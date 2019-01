Chyběly osobnosti a týmovost, hodnotil Ščasný. Slíbil šanci mladým

Má šest týdnů na to, aby tým nachystal na jarní část fotbalové ligy. Sparta je po devatenácti kolech v tabulce až na pátém místě, ve čtvrtfinále poháru se utká s Teplicemi.

„Příprava je stejně dlouhá pro všechny, naše problémy jsme si analyzovali a pojmenovali. Budeme se snažit ty věci, o kterých jsme přesvědčení, že nás do naší situace dostaly, odstranit. Máme jasnou představu, co dělat, abychom se dostali zpátky na správnou cestu. Stejně tak víme, kteří hráči by měli odejít a přijít,“ prohlásil Ščasný pro sparťanskou klubovou televizi.

Na začátku ledna přivítal široký kádr jednatřiceti hráčů i dva nové asistenty Michala Horňáka s Petrem Janouškem.

„Už v průběhu sezony jsme o rozšíření realizačního týmu uvažovali a došli jsme k závěru, že je to nutné. Chceme se více věnovat skupinovým tréninkům a pracovat s detaily. Záměrně jsme se rozhodli pro kluky ze Strahova, naše trenéry od mládeže, kterou chceme s prvním týmem propojovat. Rádi bychom nejtalentovanější hráče z dorostu a juniorky zapojili do přípravy, chceme se jim hodně věnovat,“ pokračoval Ščasný, jenž ve čtvrthodinovém rozhovoru promluvil o řadě témat - kterých?

Vyhodnocení podzimu. Je potřeba si všechno rozdělit na dvě poloviny. Nastoupil jsem v době, kdy se nezvládl zápas v Subotici a doma, byť jsme odehráli poměrně slušné utkání, nesplnil se první cíl, kterým byl postup do pohárové Evropy. V lize to přesto vypadalo nadějně, měli jsme dlouhou sérii bez porážky, mužstvo zápasy zvládalo výsledkově i herně. V období, během kterého jsme pak prohráli po sobě v Plzni a v Olomouci, jsme ale všichni dostali takovou mentální facku a nastal zlom. Ztráta sebedůvěry, vzdalovala se nám špička tabulky a výkony začaly být hodně nevyrovnané. To nejpodstatnější se stalo v posledních čtyřech zápasech, v nichž jsme ztratili deset bodů. Celý náš problém se tím prohloubil - obrovsky narostla ztráta na první mužstva a hra vůbec neodpovídala tomu, co jsme chtěli. Bylo to nejhorší, co nás mohlo potkat.

Absence vítězných typů. Problémů jsme měli víc. Odehráli jsme třeba dobré zápasy, ve kterých jsme rychle skórovali, jiné jsme zase dokázali i ubojovat. Ale ve druhé polovině sezony se ukázaly všechny nedostatky, které se projeví právě ve chvíli, kdy se nedaří. Chyběla odolnost, vítězné typy a osobnosti, které se vypořádají s tlakem. Nehráli jsme týmově. Když k tomu přidáte mnoho absencí a vůbec změn v kádru, které nás tou dobou potkaly, najdete momenty, které vývoj závěru našeho podzimu určovaly.

Velký rozdíl ve výkonech doma a venku. Na začátku jsme zápasy venku, ať už v Jablonci, Teplicích nebo Ostravě, výsledkově zvládali, i když to herně pokaždé nebylo podle našich představ. Ten rozdíl proti domácím duelům byl určitě znatelný. Rozhodně je to jedna z věcí, na nichž musíme zapracovat. Chceme-li se udržet v kontaktu a vrátit se v nějakém horizontu na špičku ligy, takové výkyvy musíme odstranit.

Počet žlutých karet (Sparta jich měla na podzim ze všech týmů v lize nejvíc). Hráči byli častokrát frustrovaní, někdo zase nedisciplinovaný. Protože když dostanete kartu za vysvlečený dres, projev nedisciplinovanosti to rozhodně je. My dostali zbytečných karet hodně a musíme najít nějakou formu, mechanismus, jak se s tím vypořádat. Ukázalo se, že dávat hráčům pokuty, je málo.

Brankáři. Nita, byť chytá velmi spolehlivě, měl v zápasech, kdy nás soupeř vysoko napadal, problém s rozehrávkou, proto jsme udělali změnu. Florinovi jsem to vysvětlil a on to akceptoval, Heča předvedl velmi dobré výkony v Opavě i na Slovácku, i když tam jsme to nakonec výsledkově nezvládli. V dalších zápasech se i u něj projevila určitá nervozita, a tak mají v přípravě oba stejnou pozici. Oba se chtějí porvat o post jedničky, je to na nich.

David Moberg Karlsson, první zimní posila. Křídelní hráč, který je schopen nastoupit z obou stran. Je na tom velmi dobře pohybově, technicky, kombinačně, má dobrou přihrávku a umí dát gól. Myslím, že to je jeden z typů, které nám chyběli, a pevně věřím, že do mužstva dobře zapadne. Měli jsme ho velmi dobře naskautovaného, mluvili jsme s ním. Měl by nám hodně pomoct.

Martin Hašek

Martin Hašek, druhá zimní posila. Do klubu v minulosti často přicházeli hráči, kteří vypadali zajímavě, ale neunesli tlak, který na ně byl ve Spartě vyvíjen. Martin už dřív Spartou prošel a ví, co to znemaná. Navíc prokazoval vysokou kvalitu i v Bohemce a já věřím tomu, že zvedne konkurenci v naší záloze a bude platný. Není to jen o něm, rozhodně chceme dát šanci našim mladým hráčům, v průběhu podzimu nastupoval Hložek, nyní se vrací uzdravený Drchal. Jedním ze světlých podzimů v závěru podzimu byl třeba Sáček a do přípravy s námi nyní jdou Mareček, Šnajdr i Plechatý. Mladých hráčů z naší líhně bude určitě víc.