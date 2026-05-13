Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Autor: ,
  16:42
Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce, aby se připravili na oslavy titulu. Když pak se snažil výtržníky po vběhnutí na trávník zastavit, bylo už podle něj pozdě.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě neskončilo. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...
Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Michal Sadílek ze Slavie a Garang Kuol ze Sparty během derby.
19 fotografií

Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu. Spíkr uvedl, že příznivci Tribunu Sever (TS) nenechají padnout, sám se chystá na nedělní venkovní duel v Hradci Králové.

Slavii v derby za stavu 3:2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu, když stovky fanoušků vtrhly v sedmé z devíti a později deseti avizovaných minut nastavení na trávník. Výtržníci napadli několik hráčů Sparty a řada z nich doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde naházela světlice do sektoru pro hostující příznivce. Zápas zůstal nedohrán a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala poměrem 0:3 ve prospěch letenského týmu. Klub z Edenu zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a musí čtyři domácí soutěžní duely odehrát bez diváků.

„Co vám, fanouškům SKS, ne kdekomu, kdo jen křičí na internetu, dlužím: na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ uvedl spíkr, tedy příznivec, který během utkání řídí fandění na tribuně.

tribuna_sever

VYJÁDŘENÍ SPEAKRA

"Omlouvám se…

Na stupínku na Tribuně Sever mě potkáváte skoro 10 let a evidentně to před pár dny v pořadu Tiki-Taka skončilo, kdy mi Jaroslav Tvrdík přes média poslal doživotní zákaz vstupu do Edenu za spiknutí.

Nechci být známá osoba ani celebrita. V kotli fungujeme podle určitých pravidel, proto jsem poprosil kluky, aby moji zprávu zveřejnili skrze profil celé tribuny. Už to totiž nevypadá, že budeme mít možnost si to říct doma na TS, kde mám pocit, že mluvím „ke svým“. A to bych vždy raději udělal osobně než virtuálně.

Co vám, fanouškům SKS, ne kdekomu, kdo jen křičí na internetu, dlužím: na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se.

Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit.

Kdo je aspoň trochu v obraze o fanouškovské scéně ve světě, moc dobře ví, že podobné věci se stávají, a je naivní předpokládat opak.

Aktivní fanoušci na TS, stejně jako jinde v zahraničí, nejsou svatí. Fotbalové kotle jsou divoké a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu. Nikde na světě není skvělá atmosféra bez vad na kráse.

O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu.

Chci povzbudit všechny za Severu. Nenecháme Tribunu Sever padnout. Uděláme všechno pro to, abyste se na fotbal dostali bez nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů a aby atmosféra fungovala dál, ať už se mnou, nebo beze mě.

Na výjezdu v Hradci budu hodinu před utkáním v sektoru. Kdo má zájem si o tom povídat, přijeďte tam. Pokud mi Jaroslav Tvrdík narychlo zařídí i zákaz do Hradce (což bych předpokládal), budu vám všem k dispozici před sektorem.

Nikdo není víc než Slavia, ani TS, ani Tvrdík."

Ať žije Slavia Praha

13. května 2026 v 14:31, příspěvek archivován: 13. května 2026 v 16:41
oblíbit odpovědět uložit

Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů. „Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit. Kdo je aspoň trochu v obraze o fanouškovské scéně ve světě, moc dobře ví, že podobné věci se stávají, a je naivní předpokládat opak,“ mínil fanoušek, jenž v Edenu dělá spíkra téměř 10 let.

Tvrdík v reakci na skandální exces oznámil tvrdá opatření. Do odvolání uzavřel severní tribunu, výtržníci budou mít doživotní zákaz vstupu do Edenu a klub po nich bude vymáhat veškeré škody, čítající odhadem několik desítek milionů korun. Předseda představenstva Slavie zároveň s kolegy rozhodl o vyřazení hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru A-mužstva po jejich opakovaném nesportovním chování a vyloučení v derby.

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

„Aktivní fanoušci na TS, stejně jako jinde v zahraničí, nejsou svatí. Fotbalové kotle jsou divoké, a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu. Nikde na světě není skvělá atmosféra bez vad na kráse,“ uvedl spíkr.

„O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ kritizoval Tvrdíka.

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Spíkr je přesvědčen, že slávistický kotel se navzdory incidentu nerozpadne. „Chci povzbudit všechny ze Severu. Nenecháme Tribunu Sever padnout. Uděláme všechno pro to, abyste se na fotbal dostali bez nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů a aby atmosféra fungovala dál, ať už se mnou, nebo beze mě,“ podotkl spíkr.

Osobně se chystá na nedělní předposlední kolo do Hradce Králové, na venkovní duely slávističtí fanoušci mohou. „Na výjezdu v Hradci budu hodinu před utkáním v sektoru. Kdo má zájem si o tom povídat, přijeďte tam. Pokud mi Jaroslav Tvrdík narychlo zařídí i zákaz do Hradce (což bych předpokládal), budu vám všem k dispozici před sektorem. Nikdo není víc než Slavia, ani TS, ani Tvrdík,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (46 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 32 22 8 2 65:27 74
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

ONLINE: Hradec Králové - Liberec 0:0, boj o poháry, hosté mají poslední naději

Sledujeme online
Liberecký bek Aziz Kayondo (vlevo) dělá vše pro to, aby si nepustil hradeckého...

Liberečtí fotbalisté mají nejspíš poslední naději, jak se udržet v boji o účast v pohárové Evropě. Ve třetím kole nadstavby ve skupině o titul se představí na hřišti nejvážnějšího konkurenta Hradce...

13. května 2026  17:15,  aktualizováno  17:30

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Spíkr severní tribuny stadionu v Edenu, kde sídlí kotel nejradikálnějších fanoušků fotbalové Slavie, se po nedohraném sobotním ligovém derby se Spartou omluvil za to, že příliš brzy vyzval příznivce,...

13. května 2026  16:42

Sporting, Bodö, Lyon či Fenerbahce. Sparta může vyhlížet soupeře v boji o Ligu mistrů

Momentka z odvety osmifinále Konferenční ligy mezi Spartou a Alkmaarem.

Letošní čtvrtfinalista Ligy mistrů Sporting Lisabon, senzace Bodö/Glimt, Lyon s Pavlem Šulcem, turecký gigant Fenerbahce nebo největší řecký klub Olympiakos Pireus. Sparťanští fotbalisté, kteří s...

13. května 2026  16:41

Červenku vytočili náhradníci i inkasované góly v přesilovce. Katastrofa, soptil

Zlínský trenér Bronislav Červenka

Ve Zlíně zažil před dvěma lety sestup z první ligy, ale tak vytočený jako po úterní domácí blamáži s Teplicemi trenér Bronislav Červenka nebyl ani tehdy. Aby jeho tým po 20 minutách vedl 2:0 a na...

13. května 2026  15:41

S Teplicemi slavili čtyři fandové. Frťala: Navrhnu jim celoživotní permanentky

Radost teplických fotbalistů po gólu Matěje Pulkraba v závěru utkání.

Zatímco titul Slavie chtěly slavit hordy fanoušků, byť se to pak ošklivě zvrtlo, s Teplicemi se z ligové záchrany radovali ve Zlíně čtyři stateční. A trenér Zdenko Frťala je po úlevné výhře 4:2 po...

13. května 2026  14:57

Baník po 10 letech blízko pádu. Zahnali nás do kouta, říká kouč. Co potřebuje k baráži?

Josef Dvorník, trenér ostravského Baníku.

Tenkrát se nejvyšší soutěž ještě jmenovala Synot liga, mistrem se stala Plzeň před Spartou a Slavia obsadila až pátou příčku. Do předkol evropských pohárů se kvalifikovala jen díky tomu, že čtvrtá...

13. května 2026  14:36

Radost i smutek na Slovácku. Přímo už sestoupit nemůže, ale ani se zachránit

Michal Trávník slaví se spoluhráči ze Slovácka gól na 1:0 v 54. minutě utkání...

Dva zápasy v nadstavbové skupině o udržení a pak dvě utkání s týmem z druhé nejvyšší soutěže. Fotbalisté Slovácka znají závěrečný program sezony, na jejímž konci budou 28. a 31. května bojovat o...

13. května 2026  11:50

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Hostem Rozstřelu bude Jaroslav Tvrdík. Ptejte se šéfa fotbalové Slavie

Rozstřel
Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Fotbalová Slavia řeší šokující události, které se staly v závěru sobotního derby, kdy fanoušci vtrhli na hřiště, napadli hostující hráče i sparťanský kotel a utkání pak muselo být předčasně ukončeno....

13. května 2026  10:35

Priske: S druhým místem nebudu nikdy spokojený. Derby? To se nemělo stát

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání s Plzní.

Před zápasem dokráčel pod kotel a fanoušky hecoval. Pumpoval rukama, zakřičel si, zatleskal. Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že jde o hodně. Kdyby jeho tým doma porazil Plzeň, docvakl by...

13. května 2026  9:58

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Šéf disciplinárky: O nižší pokutě uvažovat nešlo, pak rozhodla i pokora Slavie

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner po mimořádném zasedání.

Netrvalo jim to ani moc dlouho. Vyslechli si obě strany a přibližně za devadesát minut, čili za dobu trvání fotbalového zápasu, vynesli verdikt. „Co se týče dokazování, byla to nejkomplexnější...

13. května 2026  8:29

Jemelka jde na operaci kolena, o světový šampionát v Americe přijde

Hlavičkuje Junior Adamu z Freiburgu sleduje ho plzeňský Václav Jemelka.

Přestože ho trenér české reprezentace Miroslav Koubek zařadil do širší nominace na mistrovství světa v Americe, plzeňský fotbalista Václav Jemelka si na nadcházejícím šampionátu nezahraje. Kouč...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.