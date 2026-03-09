Nejmíň faulů, nejvíc žlutých karet. Změna při napomínání sparťanů přišla s jarem

Na jaře odehráli sparťané šest ligových zápasů a jeden v domácím poháru. Až na duel s ostravským Baníkem, po kterém právě Priske na situaci se žlutými kartami upozornil, dostali vždy víc žlutých karet než soupeř.
„A to bych mohl najít další tři až čtyři situace, kde měl Baník dostat žlutou kartu. A nejde jenom o tento zápas,“ prohlásil Priske.
V úvodním utkání na Dukle sparťané vyhráli tři nula na góly a čtyři tři na žluté karty a to byl domácí Traoré napomínán dvakrát, tudíž vyloučen.
Sparta a žluté karty
jarní část
Dukla - Sparta (0:3 výsledek), 3:4 na žluté karty (domácí Traoré byl napomínán dvakrát)
Zlín – Sparta (0:3), 1:2
Sparta - Hradec (2:0), 2:1
Plzeň - Sparta (0:0), 1:4
Sparta - Baník (5:2), 2:4 (hostující Pojezný napomínán dvakrát)
Slavia - Sparta (3:1), 1:6
Ve Zlíně rovněž tři nula na góly a dva jedna na žluté karty.
S Hradcem Králové to bylo dva nula na góly a dva jedna na žluté karty. A to ji hostující Uhrinčať dostal až poté, co videoasistent po jeho faulu na Haraslína doporučil nařídit pokutový kop. Sudí Nehasil původně nechal zákrok bez povšimnutí.
V Plzni skončil zápas bez branek, na žluté karty vyhráli sparťané čtyři jedna. Navíc byli napomínání oba trenéři Hyský i Priske.
Naposled o víkendu v derby sparťané na Slavii podlehli jedna tři na góly, zato dostali šest žlutých karet a domácí jednu.
„Tenhle nepoměr udělá rozdíl v zápase. My třeba museli střídat Mercada už v poločase kvůli tlaku, jaký na něj byl,“ podotkl Priske.
„Vždycky, když sem přijedeme, jdeme hned pod tlak karty. Jen se podívejte na statistiky. Nechci se na to vymlouvat, ale záleží na tom. Kdyby dostal v úvodu Chorý žlutou, také Slavia by musela přemýšlet, jestli ho nevystřídá.“ upozornil Priske.
Slávistický útočník v druhé půli dal dva góly, na jeden přihrál a nejvíc se zasloužil o výhru. Naopak v první půli, kterou na skóre vyhráli sparťané, udělal několik faulů a neprosadil se. Především u zákroku na Kadeřábka, kterého v úvodu udeřil rukou do hlavy, se nabízelo, aby sudí Volek žlutou kartu Chorému ukázal.
Přitom na podzim jen ve čtyřech utkáních z devatenácti měli sparťané víc žlutých než soupeř. Změna nastala s jarní částí.
Tresty a fauly
Sparta: 65 žlutých karet, 285 faulů
Dukla: 57 ŽK, 3 ČK, 321 faulů
Ostrava: 57 ŽK, 2 ČK, 330 faulů
Pardubice: 57 ŽK, 7 ČK, 351 faulů
Liberec: 56 ŽK, 3 ČK, 385 faulů
Olomouc: 56 ŽK, 5 ČK, 334 faulů
...
Plzeň: 53 ŽK, 1 ČK, 328 faulů
Slavia: 52 ŽK, 3 ČK, 335 faulů
...
Hradec: 40 ŽK, 5 ČK, 292 faulů
Karviná: 27 ŽK, 5 ČK, 311 faulů
V součtu s podzimní částí nasbírali sparťané 65 žlutých karet, což je o osm víc než Dukla, Pardubice a Ostrava. Ostatní kluby jich obdržely ještě méně.
Slavisté od začátku ročníku viděli dvaapadesát žlutých karet, přitom jim sudí odpískali o padesát faulů víc než sparťanům.
Jsou sudí na sparťany přísnější a k ostatním benevolentnější, jak naznačuje Priske? Nebo do bezohledné hry spadají nejvíc právě sparťanské zákroky?
Osobní trest za faul či protesty je často subjektivním názorem sudích, některé žluté karty jsou tzv. taxativní, což znamená, že by je sudí měli dávat automaticky.
V průměru přibližně každý čtvrtý sparťanský přestupek je ohodnocen žlutou kartou, například u slávistů je žlutá karta za skoro každý šestý přestupek, u Liberce to vychází na sedm, u Plzně na šest.
Nejméně žlutých karet má Karviná, číslo sedmadvacet se v lize vymyká. Druhý nejméně napomínaným týmem je Hradec se čtyřiceti žlutými kartami.
Paradoxní je, že Sparta je jediným mužstvem v lize, které neobdrželo červenou kartu. Naposled v derby ji sice po zákroku na Sadílka zblízka viděl Mercado, ale po intervenci VAR sudí verdikt změnil. Naopak sparťané Vydra a Ryneš podle komise rozhodčích na podzim vyloučení být měli, ale sudí jim ukázal jen žluté karty.
Nejvíc vyloučených mají Pardubice - sedm. Následují Karviná, Olomouc a Hradec s pěti, slávisté mají tři červené karty.
|
Sparta se červená. Ale proč? Ligový unikát: nejmíň faulů, nejvíc vyloučených
Přitom když sparťané před dvěma lety získali svůj poslední titul, po Českých Budějovicích obdrželi nejmenší počet žlutých karet - celkem pětašedesát. Ale zase měli deset vyloučených, což bylo jasně nejvíc. A přitom udělali nejméně přestupků. To jsou paradoxy.
Pro srovnání s deseti nejlepšími evropskými ligami, kam podle bodů získaných v pohárech Chance Liga patří, je sparťanská bilance osobních trestů unikátem.
Žádný klub, který je v tabulce do druhého místa, nenasbíral ve své soutěži nejvíc žlutých karet.