Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

  8:16
Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené informace kolující v online prostoru, zejména ohledně zpřístupnění sektorů na tribuně JIH pro hostující příznivce,“ stojí v prohlášení na jabloneckém webu.
Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Lamin Jawo (Jablonec) zpracovává balon v zápase se Slovanem Liberec.
Jablonecký brankář Jan Hanuš káče po střele Lukáše Maška z Liberce.
Momentka z derby mezi Libercem a Jabloncem.
Souboj o míč mezi Martinem Cedidlou a Azizem Kayondem v podještědském derby.
5 fotografií

Jablonečtí tvrdí, že Liberci nabídli využití celé tribuny JIH jako vždy před domácími utkáními, ve kterých čekají velký zájem příznivců hostů. Liberec však podle nich nabídku odmítl a spokojil se pouze s klasickým sektorem pro hosty, případně s možností otevřít přilehlý sektor H. „Důrazně odmítáme jakékoliv obviňování z neochoty vpustit liberecké fanoušky na stadion,“ dodává Jablonec.

Liberec vidí situaci poněkud jinak. „Domácí nám nabídli celou tribunu, ale s dost nestandardní podmínkou, že odkoupíme všech 1200 vstupenek (cca 300 tisíc Kč) a ty pak následně budeme distribuovat mezi fanoušky. Na to jsme nemohli přistoupit,“ uvedl ředitel komunikace Tomáš Čarnogurský na sociálních sítích. „V obdobných případech (Sparta, Slavia) se to standardně řeší zpřístupněním vstupenek do online prodeje na speciálním odkazu, kde si je pak kupují sami fanoušci. Toto nám bohužel nabídnuto nebylo.“

Fanoušci Liberce projevují o derby značný zájem a jim vyhrazené kapacity na jabloneckém stadionu už jsou vyprodané. FK Jablonec nabízí příznivcům Slovanu využít sektor I na tribuně ZÁPAD. „Tento sektor už jsme vyřadili z prodeje a poskytli jsme ho FCSL jako prostor pro hostující příznivce,“ doplnili zástupci Jablonce.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
24. dubna 2026  8:16

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

