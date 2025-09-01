Chance Liga 2025/2026

Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

David Čermák
  11:11
Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté místo, to by byl pro leckoho úkol na celý podzim. A třeba ani to by nemuselo stačit. Jenže spojení Brian Priske plus Sparta zkrátka funguje.
Sparťanský útočník Albion Rrahmani oslavuje svoji trefu.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani oslavuje svoji trefu. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží prosadit přes Mariána Pišoju ze...
Sparťanský útočník Albion Rrahmani si připravuje míč na střelu přes Jakuba...
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín si v běhu zpracovává míč.
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič prostřeluje brankáře Stanislava Dostála...
21 fotografií

A liga má i nadále stejného lídra.

Sparťané v neděli večer poskočili zpátky o dva body před Slavií a proti Zlínu, který se od startu sezony drží nečekaně vysoko, se vlastně ani moc nenadřeli.

Nováčka sfoukli, inkasovaný gól z poslední vteřiny jim nemohl pokazit dojem z výsledku 3:1. Letná burácela a dánský kouč s vyhrnutými rukávy tleskal fanouškům, kteří ho nadšeně vyvolávali.

Kdo předpokládal, že Sparta bude hned v úvodu ročníku takhle vyladěná? Ne, není dokonalá. Není vždy přesvědčivá. A není ani bez výpadků, jak ukázala ve středu při pohárové porážce v Rize.

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Zato z ní cítíte, že se z každého zakopnutí zvládne oklepat a postupně nabírá sílu.

„Jsem hrdý na to, jak to zatím zvládáme,“ líčil po utkání Priske. „Velký respekt hráčům i realizáku.“

Snad nejvíc zaujalo, jak Priske probudil kosovského střelce Rrahmaniho, v minulé sezoně téměř nevyužitou posilu za 100 milionů. V neděli slavil pětadvacátiny, a když deset minut před koncem střídal, fanoušci dlouho skandovali jeho jméno.

Přitom to ještě docela nedávno vypadalo, že se ho Sparta ráda zbaví. Propadl se na lavičku, nedokázal hrábnout v tréninku, nezapadal, nechytal se. Priske celkem nečekaně zavelel: „Dostane šanci.“

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si připravuje míč na střelu přes Jakuba Černína ze Zlína.

Rrahmani mu důvěru dokonale vrací a postupně ukazuje, co všechno v sobě má. Kdy naposledy jste v lize viděli útočníka, který zakončuje tak chladnokrevně jako on?

V neděli si nejdřív mazaně našel prostor při rohovém kopu, natlačil se na přední tyč a levačkou z voleje propálil brankáře Dostála.

Pak ve druhém poločase ukázal klasickou zbraň: v klidu narovnal míč na silnější pravou nohu, z dálky práskl do míče a ten prosvištěl k tyči. Nebyla to vyloženě prudká rána, zato tak fikaně vyměřená, že brankář Dostál nemohl doskočit.

Mezi dva Rrahmaniho góly se vmáčkla ještě trefa Birmančeviče, který využil pádu obránce Fukaly a narval míč prudce o břevno do sítě. Pět gólů v lize, k tomu tři v pohárových předkolech, to je Rrahmaniho bilance, která Spartě pomáhá poskočit na vyšší level.

Co ještě je na ní pozoruhodné? Třeba to, jak rychle a nebojácně zapracovává do sestavy letní posily.

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk se domlouvá se svými spoluhráči Patrikem Vydrou a Filipem Panákem. Vlevo na snímku je další letní posila John Mercado.

V neděli hrál podruhé v řadě od začátku norský záložník Mannsverk, který je po příchodu z Ajaxu v Česku ani ne dva týdny. Ekvádorský rychlík Mercado přišel na začátku srpna, naskočil už popáté a zaujal svižným výkonem i gólovým centrem.

Na hřiště se většinou dostanou i africké posily Milla a Eneme, silnou pozici by měl nebýt zranění navrátilec Kadeřábek, takže z letních kaufů mimo hru zatím zůstává jen slovenský záložník Hollý. Kontrast proti Slavii, kde se posilám až na výjimky prostor dávkuje velmi pozvolna a opatrně.

Ani to nemusí být na škodu, trenéři si chtějí nováčky dokonale připravit a vypustit je až ve chvíli, kdy budou o jejich přínosu na tuty přesvědčení. Ale vypadá to, že Sparta si v létě vybrala typy, které zvládnou zapadnout okamžitě.

Pomohl i celkem přívětivý los: hlavní test sparťany čeká až na přelomu září a října, kdy během dvou týdnů potřebují ustát zápasy s Plzní, Ostravou a Slavií.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

8. kolo

Kompletní los

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
2. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 15:5 17
3. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
4. FC ZlínZlín 7 4 1 2 10:8 13
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 5:3 13
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 3 3 1 15:7 12
7. MFK KarvináKarviná 7 4 0 3 12:8 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 7 2 2 3 9:10 8
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
11. FK Dukla PrahaDukla 7 1 3 3 6:9 6
12. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
13. FC Baník OstravaOstrava 5 1 1 3 4:5 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 4 11:19 4
15. FK TepliceTeplice 6 1 0 5 6:13 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

Ještě to není ani čtvrt roku, co se senzačně vrátil na Letnou. Bylo jasné, že na něj čeká pořádná makačka. Vzpružit a pročistit totálně leklý a zbídačený tým, který v lize tak tak udržel čtvrté...

