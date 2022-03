Disciplinárka řeší Spartu kvůli rasistickému chování v zápase proti Zlínu

Když zlínský útočník Youbo Dramé v 72. minutě chtěl zahrávat rohový kop, z přilehlé tribuny se ozývalo zřetelné hučení.

Dramé se spoluhráči, mezi kterými byl i další záložník tmavé pleti Cheick Condé, okamžitě upozornili hlavního rozhodčího Jana Machálka, který se odebral za hlavním pořadatelem mezi lavičky, a několik desítek sekund se nehrálo.

I přesto se zvuk z tribun neustále vracel.

„Chování fanoušků vedlo k pozdržení navázání hry,“ uvedla komisi jako důvod k zahájení řízení.

Hlasatel po urgenci sudího a hlavního pořadatele musel opakovaně žádat domácí příznivce: „Žádné rasistické projevy, prosím!“

Problémy s rasistickým chováním části fanoušků netrápí Spartu v současném soutěžním ročníku poprvé.

V úvodním kole proti Olomouci fanoušci hučeli na olomouckého Florenta Poulola po jeho zákroku na Caspera Höjera.

Disciplinární komise potrestala Spartu peněžitou pokutou ve výši 100 tisíc korun a zároveň podmíněné uzavřela část hlediště.

Hůř klub dopadl kvůli incidentu v předkole Ligy mistrů proti Monaku. Když hostující Aurélien Tchouaméni slavil gól pod tribunou skalních fanoušků, tak ti reagovali opičími skřeky.

Anglický sudí Michael Oliver situaci řešil. Hlasatel diváky upozorňoval, že může být utkání předčasně ukončeno. Někteří hostující hráči tmavé pleti nechtěli do druhého poločasu nastoupit.

Po zápase Tchouaméni domácí fanoušky provokoval, dělal na něj teatrální gesta. Na tiskového konferenci trenér Niko Kovač neřešil nic jiného než rasistické chování.

Aurelien Tchouaméni z Monaka a Filip Souček ze Sparty v odvetě 3. předkola Ligy mistrů.

Disciplinární komise Evropské fotbalové unie (UEFA) následně zavřela Spartě hlediště na úvodní duel základní skupiny Evropské ligy. Díky výjimce však proti Rangers mohly do hlediště děti od šesti do čtrnácti let.

Sparta tenkrát hříšníky pomocí kamerového systému identifikovala a zakázala jim vstup na stadion.

V první polovině září Sparta pykala za projevy svých fanoušků v Plzni, dostala pokutu 75 tisíc korun. Od té doby žádný incident, až teď proti Zlínu.

Přitom je klub dlouhodobým bojovníkem v boji proti rasismu na stadionech. Dělá protirasistické kampaně, ale na některé jednotlivce pořád nezabírají.