Chance Liga 2025/2026

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Autor:
  16:01
Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty ještě Albiona Rrahmaniho, Jana Kuchtu a Kevina-Prince Millu. „Můžu potvrdit, že Milla půjde na hostování,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.
Fotogalerie2

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na tiskové konferenci před začátkem zimní přípravy. | foto: ČTK

„Bylo vidět, že jak nehrál, tak mu šlo sebevědomí dolů, ale počítáme s ním do budoucna, v létě bude zpátky,“ doplnil Rosický, jenž se naplno vrací do pozice sportovního ředitele, kterou si od léta kvůli problémům se srdcem dělil s Tomášem Sivokem.

To znamená, že primárně za ním půjdou i přestupy.

I proto v pondělí pózoval vedle Vojty při oficiálním oznámení. „Plán s ním je jednoduchý: aby dával co nejvíc gólů za Spartu,“ usmál se Rosický, než vážnějším hlasem dodal: „Sledovali jsme jeho vývoj a udělal obrovský pokrok v činnostech, které my od útočníků chceme.“

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Je to jasný signál, že Sparta řeší jeden z nejpalčivějších problémů – produktivitu.

„Teď v zimě se soustředím na to, abychom se jako tým zlepšovali, což platí o obraně a samozřejmě i o útoku. Potřebujeme dávat víc gólů, a proto také přišel Vojta, s jehož přestupem jsem hodně spokojený,“ potvrdil kouč Brian Priske.

Tomu však zároveň vznikne dilema – koho stavět, respektive jakou všem třem zbývajícím určit hierarchii a jak rozdělit jejich minutáž. Vojta, u nějž se hovoří o přestupové částce přesahující sto milionů korun, nepřišel sedět na lavičku. Ale to se nebude chtít ani Rrahmanimu s Kuchtou.

„Myslím si, že nikdy není problém mít tři kvalitní útočníky. Trenér má teď na výběr a prostě bude hrát ten, který si to nejvíce zaslouží,“ zdůraznil Rosický. „Navíc každý má jinou typologii, třeba Albion může hrát na vícero pozicích vepředu.“

Tisková konference fotbalové Sparty před začátkem zimní přípravy. Zleva místopředseda představenstva František Čupr, sportovní ředitel Tomáš Rosický, trenér Brian Priske a tiskový mluvčí Pavel Jína.

Současně však nevyloučil, že kromě Milly ještě někdo z výše zmíněných neodejde.

„Uvidíme, co ještě přinese přestupové období. Teď je plán takový, že do jara půjdeme s nimi, ale může se stát, že o jednoho z nich přijdeme. Třeba Albion měl loni zajímavou nabídku z Lyonu, něco podobně se může stát na konci aktuálního přestupního termínu,“ naznačil. „Ale já se nebudu zlobit, když všichni tři zůstanou.“

„Jako trenér jsem se stavem kádru spokojený, ale vím, že nějaké změny se ještě do konce ledna můžou uskutečnit,“ potvrdil Priske.

Ať už se třemi útočníky nebo třeba jenom se dvěma, Spartu čeká boj na třech frontách: je ve čtvrtfinále českého poháru, v osmifinále Konferenční ligy a z druhého místa ztrácí v domácí lize sedm bodů na Slavii.

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

„Očekávám, že od všech hráčů i členů realizačního týmu uvidím hlad a ambice. Budeme bojovat ve třech soutěžích, což je pozitivní vizitka první půlky sezony. Hodně se toho povedlo, ale zejména posledních šest ligových zápasů celkový dojem hodně zkresluje, mimo jiné i proto, že jsme dostali 11 gólů, což je prostě moc,“ uznal Priske.

Na rozdíl od útoku, kde se kromě Vojty čerstvě spekuluje třeba o příchodu peruánského křídelníka Joaa Grimalda z Partizanu Bělehrad, však do obranných řad sáhnout neplánuje.

„Není to pro nás nejpalčivější téma. Myslím, že na téhle pozici jsme pokrytí. Například Uchenna je na tom dobře, pracoval na sobě celé svátky, kdy zůstal v Praze a teď už byl na hřišti s kondičním trenérem. Čekám, že už ho na společném tréninku uvidíme už na soustředění ve Španělsku,“ potvrdil Priske.

Sparta letí tradičně do Marbelly, kde absolvuje 22. ledna přípravný zápas s Legií Varšava. Předtím se ještě utká na Strahově s druholigovým Ústím nad Labem.

V poslední lednový den ji pak už čeká zápas 20. kola s Duklou. Jak jarní fázi sezony zvládne?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci před startem...

Začátkem nového roku zaniká ve fotbalové Spartě pozice prozatímního sportovního ředitele, kterou vykonával Tomáš Sivok souběžně s funkcí sportovního manažera A-týmu v době zdravotní indispozice...

7. ledna 2026  13:13,  aktualizováno  13:36

Lotyšský dlouhán, jinak zatím nic. U fotbalistů Hradce převládá úbytek

Marko Regža poprvé pózuje v hradeckém dresu.

Zamíchat kartami a poměr změnit mají ještě dost času. Pár hodin po začátku zimní přípravy ale vypadá situace v kádru hradeckých fotbalistů takto: odchod tří důležitých borců proti dokončenému...

7. ledna 2026

Už není čas na hezká slova. Souček o nejhorší situaci, kterou ve West Hamu zažil

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Nottinghamu.

Po dvanácti minutách se v euforii roztočil při své tradiční oslavě gólu, ale víc radosti si český fotbalista Tomáš Souček z West Hamu v úterní předehrávce 21. kola Premier League neužil. „Musíme se...

7. ledna 2026  12:45

Sázka o Zlatohlávka: fanoušek by uklidil stadion, šéf Teplic Řepka jeho byt

Tomáš Zlatohlávek pózuje v teplickém dresu.

Příchod útočníka Tomáše Zlatohlávka do fotbalových Teplic vyhecoval k zajímavé sázce fanouška ligového týmu Davida Scholze a šéfa klubu Rudolfa Řepku. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly,...

7. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

7. ledna 2026  10:57

Pro Kukece je Baník srdcovkou: Vrchol mé hráčské kariéry. Po letech si za něj i zahrál

Ostravský fotbalista Davor Kukec si v utkání se Slováckem kryje míč.

Byť někdejší fotbalový záložník Davor Kukec žije s českou manželkou v rakouském Linci, pořád má v srdci Baník. Ostatně do Ostravy se každý rok vrací. „Jezdíme sem na Vánoce za rodiči manželky,“ řekl...

7. ledna 2026  10:47

Zlín sází na lotyšského reprezentanta. A řeší: Kdy odejde opora Nombil?

Zahájení zimní přípravy fotbalistů FC Zlín.

Ve Zlíně patří ke klíčovým hráčům, ve středové dvojici s Kameruncem Didibou tvoří dynamickou středovou dvojici ligového nováčka. V pětadvaceti je navíc ghanský záložník Cletus Nombil v ideálním...

7. ledna 2026  9:22

Kámo, kde mám hodinky? Chelsea přebírá kouč s hořkou vzpomínkou na Prahu

Premium
Liam Rosenior, nový trenér fotbalistů Chelsea.

Na první pohled to působí jako další riskantní krok. Liam Rosenior. Žádné sexy jméno, žádné výraznější zkušenosti, jedenačtyřicet let. Přesto je fotbalová Chelsea, aktuálně pátý tým anglické ligy,...

7. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bída West Hamu nekončí. V záchranářském souboji podlehl Nottinghamu

Morgan Gibbs-White a jeho spoluhráči z Nottinghamu slaví druhý gól na hřišti...

Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem v sestavě prohráli v anglické lize 1:2 s Nottinghamem a natáhli sérii bez vítězství na deset zápasů. Český záložník přispěl k vedení domácích, když po jeho...

6. ledna 2026  23:02,  aktualizováno  23:15

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

5. ledna 2026  20:03,  aktualizováno  6. 1. 22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.