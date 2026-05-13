Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

Na sociálních sítích se zároveň ohradil proti šéfovi červenobílých Jaroslavu Tvrdíkovi a vyčetl mu, že po incidentu otočil a „potápí“ fanoušky a některé hráče i činovníky klubu. Spíkr uvedl, že příznivci Tribunu Sever (TS) nenechají padnout, sám se chystá na nedělní venkovní duel v Hradci Králové.
Slavii v derby za stavu 3:2 dělilo jen pár chvil od obhajoby titulu, když stovky fanoušků vtrhly v sedmé z devíti a později deseti avizovaných minut nastavení na trávník. Výtržníci napadli několik hráčů Sparty a řada z nich doběhla až na opačnou stranu stadionu, kde naházela světlice do sektoru pro hostující příznivce. Zápas zůstal nedohrán a disciplinární komise ho v úterý zkontumovala poměrem 0:3 ve prospěch letenského týmu. Klub z Edenu zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a musí čtyři domácí soutěžní duely odehrát bez diváků.
„Co vám, fanouškům SKS, ne kdekomu, kdo jen křičí na internetu, dlužím: na konci zápasu jsem vás příliš brzy vyzval, abyste se připravili na oslavy. Bylo to o pár minut dřív, než mělo být. Je to moje velká chyba a omlouvám se,“ uvedl spíkr, tedy příznivec, který během utkání řídí fandění na tribuně.
Domácí příznivci se řadili těsně za reklamními panely u hřiště už na začátku nastavení. Dohlíželo na ně jen několik pořadatelů. „Věřte mi, že bych to stokrát vzal zpátky, kdybych věděl, co se tím spustí. Veškeré výzvy a snahy před koncem nezafungovaly. Snažili jsme se pak fanoušky marně zastavit. Kdo je aspoň trochu v obraze o fanouškovské scéně ve světě, moc dobře ví, že podobné věci se stávají, a je naivní předpokládat opak,“ mínil fanoušek, jenž v Edenu dělá spíkra téměř 10 let.
Tvrdík v reakci na skandální exces oznámil tvrdá opatření. Do odvolání uzavřel severní tribunu, výtržníci budou mít doživotní zákaz vstupu do Edenu a klub po nich bude vymáhat veškeré škody, čítající odhadem několik desítek milionů korun. Předseda představenstva Slavie zároveň s kolegy rozhodl o vyřazení hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry z kádru A-mužstva po jejich opakovaném nesportovním chování a vyloučení v derby.
„Aktivní fanoušci na TS, stejně jako jinde v zahraničí, nejsou svatí. Fotbalové kotle jsou divoké, a právě proto přinášejí silné emoce a skvělé zážitky, které někdy přetečou. Jsou ale naprosto zásadní pro identitu celého klubu. Nikde na světě není skvělá atmosféra bez vad na kráse,“ uvedl spíkr.
„O to víc je pro mě nepochopitelné sledovat nyní otočku o 180 stupňů proti všem aktivním fanouškům, když obrovský podíl viny v celé situaci nese člověk, který celé dny jen kope kolem sebe a z důvodu sebezáchrany potápí fanoušky, hráče i další činovníky klubu,“ kritizoval Tvrdíka.
Spíkr je přesvědčen, že slávistický kotel se navzdory incidentu nerozpadne. „Chci povzbudit všechny ze Severu. Nenecháme Tribunu Sever padnout. Uděláme všechno pro to, abyste se na fotbal dostali bez nedůstojných podpisových formulářů a nelegálních snímačů obličejů a aby atmosféra fungovala dál, ať už se mnou, nebo beze mě,“ podotkl spíkr.
Osobně se chystá na nedělní předposlední kolo do Hradce Králové, na venkovní duely slávističtí fanoušci mohou. „Na výjezdu v Hradci budu hodinu před utkáním v sektoru. Kdo má zájem si o tom povídat, přijeďte tam. Pokud mi Jaroslav Tvrdík narychlo zařídí i zákaz do Hradce (což bych předpokládal), budu vám všem k dispozici před sektorem. Nikdo není víc než Slavia, ani TS, ani Tvrdík,“ dodal.