Chance Liga 2025/2026

Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Autor:
  16:04
Šest zápasů v jarní části, celkem dvacet žlutých karet. Sparta je nejvíc napomínaným týmem fotbalové ligy, přitom po Mladé Boleslavi ji rozhodčí odpískali nejméně faulů. Jak je to možné? „Dlouhodobým trendem je, že naši soupeři faulují, ale žluté karty nedostávají, i když by měli,“ zlobil se nedávno sparťanský trenér Brian Priske.

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni. | foto: Petr EretČTK

Na jaře odehráli sparťané šest ligových zápasů a jeden v domácím poháru. Až na duel s ostravským Baníkem, po kterém právě Priske na situaci se žlutými kartami upozornil, dostali vždy víc žlutých karet než soupeř.

„A to bych mohl najít další tři až čtyři situace, kde měl Baník dostat žlutou kartu. A nejde jenom o tento zápas,“ prohlásil Priske.

V úvodním utkání na Dukle sparťané vyhráli tři nula na góly a čtyři tři na žluté karty a to byl domácí Traoré napomínán dvakrát, tudíž vyloučen.

Sparta a žluté karty

jarní část

Dukla - Sparta (0:3 výsledek), 3:4 na žluté karty (domácí Traoré byl napomínán dvakrát)

Zlín – Sparta (0:3), 1:2

Sparta - Hradec (2:0), 2:1

Plzeň - Sparta (0:0), 1:4

Sparta - Baník (5:2), 2:4 (hostující Pojezný napomínán dvakrát)

Slavia - Sparta (3:1), 1:6

Ve Zlíně rovněž tři nula na góly a dva jedna na žluté karty.

S Hradcem Králové to bylo dva nula na góly a dva jedna na žluté karty. A to ji hostující Uhrinčať dostal až poté, co videoasistent po jeho faulu na Haraslína doporučil nařídit pokutový kop. Sudí Nehasil původně nechal zákrok bez povšimnutí.

V Plzni skončil zápas bez branek, na žluté karty vyhráli sparťané čtyři jedna. Navíc byli napomínání oba trenéři Hyský i Priske.

Naposled o víkendu v derby sparťané na Slavii podlehli jedna tři na góly, zato dostali šest žlutých karet a domácí jednu.

„Tenhle nepoměr udělá rozdíl v zápase. My třeba museli střídat Mercada už v poločase kvůli tlaku, jaký na něj byl,“ podotkl Priske.

„Vždycky, když sem přijedeme, jdeme hned pod tlak karty. Jen se podívejte na statistiky. Nechci se na to vymlouvat, ale záleží na tom. Kdyby dostal v úvodu Chorý žlutou, také Slavia by musela přemýšlet, jestli ho nevystřídá.“ upozornil Priske.

Slávistický útočník v druhé půli dal dva góly, na jeden přihrál a nejvíc se zasloužil o výhru. Naopak v první půli, kterou na skóre vyhráli sparťané, udělal několik faulů a neprosadil se. Především u zákroku na Kadeřábka, kterého v úvodu udeřil rukou do hlavy, se nabízelo, aby sudí Volek žlutou kartu Chorému ukázal.

Přitom na podzim jen ve čtyřech utkáních z devatenácti měli sparťané víc žlutých než soupeř. Změna nastala s jarní částí.

Tresty a fauly

Sparta: 65 žlutých karet, 285 faulů

Dukla: 57 ŽK, 3 ČK, 321 faulů

Ostrava: 57 ŽK, 2 ČK, 330 faulů

Pardubice: 57 ŽK, 7 ČK, 351 faulů

Liberec: 56 ŽK, 3 ČK, 385 faulů

Olomouc: 56 ŽK, 5 ČK, 334 faulů

...

Plzeň: 53 ŽK, 1 ČK, 328 faulů

Slavia: 52 ŽK, 3 ČK, 335 faulů

...

Hradec: 40 ŽK, 5 ČK, 292 faulů

Karviná: 27 ŽK, 5 ČK, 311 faulů

V součtu s podzimní částí nasbírali sparťané 65 žlutých karet, což je o osm víc než Dukla, Pardubice a Ostrava. Ostatní kluby jich obdržely ještě méně.

Slavisté od začátku ročníku viděli dvaapadesát žlutých karet, přitom jim sudí odpískali o padesát faulů víc než sparťanům.

Jsou sudí na sparťany přísnější a k ostatním benevolentnější, jak naznačuje Priske? Nebo do bezohledné hry spadají nejvíc právě sparťanské zákroky?

Osobní trest za faul či protesty je často subjektivním názorem sudích, některé žluté karty jsou tzv. taxativní, což znamená, že by je sudí měli dávat automaticky.

V průměru přibližně každý čtvrtý sparťanský přestupek je ohodnocen žlutou kartou, například u slávistů je žlutá karta za skoro každý šestý přestupek, u Liberce to vychází na sedm, u Plzně na šest.

Nejméně žlutých karet má Karviná, číslo sedmadvacet se v lize vymyká. Druhý nejméně napomínaným týmem je Hradec se čtyřiceti žlutými kartami.

Paradoxní je, že Sparta je jediným mužstvem v lize, které neobdrželo červenou kartu. Naposled v derby ji sice po zákroku na Sadílka zblízka viděl Mercado, ale po intervenci VAR sudí verdikt změnil. Naopak sparťané Vydra a Ryneš podle komise rozhodčích na podzim vyloučení být měli, ale sudí jim ukázal jen žluté karty.

Nejvíc vyloučených mají Pardubice - sedm. Následují Karviná, Olomouc a Hradec s pěti, slávisté mají tři červené karty.

Sparta se červená. Ale proč? Ligový unikát: nejmíň faulů, nejvíc vyloučených

Přitom když sparťané před dvěma lety získali svůj poslední titul, po Českých Budějovicích obdrželi nejmenší počet žlutých karet - celkem pětašedesát. Ale zase měli deset vyloučených, což bylo jasně nejvíc. A přitom udělali nejméně přestupků. To jsou paradoxy.

Pro srovnání s deseti nejlepšími evropskými ligami, kam podle bodů získaných v pohárech Chance Liga patří, je sparťanská bilance osobních trestů unikátem.

Žádný klub, který je v tabulce do druhého místa, nenasbíral ve své soutěži nejvíc žlutých karet.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

26. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Sudí Volek ukazuje žlutou kartu sparťanu Irvingovi v utkání v Plzni.

Šest zápasů v jarní části, celkem dvacet žlutých karet. Sparta je nejvíc napomínaným týmem fotbalové ligy, přitom po Mladé Boleslavi ji rozhodčí odpískali nejméně faulů. Jak je to možné? „Dlouhodobým...

9. března 2026  16:04

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Nebojím se říct, že je rozhodnuto. Vorlický se neobává o postup Brna, ale o koleno

Brněnský záložník Lukáš Vorlický se v dresu Zbrojovky poprvé prosadil, když...

Zbrojovka Brno udělala další krok k postupu. Nedělní šlágr s druhým Táborskem rozhodla akce Lukáše Vorlického a lídr druhé fotbalové ligy má nyní náskok jedenácti bodů. „Neslavíme postup, ale můžeme...

9. března 2026  14:35

Ve hře o nový stadion za Lužánkami zůstal jediný zájemce, konkurenti to vzdali

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Majitel fotbalové Zbrojovky a český miliardář Vojtěch Kačena se už nemusí bát možné konkurence, že by mu vyfoukla pozemky s ruinou někdejšího stadionu v Brně za Lužánkami. V řízení, do něhož se mohli...

9. března 2026  14:33

Mourinho si postěžoval, že ho kouč Porta nazval zrádcem. Očekává vysvětlení

Jose Mourinho povzbuzuje hráče Benfiky.

Trenér Benfiky Lisabon José Mourinho byl vyloučen v závěru nedělního šlágru portugalské ligy proti Portu, který skončil remízou 2:2. Třiašedesátiletý úspěšný kouč si po utkání postěžoval, že ho...

9. března 2026  14:18

Nechoď do Sigmy, říkali mu. Malý měl svoji hlavu, teď na něho Janotka plně spoléhá

Obránce Sigmy Matúš Malý oslavuje postup do osmifinále Konferenční ligy s...

Bez velké pompy, okázalých představovacích videí a také bez vrtulníků. Obránce fotbalové Olomouce Matúš Malý je ztělesněním pořekadla „za málo peněz hodně muziky“. V početných nákupech Sigmy se tak...

9. března 2026

Po derby v Brazílii se fotbalisté servali. 23 červených karet, jednu dostal i Preciado

Potyčka mezi hráči Mineira a Cruzeira ve finále brazilského státu Minas Gerais.

Nedělní finálový duel šampionátu brazilského státu Minas Gerais mezi fotbalisty Cruzeira a Atlética Mineiro měl dohru v podobě hromadné rvačky hráčů obou celků. Podle brazilských médií rozhodčí po...

9. března 2026  12:26

Zrušte VAR! V Německu odpojil fanoušek kabel od monitoru, sudí záběry neviděl

Chvíle po odpojení monitoru, které v utkání druhé německé ligy mezi Münsterem a...

Video v Německu nechceme! Fotbaloví fanoušci druholigového Münsteru zkomplikovali přezkum pokutového kopu v utkání s berlínskou Herthou. Sudí Felix Bickel na pokyn videoasistentů přispěchal k...

9. března 2026  11:41

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

9. března 2026  9:50,  aktualizováno  11:10

Zaskakující trenér Hradce po prohře: Daridů potřebujeme víc, klobouk dolů

Adrian Rolko, asistent hradeckého trenéra.

Kvůli trestu za čtyři žluté karty hlavního kouče Davida Horejše se Adrian Rolko ocitl v zápase s Plzní na jeho místě. Jeho pokyny ale Hradeckým k úspěchu nepomohly. Na konci výborně odehraného...

9. března 2026  11:08

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

NEJ Z LIGY: Volka v derby opravil VAR, Plzeň kritizovala trávník. A kdo půjde do baráže?

Předzápasová show v Edenu, který hostí 316. pražské derby mezi Slavií a Spartou.

Je rozhodnuto? Náskok vedoucí Slavie v čele tabulky fotbalové ligy narostl po 316. pražském derby už na deset bodů, což je deset zápasů před koncem pro Spartu skoro nedostižný úkol. Zajímavé budou...

9. března 2026  10:40

Chorý bez sprintů, Provod na 70 procent. Trpišovský o žhavém derby: Jako v play off!

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský oslavuje výhru 3:1 nad Spartou.

Svůj tradiční vítězný skluz pod natřískaným slávistickým kotlem si trenér Jindřich Trpišovský po fotbalovém derby užil se vší parádou. Eden potemněl, chvíli blikal jako na diskotéce. Až potom se...

9. března 2026  8:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.