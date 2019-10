Za čtyři roky minus 24 bodů. Proč Sparta nezvládá závěry zápasů

Sparta neumí zápasy dohrávat tak, aby udržela nadějný výsledek.

Je to její dlouhodobý problém. Jak spočítal server csfotbal.cz, v lize za poslední sezony od 86. minuty dál nikdo neztratil tolik bodů jako Sparta.

„Myslím si, že to může souviset se strachem o výsledek. Ve chvíli, kdy jsme v jednobrankovém vedení, tak si možná tolik nevěříme, abychom utkání dohráli,“ řekl sparťanský trenér Václav Jílek.

VIDEO: Trenér Jílek komentuje remízu v Teplicích

V letošním ročníku gól v samém závěru připravil sparťany celkem o tři body. Před pár týdny v Mladé Boleslavi by byli rádi za remízu 3:3, ale v nastavení inkasovali. V neděli v Teplicích do 89. minuty vedli 1:0.

„V kabině byla po zápase hrozná nálada, protože všichni víme, že jsme tady měli vyhrát. Tohle musíme dotáhnout,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi Semih Kaya.

VIDEO: Teplický trenér Hejkal o remíze se Spartou

„Nevím, proč jsme byli tak zatažení. Když chcete vyhrát, nemůžete si tohle dovolit. Musíme se z toho konečně poučit, takhle to dál nejde. Dostali jsme gól proto, že jsme se hrozně zatáhli.“

Od začátku ročníku 2015/2016 si sparťané v posledních pěti minutách zkazili čtrnáct zápasů, což pro ně znamenalo minus čtyřiadvacet bodů.

Průběh v závěrech utkání bývá často podobný. Sparta se bojí o výsledek, hráči si nevěří, neudrží míč, mají problémy s dlouhými nákopy, s centrovanými míči a ze závarů inkasují.

„Soupeř hru hodně zjednoduší a nakonec to většinou skončí brankou. Tentokrát je to bolestivější o to, že jsme inkasovali po standardce,“ podotkl Jílek při svém hodnocení nedělního souboje v Teplicích. „To je zásadní problém v každém utkání, kdy mužstvo vede jedna nula, obává se o výsledek a stáhne se.“

Závěry zápasů sparťané nezvládali i pod všemi předchozími trenéry. Góly od 86. minuty dál dostávali za Ščasného, za Holoubka, nejvíc za Stramaccioniho, za Hapala, znovu za Ščasného i nyní za Jílka.

„Měli jsme i dost situací, kdy jsme mohli dát gól my. Ale koncovka nebyla ideální. Hložek přešel přes tři hráče a není z toho ani šance. Kanga i Tetteh měli příležitosti, které se musí proměňovat,“ zdůraznil Jílek.

Nejvíc závěry zápasů Spartu bolely v ročníku 2017/2018, který jako trenér začínal Andrea Stramaccioni a v průběhu jara ho vystřídal Pavel Hapal. Ve čtyřech duelech přišla o vítězství, v jednom o remízu.

VIDEO: Teplický Řezníček vyrovnal v poslední minutě

V minulém ročníku to bylo ve třech utkáních, v dalších třech ztratila body, když rozhodující branku inkasovala v 84., 83. a v 81. minutě, které však do zmíněné statistiky nepočítáme.