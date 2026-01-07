„Bylo vidět, že jak nehrál, tak mu šlo sebevědomí dolů, ale počítáme s ním do budoucna, v létě bude zpátky,“ doplnil Rosický, jenž se naplno vrací do pozice sportovního ředitele, kterou si od léta kvůli problémům se srdcem dělil s Tomášem Sivokem.
To znamená, že primárně za ním půjdou i přestupy.
I proto v pondělí pózoval vedle Vojty při oficiálním oznámení. „Plán s ním je jednoduchý: aby dával co nejvíc gólů za Spartu,“ usmál se Rosický, než vážnějším hlasem dodal: „Sledovali jsme jeho vývoj a udělal obrovský pokrok v činnostech, které my od útočníků chceme.“
Rosický je naplno zpátky, Sivok se vrací na pozici manažera A-týmu Sparty
Je to jasný signál, že Sparta řeší jeden z nejpalčivějších problémů – produktivitu.
„Teď v zimě se soustředím na to, abychom se jako tým zlepšovali, což platí o obraně a samozřejmě i o útoku. Potřebujeme dávat víc gólů, a proto také přišel Vojta, s jehož přestupem jsem hodně spokojený,“ potvrdil kouč Brian Priske.
Tomu však zároveň vznikne dilema – koho stavět, respektive jakou všem třem zbývajícím určit hierarchii a jak rozdělit jejich minutáž. Vojta, u nějž se hovoří o přestupové částce přesahující sto milionů korun, nepřišel sedět na lavičku. Ale to se nebude chtít ani Rrahmanimu s Kuchtou.
„Myslím si, že nikdy není problém mít tři kvalitní útočníky. Trenér má teď na výběr a prostě bude hrát ten, který si to nejvíce zaslouží,“ zdůraznil Rosický. „Navíc každý má jinou typologii, třeba Albion může hrát na vícero pozicích vepředu.“
Současně však nevyloučil, že kromě Milly ještě někdo z výše zmíněných neodejde.
„Uvidíme, co ještě přinese přestupové období. Teď je plán takový, že do jara půjdeme s nimi, ale může se stát, že o jednoho z nich přijdeme. Třeba Albion měl loni zajímavou nabídku z Lyonu, něco podobně se může stát na konci aktuálního přestupního termínu,“ naznačil. „Ale já se nebudu zlobit, když všichni tři zůstanou.“
„Jako trenér jsem se stavem kádru spokojený, ale vím, že nějaké změny se ještě do konce ledna můžou uskutečnit,“ potvrdil Priske.
Ať už se třemi útočníky nebo třeba jenom se dvěma, Spartu čeká boj na třech frontách: je ve čtvrtfinále českého poháru, v osmifinále Konferenční ligy a z druhého místa ztrácí v domácí lize sedm bodů na Slavii.
Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?
„Očekávám, že od všech hráčů i členů realizačního týmu uvidím hlad a ambice. Budeme bojovat ve třech soutěžích, což je pozitivní vizitka první půlky sezony. Hodně se toho povedlo, ale zejména posledních šest ligových zápasů celkový dojem hodně zkresluje, mimo jiné i proto, že jsme dostali 11 gólů, což je prostě moc,“ uznal Priske.
Na rozdíl od útoku, kde se kromě Vojty čerstvě spekuluje třeba o příchodu peruánského křídelníka Joaa Grimalda z Partizanu Bělehrad, však do obranných řad sáhnout neplánuje.
„Není to pro nás nejpalčivější téma. Myslím, že na téhle pozici jsme pokrytí. Například Uchenna je na tom dobře, pracoval na sobě celé svátky, kdy zůstal v Praze a teď už byl na hřišti s kondičním trenérem. Čekám, že už ho na společném tréninku uvidíme už na soustředění ve Španělsku,“ potvrdil Priske.
Sparta letí tradičně do Marbelly, kde absolvuje 22. ledna přípravný zápas s Legií Varšava. Předtím se ještě utká na Strahově s druholigovým Ústím nad Labem.
V poslední lednový den ji pak už čeká zápas 20. kola s Duklou. Jak jarní fázi sezony zvládne?