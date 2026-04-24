Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Jablonečtí tvrdí, že Liberci nabídli využití celé tribuny JIH jako vždy před domácími utkáními, ve kterých čekají velký zájem příznivců hostů. Liberec však podle nich nabídku odmítl a spokojil se pouze s klasickým sektorem pro hosty, případně s možností otevřít přilehlý sektor H. „Důrazně odmítáme jakékoliv obviňování z neochoty vpustit liberecké fanoušky na stadion,“ dodává Jablonec.
Liberec vidí situaci poněkud jinak. „Domácí nám nabídli celou tribunu, ale s dost nestandardní podmínkou, že odkoupíme všech 1200 vstupenek (cca 300 tisíc Kč) a ty pak následně budeme distribuovat mezi fanoušky. Na to jsme nemohli přistoupit,“ uvedl ředitel komunikace Tomáš Čarnogurský na sociálních sítích. „V obdobných případech (Sparta, Slavia) se to standardně řeší zpřístupněním vstupenek do online prodeje na speciálním odkazu, kde si je pak kupují sami fanoušci. Toto nám bohužel nabídnuto nebylo.“
Fanoušci Liberce projevují o derby značný zájem a jim vyhrazené kapacity na jabloneckém stadionu už jsou vyprodané. FK Jablonec nabízí příznivcům Slovanu využít sektor I na tribuně ZÁPAD. „Tento sektor už jsme vyřadili z prodeje a poskytli jsme ho FCSL jako prostor pro hostující příznivce,“ doplnili zástupci Jablonce.