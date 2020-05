Konečně pohromadě. Ligoví fotbalisté už začali trénovat společně

V tréninkovém centru v Uhříněvsi si zahráli netradičně 2x50 minut s Chrudimí a zvítězili 2:1. Přípravné zápasy plánuje víc klubů, nově je lze uspořádat, jelikož jsou už povolené sportovní akce až do 100 osob.

Ostatní prvoligové celky ale zatím „jen“ společně potrénovaly.

„Konečně pohromadě!“ stojí na twitterovém profilu Jablonce u fotky, na níž hráči v chumlu obíhají plochu. Střihli si oblíbené bago, pak si zahráli „na dvě“ a už to vypadalo, jak má.

Náběhy, sprinty, souboje balon, bránění jeden na jednoho, pořádné soupeření. Fotbal je zpátky.

Nejen jablonecký trenér Petr Rada mohl po dvou měsících opět vést mužstvo najednou. Návrat k tréninku uvítal také teplický kouč Stanislav Hejkal, liga však podle něj příliš spěchá s obnovením soutěžních zápasů.

Ligová fotbalová asociace (LFA) chce začít opět hrát 25. května, mělo by se o tom rozhodnout v úterý 12. května na zasedání Ligového grémia.

„Je to na sílu, je to na rychlo,“ řekl Hejkal agentuře ČTK. „Poprvé jsme trénovali v plném počtu, mohli jsme mít poprvé kontakty, souboje, ale nemůžeme regenerovat. Když máme hrát za dvanáct dní ligu, tak je to nesmysl,“ pokračoval.

Jeho mužstvu by liga začala zřejmě o pár dní dřív než ostatním, jelikož má na programu odložený duel s Libercem. Předtím by Teplice rády odehrály po vzoru ostatních přípravné utkání - jenže i to provází několik komplikací.

„Můžeme hrát přípravné zápasy, ale nesmíme se sprchovat. Já jsem jako přivezu soupeře a on se tady nebude moci osprchovat? Co to je za kočkopsa?“ podivuje se.

A jaká další pravidla mají kluby ještě dodržovat? Fotbalová asociace (FAČR) jim aktualizovala tzv. desatero.

Na sportovišti může být naráz maximálně sto osob, vzdálenost mezi hráči a ostatními osobami musí být nejméně dva metry. U tréninkových ploch zůstaly nádoby s dezinfekcí, avšak společné prostory, jak nastínil Hejkal, stále nelze využívat. Výjimkou jsou - za dodržení daných podmínek - toalety.

Že se režim začíná přibližovat obvyklým kulisám, vítá i ostravský kouč Luboš Kozel. „Je to zase lepší. Už můžeme dělat opět na součinnosti, což jsme teď dva měsíce dělat nemohli. Přirozeně, že ten pocit velkého hřiště hráči za jeden trénink nezískají. Nějakou dobu to potrvá, ale pro přípravu to je velice důležitý krok kupředu,“ řekl klubovému webu.

Slavia se sešla v Edenu v obvyklém složení, chyběl ale Peter Olayinka, jenž si minulý týden nešťastně zlomil lýtkovou kost a po operaci pro něj zbytek sezony skončil předčasně. Společně trénovali například také fotbalisté Mladé Boleslavi.