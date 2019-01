Sparťanský kouč Ščasný: Čekáme, že přijdou ještě jeden dva hráči

Případ Dočkal. Opřený o zábradlí a zachumlaný v zimní bundě kapitán fotbalové reprezentace Bořek Dočkal ve středu v poledne sledoval přípravné utkání Sparty s Vltavínem (5:0).

O Dočkala, svého bývalého záložníka, má Sparta zájem a řeší, jak ho vykoupit z kontraktu v Číně, což není jednoduchý úkol.

„Je to zajímavé jméno, to si nebudeme lhát. My však s jeho klubem nevyjednáváme,“ poznamenal před dvěma týdny sparťanský sportovní manažer Tomáš Rosický k Dočkalovi, který je pod smlouvou Che-nanu.

I když se v posledních dnech mohlo cokoli změnit, ale jak dokládá Ščasného vyjádření z úvodu textu, další posily se nejspíš do odletu na soustředění dojednat nestihnou, takže nejspíš ani Dočkal.

„Zatím bych se k tomu nevyjadřoval,“ poznamenal sparťanský trenér obecně k pohybu v kádru. A na které posty Sparta cílí? „Nebudu se do toho pouštět.“

Případ Panák. Naopak blízko přestupu je karvinský univerzál Filip Panák, který se se Spartou už připravuje, byť je po zranění kolene a nestihne první tři čtyři jarní kola. K dispozici by měl být na začátku března. „V nejbližších dnech by se jeho příchod měl dotáhnout,“ předpokládá Ščasný.

Případ Červak a Plechatý. Do Španělska bere osmadvacet fotbalistů včetně tří brankářů. Mezi hráči do pole budou i mladíci z akademie, stopeři Plechatý a Červak odehráli každý poločas proti Vltavínu. Červak nastoupil krátce i o víkendu v Chotěbuzi (2:0).

„S ohledem na situaci Lischky, který nám na tuhle část přípravy vypadl, a kvůli tomu, že Štetina nezasáhl do utkání s Vltavínem, tak cestují s námi. Musím je pochválit, vypadají zajímavě. Jsou to mladí kluci, kariéru mají před sebou, ale spíš to vnímám tak, že příprava s námi je pro ně pomoc,“ poznamenal sparťanský kouč.

Případ Lischka. Uvažovaná posila do základní sestavy David Lischka minulý týden neprošel zdravotní prohlídkou kvůli potížím se srdcem, v dalších dnech podstoupí další testy.

„V tuhle chvíli bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Po vyšetřeních dostal zákaz se s námi připravit. S ohledem na to, že budou následovat další vyšetření, považuju za nekorektní o tom mluvit. Nechal bych to na lékařích,“ zdůraznil Ščasný.

Případ Tetteh. Naopak jasně se vyjádřil k možnému odchodu jedenadvacetiletého útočníka Benjamina Tetteha. Britská média přinesla informaci o zájmu Wolverhamptonu, který údajně nabízí 11 milionů liber, v přepočtu 320 milionů korun. Sparta však žádnou nabídku z Anglie neobdržela.

„Odchod Tetteha do Anglie není reálný, aspoň ne v tomto konkrétním případě. Ale samozřejmě se může stát, že v dalších dnech přijde jiná nabídka, která vedení osloví,“ podotkl Ščasný.

Na mladého Ghaňana se vyptávali zástupci Galatasaray Istanbul, ale jejich představy o ceně se výrazně lišily.

Případ Drchal. Devatenáctiletý útočník Václav Drchal se obdivuhodně rychle zotavil z jarního vážného zranění kolene a v přípravných zápasech s Českými Budějovicemi a Vltavínem zaujal velmi dobrými výkony, dal celkem i tři branky.

„Do naší hry přináší jiný rozměr. Je nesmírně pracovitý, neustále se nabízí, nabíhá za obranu. Máme různé typy útočníků, tohle je zajímavé a máme tak další možnosti,“ chválí Ščasný.

Případ Šural, Kaya a jiní nepotřební. Sparta do tureckého Alanyasporu „udala“ kapitána Josefa Šurala, s kterým se nedomluvila na nové smlouvě.

Sparta dál nepočítá s rumunským záložníkem Bogdanem Vatajelem, tureckým stoperem Semihem Kayou, srbským záložníkem Vukadinem Vukadinovičem a útočníkem se sudánskými kořeny Golgolem Mebrahtem.

Ti do Španělska neodletí a mají možnost si najít nové angažmá. O Vukadinoviče má zájem Baník Ostrava, Vatajela by bral Jablonec. Kaya by se mohl vrátit do Turecka, tamní média píší, že konkrétně do Galatasaray Istanbul, odkud do Sparty před rokem a půl přišel.