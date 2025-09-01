Unikát Rrahmani i kontrast oproti Slavii. Sparta nabírá sílu. Kdo ji čekal vyladěnou?

A liga má i nadále stejného lídra.
Sparťané v neděli večer poskočili zpátky o dva body před Slavií a proti Zlínu, který se od startu sezony drží nečekaně vysoko, se vlastně ani moc nenadřeli.
Nováčka sfoukli, inkasovaný gól z poslední vteřiny jim nemohl pokazit dojem z výsledku 3:1. Letná burácela a dánský kouč s vyhrnutými rukávy tleskal fanouškům, kteří ho nadšeně vyvolávali.
Kdo předpokládal, že Sparta bude hned v úvodu ročníku takhle vyladěná? Ne, není dokonalá. Není vždy přesvědčivá. A není ani bez výpadků, jak ukázala ve středu při pohárové porážce v Rize.
|
Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani
Zato z ní cítíte, že se z každého zakopnutí zvládne oklepat a postupně nabírá sílu.
„Jsem hrdý na to, jak to zatím zvládáme,“ líčil po utkání Priske. „Velký respekt hráčům i realizáku.“
Snad nejvíc zaujalo, jak Priske probudil kosovského střelce Rrahmaniho, v minulé sezoně téměř nevyužitou posilu za 100 milionů. V neděli slavil pětadvacátiny, a když deset minut před koncem střídal, fanoušci dlouho skandovali jeho jméno.
Přitom to ještě docela nedávno vypadalo, že se ho Sparta ráda zbaví. Propadl se na lavičku, nedokázal hrábnout v tréninku, nezapadal, nechytal se. Priske celkem nečekaně zavelel: „Dostane šanci.“
Rrahmani mu důvěru dokonale vrací a postupně ukazuje, co všechno v sobě má. Kdy naposledy jste v lize viděli útočníka, který zakončuje tak chladnokrevně jako on?
V neděli si nejdřív mazaně našel prostor při rohovém kopu, natlačil se na přední tyč a levačkou z voleje propálil brankáře Dostála.
Pak ve druhém poločase ukázal klasickou zbraň: v klidu narovnal míč na silnější pravou nohu, z dálky práskl do míče a ten prosvištěl k tyči. Nebyla to vyloženě prudká rána, zato tak fikaně vyměřená, že brankář Dostál nemohl doskočit.
Mezi dva Rrahmaniho góly se vmáčkla ještě trefa Birmančeviče, který využil pádu obránce Fukaly a narval míč prudce o břevno do sítě. Pět gólů v lize, k tomu tři v pohárových předkolech, to je Rrahmaniho bilance, která Spartě pomáhá poskočit na vyšší level.
Co ještě je na ní pozoruhodné? Třeba to, jak rychle a nebojácně zapracovává do sestavy letní posily.
V neděli hrál podruhé v řadě od začátku norský záložník Mannsverk, který je po příchodu z Ajaxu v Česku ani ne dva týdny. Ekvádorský rychlík Mercado přišel na začátku srpna, naskočil už popáté a zaujal svižným výkonem i gólovým centrem.
Na hřiště se většinou dostanou i africké posily Milla a Eneme, silnou pozici by měl nebýt zranění navrátilec Kadeřábek, takže z letních kaufů mimo hru zatím zůstává jen slovenský záložník Hollý. Kontrast proti Slavii, kde se posilám až na výjimky prostor dávkuje velmi pozvolna a opatrně.
Ani to nemusí být na škodu, trenéři si chtějí nováčky dokonale připravit a vypustit je až ve chvíli, kdy budou o jejich přínosu na tuty přesvědčení. Ale vypadá to, že Sparta si v létě vybrala typy, které zvládnou zapadnout okamžitě.
Pomohl i celkem přívětivý los: hlavní test sparťany čeká až na přelomu září a října, kdy během dvou týdnů potřebují ustát zápasy s Plzní, Ostravou a Slavií.