Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

„Ještě je brzy na odhady, ale nevypadá to dobře,“ komentoval bezprostředně po ligovém vítězství 3:2 nad Duklou stav zraněných trenér Brian Priske.
Kromě beka Kadeřábka z utkání odkulhal také stoper Adam Ševínský, jehož rovněž kouslo ve stehně. A záložník Magnus Kofod Andersen o poločasové pauze zase střídal kvůli problémům s kolenem.
Suma sumárum to v neděli byli minus tři hráči za padesát minut. A to má Sparta na marodce nejmíň další tři. Shodou okolností obránce.
Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi
Průšvih!
Když k tomu přidáte ještě Emmanuela Uchennu, který v neděli ke dvěma gólům přidal také čtvrtou žlutou kartu, může za aktuální zdravotní situace v neděli proti Zlínu nastoupit jediný čistokrevný stoper. Čerstvě uzdravený Filip Panák.
„Už byl připravený na lavičce, ale chybí mu herní vytížení, skoro pět týdnů nehrál,“ líčil Priske.
Úplná tragédie zatím nejspíš nehrozí. Ale nemusí být zas tak daleko.
Od závěrečného hvizdu v utkání s Duklou do úvodního v Rize neuplyne ani sedmdesát hodin. Sparta musí po jedenácti soutěžních zápasech za pět týdnů sesbírat zbytky sil, aby v závěrečném předkole Konferenční ligy uhájila náskok 2:0.
Marodka Sparty
Pavel Kadeřábek (krajní bek) – zadní stehenní sval
Magnus Kofod Andersen (záložník) – koleno
Adam Ševínský (obránce) – zadní stehenní sval
Asger Sörensen (obránce) – neznámé potíže
Jaroslav Zelený (obránce) – neznámé potíže
Elias Cobbaut (obránce) – neznámé potíže
A aby se nikdo další z obrany nezranil.
Nejspíš znovu naskočí nigerijský bijec Uchenna, jenže i pro něj to bude dvanáctý soutěžní zápas v řadě. Hned deset jich přitom odehrál s plnou minutáží.
„Samozřejmě se cítím po každém utkání unavený. Klíčem je správná regenerace. Musím hodně spát, pomáhá mi wellness v tréninkovém centru na Strahově. Pak jsem ready na cokoli,“ popsal Uchenna.
K němu se nejspíš postaví uzdravený Panák, který se zranil v tréninku po úvodním kole v Jablonci. Do trojice by stejně jako proti Dukle mohl naskočit záložník Patrik Vydra, který v neděli propadl u prvního gólu. Nabízí se i změna rozestavení, aby stačili stopeři jen dva.
Za Kadeřábka i Kofoda totiž náhrady jsou. Na kraje Matěj Ryneš, Ángelo Preciado či John Mercado a do zálohy Kaan Kairinen, Santiago Eneme, Lukáš Sadílek nebo norská posila Sivert Mannsverk. Ten zatím příležitost nedostal.
Jenže koho na lavičku? A co když vypadne někdo další?
„Jarda Zelený by se měl pomalu zapojit do plného tréninku a doufám, že Asger Sörensen už se bude také cítit lépe,“ prozradil sparťanský kouč. Zbývá Elias Cobbaut, jenž nejspíš zůstane mimo ještě déle.
Tým by sice mohli jistit i mladí stopeři z rezervy, které pro evropskou soupisku zapsala na tzv. B-list odchovanců, jenže je hodně nepravděpodobné, že by Matyáše Jedličku, Ondřeje Lillinga či Ferdinanda Říhu kouč Priske s sebou do Lotyšska vůbec vzal.
„Neztrácíme naději. Naši hráči jsou schopní se přizpůsobit a zastoupit se i na neobvyklých pozicích, když je potřeba,“ vzkázal Priske.
S kým dohraje poslední dva zápasy před reprezentační přestávkou?