dohnat,“ připomněl Šmicer. „On si smazal sociální sítě, kde měl příspěvky ze Slavie. Já myslím, že za svou minulost by ses stydět neměl, ale jeho věc.“

Sejk by tak rozhodně nebyl první.

Sparta získala Matěje Juráska v létě z Norwiche, byť zatím pouze na hostování. Fanoušci na Letné ho hned v prvním zápase hlasitě vypískali a Jurásek se po závěrečném hvizdu šel ke kotli omluvit za svá předchozí nevybíravá vyjádření na adresu Sparty.

Podobné přijetí by nejspíš čekalo i Sejka. Případně i jiného útočníka, jenž by mohl připadat v úvahu – tím je Tomáš Čvančara, který rovněž působil ve Spartě, byť ne od mládežnických kategorií.

Útočník Václav Sejk v utkání se Slavií

„I když měli sparťanskou minulost, takový je fotbalový život. Ale osobně bych spíš ve Slavii viděl toho Sejka než Čvančaru. Ale úplně nejradši bych viděl asi někoho jiného,“ uzavřel Šmicer.

Toho ve druhém díle podcastu SportBar doplnil ještě komentátor a hlas formule 1 v Česku Števo Eisele, jenž hovořil o motorsportu po vítězství Kimiho Antonelliho ve světovém šampionátu, a také Robert Rampa, hokejový novinář iDNES.cz, který se zabýval zejména problematikou návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží.

Natáčení druhého dílu podcastu SportBar. Hosté zprava Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa. Vedle nich moderátoři Tomáš Zemánek a Jakub Kvasnička.
Natáčení druhého dílu podcastu SportBar. Hosté zprava Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa. Vedle nich moderátoři Tomáš Zemánek a Jakub Kvasnička.
Natáčení druhého dílu podcastu SportBar. Hosté zprava Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa.
Natáčení druhého dílu podcastu SportBar. Hosté zprava Vladimír Šmicer, Števo Eisele a Robert Rampa.
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 5 3 13:13 17
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 12 2 4 6 13:22 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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