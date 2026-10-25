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Chance Liga 2026/2027

Sparťan v bráně deptal Eden. Vteřiny tu letí rychleji, říkal Vorel, sudího i tak chválil

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  7:37
Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel v zápase s Teplicemi.

Mladoboleslavský gólman Vojtěch Vorel v zápase s Teplicemi. | foto: ČTK

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer během zápasu proti Slavii.
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.
Slávistický útočník Mojmír Chytil se raduje z gólu.
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Rozhodčí ještě ani nepískl do píšťalky a on už dostával sodu. Slávistický kotel, pod který napochodoval v prvním poločase, spustil nenávistné pokřiky vůči Spartě, kde byl Vojtěch Vorel od přípravek. „Pořádně jsem to nevnímal. Tyhle věci mě spíš motivují, hlavou mě udrží v zápase,“ prohodil gólman fotbalové Mladé Boleslavi. Ostatně na hřišti to bylo poznat – kromě bodu za remízu 1:1 si z Edenu odnesl i sošku pro muže zápasu.

„Myslím, že ta cena patří ze sta procent celému týmu,“ vykládal do televizní kamery a posléze i na tiskovce. „Kluci to neskutečně odmakali. Ondra Karafiát vykopával balon z čáry, zablokovaných střel bylo neuvěřitelně moc.“

I proto hosté v Edenu až do posledních minut sahali po vítězství.

Slavia - Ml. Boleslav 1:1, po půli obrovský tlak, domácí ale jen srovnali gólem Chytila

Vždyť první půli odehráli na Slavii výborně a hlavně odvážně, dali první gól, měli další možnosti. V té druhé se naopak nedostali ke střele, zalezli, bránili se. A Vorel měl plné ruce práce.

Pět zákroků, nespočet ošemetných situací ve vlastní šestnáctce a také velká zodpovědnost při rozehrávce.

„Měli jsme připravené asi tři signály, které jsme při zakládání od brány chtěli sehrát, ale moc se nám to nedařilo,“ krčil rameny trenér Aleš Majer.

I Vorel cítil: „Vysoko a agresivně napadali, nedokázali jsme si balon dát úplně tak, jak jsme si představovali. Slávisti nás dobře zavírali, takže i na můj vkus tam ve druhé půli bylo až moc dlouhých balonů. Taky mě teď pěkně bolí nohy!“

Když rozhodčí naposledy pískl, padl vyčerpáním na trávník a chvíli pouze ležel v malém vápně. Jen pár minut předtím dostal gól na 1:1, s kterým nemohl dělat nic. Rychlou akci Slavie na půlce založil Moses, kapitán Králik na levé straně nestačil Ayaosimu, jenž přihrávku poslal přesně do náběhu skórujícího Chytila.

Slávista Šturm, který sebral balon z brány a pelášil s ním zpátky na půlku, si směrem k Vorlovi neodpustil štiplavou poznámku. Byl to právě exsparťanský brankář, kdo Eden předtím dlouhé minuty deptal.

Zaprvé výbornými zákroky. „Prolétlo tam spoustu střel, které skočily těsně před ním, ale z něj žádný balon nevypadl, což bylo důležité. Hodně nám pomohl,“ chválil kouč.

Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer během zápasu proti Slavii.

Zadruhé pak volným krokem při rozehrávce, na což si hned od začátku dával bacha i přísný rozhodčí Rouček. Už po pár minutách otočil aut boleslavskému Matouškovi, který nestihl časový limit. A pokaždé důsledně odpočítával vteřiny právě Vorlovi: „Pět, čtyři, tři, dva, jedna.“

„To víte, že to není příjemné. A proti minulé sezoně je tohle pro všechny velká změna,“ popsal Vorel. „Navíc mi přišlo mi, že tady rozhodčí počítal rychleji než třeba minulý týden v domácím zápase. Vteřiny tu letí jinak, ale i s tím jsme počítali. Že tady budeme i pod tlakem rozhodčích, kteří to přitom podle mě zvládli dobře. Chtěl bych je pochválit, předvedli super výkon a i díky nim zápas vypadal, jak vypadal.“

Dostal pásku a dal gól. Ale mrzí nás, že přišel pozdě, litoval slávista Chytil

Pro Vorla to byl teprve druhý ligový start v sezoně. Kolegu Flodera, jenž do sezony vstoupil jako brankář číslo jedna, vystřídal před posledním zápasem s Teplicemi (1:0).

„Jestli jsem šanci chytil, se musíte zeptat trenérů. Není na mě, abych to hodnotil.“

Takže?

„Ke změně jsme nesáhli kvůli nespokojenosti s Floderem, ale proto, že se nám Vojta už delší dobu líbil na tréninku. Ve všech fázích působí velice klidně,“ ocenil Majer.

Mladoboleslavský záložník Martin Šubert slaví se spoluhráči gól v utkání proti Slavii.

Na Slavii se třicetiletý gólman a dvojnásobný mistr se Spartou nenechal vyvést z koncentrace ani v momentě, kdy na něj z Tribuny Sever vedle nadávek létaly i drobné předměty. „Bylo nám jasné, že tu bude pod tlakem, ale ani na chvíli jsme nepracovali s variantou, že by kvůli tomu do brány nešel,“ doplnil trenér.

V Edenu chytal Vorel dvakrát za Budějovice a jednou za Spartu: „To bylo předloni ve čtvrtfinále poháru, které jsme tady otáčeli. Vzpomínky mi v hlavě naskočily, ale jinak jsem atmosféru opravdu nevnímal.“

Hlavou byl ponořený v zápase a především ve druhé půli musel být neustále ve střehu. Balonů před ním i okolo něj létalo spoustu, při dorážce Nowaka ho zachránili parťáci, při hlavičce Chytila zase břevno.

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„Před zápasem bychom bod určitě vzali a teď ho musíme brát taky. Slavia ukázala sílu, po přestávce nás dostala pod ohromný tlak a jen zásluhou všech kluků jsme to tady ustáli s jednou obdrženou brankou “ hodnotil Vorel, který úplně na konci dostal žlutou kartu za zdržování.

„Překvapila mě. Jak tady byl kravál, napoprvé jsem neslyšel písknutí. Ale nevím, musel jsem to malinko natahovat, bez toho by to asi nešlo.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 12 8 4 0 27:7 28
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 6 3 3 19:14 21
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 6 3 3 19:15 21
4. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
5. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 12 6 2 4 16:16 20
6. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
7. FK TepliceTeplice 12 5 3 4 18:17 18
8. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 4 3 13:13 16
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 11 2 3 6 11:20 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 12 0 2 10 9:24 2
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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